За счет перераспределения голосов, которые могут быть поданы за малые партии, «Единая Россия» при ее текущих рейтингах возьмет чуть более половины депутатских кресел, распределяемых по списку. В этом случае провластным одномандатникам понадобится победа в 180–190 округах.

с чего всё началось

Источники «Коммерсанта» утверждают, что Кремль планирует поднять рейтинг «Единой России», чтобы по итогам выборов 2021 года та могла сформировать конституционное большинство в парламенте.

Кремль ответил на сообщения о планах Путина возглавить списки ЕР

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