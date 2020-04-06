Коронавирус

ТАССТАСС«Ъ»: магазины «Спортмастер» закроются на время режима повышенной готовности

Сеть магазинов "Спортмастер" приняла решение временно закрыть все свои магазины на время режима повышенной готовности, введенного в связи со вспышкой коронавируса. Об этом в понедельник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в компании.
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«Спортмастер» временно закрывает магазины

Розничная сеть «Спортмастер» на время закроет все свои магазины, сообщил источник “Ъ” в самой компании. Своих сотрудников ритейлер предложил трудоустроить другим сетям, добавляет собеседник “Ъ”.
Коммерсантъ13:42

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СМИ: «Спортмастер» закрывает все магазины из-за коронавируса и сокращает сотрудников

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«Коммерсант»: «Спортмастер» закрывает все свои магазины

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Znak.com15:19

«Ъ»: магазины «Спортмастер» закроются на время режима повышенной готовности

ТАСС16:44

«Спортмастер» временно закрывает магазины

Коммерсантъ13:42
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Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:18
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Gambit начала с поражения на ESL One Los Angeles 2020

Первый матч на ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship по Dota 2 для Европы и СНГ состоялся между Gambit Esports и ViKin.gg.
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Блогер Павел Петель погиб в ДТП

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Второй пациент в Приморском крае скончался от последствий заражения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Япония вводит режим чрезвычайной ситуации

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В Сахалинской области временно приостановлена экономическая деятельность по 88 направлениям.
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Киев ждет от Ирана объяснений слов депутата о военных, сбивших Boeing

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Педагоги считают, что онлайн-обучение снизит качество знаний учащихся

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Минпромторг прокомментировал инцидент с замминистра в Ижевске

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В Китае за сутки не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса

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