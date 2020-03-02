Политика
РБККремль ответил на сообщения о планах Путина возглавить списки ЕР
Источники «Коммерсанта» утверждают, что Кремль планирует поднять рейтинг «Единой России», чтобы по итогам выборов 2021 года та могла сформировать конституционное большинство в парламенте.
Читать в источнике
Оценить394
с чего всё началось
За счет перераспределения голосов, которые могут быть поданы за малые партии, «Единая Россия» при ее текущих рейтингах возьмет чуть более половины депутатских кресел, распределяемых по списку. В этом случае провластным одномандатникам понадобится победа в 180–190 округах.Коммерсантъвчера в 17:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 05:06, Ашберн
Футбол
Сочи — Арсенал (Тула) 1:2
В матче 20-го тура российской премьер-лиги между «Сочи» и тульским «Арсеналом» нападающий сочинцев Александр Кокорин отметился забитым голом.
Фигурное катание
Фигуристка Сотникова объявила о завершении карьеры
Российская фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.
Армия и оружие
Турецкие войска разбомбили сирийский военный аэродром
Экономика
Внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам в России затянулось
На сегодняшний день в России бесплатный доступ к социально значимым сайтам, который планировалось ввести с 1 марта 2020 года, действовать пока не начал.
Общество
Психолог объяснила реакцию блогерши на смерть мужа на банной вечеринке
Реакцию российской блогерши Катерины Диденко на смерть мужа, который погиб после вечеринки в банном комплексе с сухим льдом, можно объяснить.
Политика
Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России
Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Шоу-бизнес
Савичева возмущена реакцией блогерши Диденко на трагедию в ее семье
Здоровье
В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса
Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
Экономика
Российские банки резко ограничили выдачу кредитных карт
Как отмечается, количество выданный кредитных карт упало на 21,7%. В ноябре 2019 года было оформлено 926,8 тыс. кредиток, а в январе 2020 - только 540,2 тыс.
Происшествия
В Подмосковье 17-летняя модель подавилась насмерть шоколадом
В подмосковных Котельниках 17-летняя модель погибла, отравившись шоколадом.
Авто
В Петербурге упали продажи автомобилей
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Санкт-Петербурге по итогам января 2020 года сократились на 2% до 8 466 единиц.
Общество
«Газпром нефть» рассказала о планах застройки участка в Петербурге
"Газпром нефть" признала японское архитектурное бюро Nikken Sekkei победителем международного конкурса на разработку общей концепции развития своего земельного участка на Охтинском мысе в Санкт-Петербурге, где есть охранная историческая зона, сообщает пресс-служба компании.
Общество
Сеть магазинов подарков «Красный куб» прекратит работу
Происшествия
В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
Общество
«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens
"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
Общество
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Происшествия
Злоумышленник захватил в заложники 30 человек в ТЦ на Филиппинах
Вооруженный преступник удерживает около 30 заложников в торговом центре "Сан Хуан" в Маниле, столице Филиппин.
Общество
Власти Якутска предложили ввести налог на собак
Депутатский корпус Госсобрания Республики Саха совместно с властями Якутска предложили ввести налог или сбор с владельцев собак.
Гаджеты
Объявлен список смартфонов семейства Xiaomi, которые получат MIUI 12
Стало известно, какие устройства получат новую оболочку системы MIUI 12.
Биатлон
Определился состав сборной России на этап Кубка мира в Нове Место
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в эфире канала «Матч ТВ» назвал состав команды на этап Кубка мира в Нове Место (Чехия).
Общество
Путин не поручал возобновить расследование убийства Листьева
Президент РФ Владимир Путин не давал поручений по возобновлению расследования убийства журналиста и телеведущего Владислава Листьева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Экономика
Российские миллиардеры потеряли почти $30 млрд с начала года
Состояние самых богатых россиян сократилось с 1 января 2020 года на 29,54 миллиарда долларов.
Политика
Министр обороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию
Армия САР открыла огонь в ответ. Как сообщили в Минобороны РФ, были обстреляны турецкие военные, которые не должны были там быть.
Экономика
Россияне стали меньше тратить на покупки в интернете
Жители России на 13% стали меньше тратить на покупки в отечественных интернет-магазинах в 2019 году.
Политика
Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Политика
В Кремле подтвердили переговоры Путина и Эрдогана в Москве 5 марта
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент Турции Тайип Эрдоган встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Москве 5 марта, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Культура
Министр культуры России Ольга Любимова прилетела в Екатеринбург
Новый министр культуры России Ольга Любимова в понедельник, 2 марта, прилетела в Екатеринбург.
Биатлон
МОК представил суду документы с поддельными подписями Родченкова
Международный олимпийский комитет (МОК) представил документы с поддельными подписями на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.