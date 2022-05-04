«В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) на нефтебазе в Макеевке произошло возгорание 4 резервуаров большой емкости, по 5 тыс. тонн каждая», — говорится в телеграм-канале штаба.
Нападение Украины на Россию готовилось НАТО заранее - в январе США приступили к организации поставок вооружения на Украину, однако решение российского президента Владимира Путина о проведении специальной военной операции на украинской территории смогло предотвратить "огромную трагедию", считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«В вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования, в ходе которой воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач», — говорится в опубликованном в Telegram-канале ведомства сообщении.
"Согласно документу, с которым Франс Пресс ознакомилось в среду, Еврокомиссия предложила ввести санкции в отношении главы Русской православной церкви, патриарха Кирилла", - говорится в сообщении агентства, где уточняется, что предложение вносится в рамках шестого пакета мер в ответ на спецоперацию РФ на Украине.