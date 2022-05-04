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«Ъ»: нефтеперерабатывающие заводы в России сократили переработку на 7 процентов в апреле

Объем переработки нефти в России продолжает снижаться на фоне западных санкций.
Lenta.ru
В Минэнерго связывали снижение переработки на НПЗ в России в первую очередь с ремонтами на заводах.
Агентство нефтегазовой информации
За 24 дня апреля среднесуточный экспорт бензина составил 10,6 тыс. тонн в сутки, что более чем на 20% ниже мартовского показателя.
Агентство нефтегазовой информации
Аналогичные проблемы с экспортом нефти привели к тому, что российским компаниям в условиях санкций приходится снижать добычу.
Коммерсантъ

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«Ъ»: нефтеперерабатывающие заводы в России сократили переработку на 7 процентов в апреле
Lenta.ru03:06
«Петромаркет» сообщил о сокращении переработки сырья на Орском НПЗ
Orenburg.media01:56
НПЗ сократили переработку на 7% в апреле
Коммерсантъ18:05
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