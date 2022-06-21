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«Ъ»: новые требования к передаче личных данных обойдутся бизнесу в 33 млрд рублей в год

Исполнение поправок к закону «О персональных данных», которые сейчас рассматривает Госдума, может привести к серьезным расходам малого и среднего бизнеса.
Коммерсантъ
Там оценивают дополнительные издержки на составление и отправку уведомлений на уровне 32,8 млрд руб. в год.
Коммерсантъ
В Роскомнадзоре не согласились с оценками «Опоры России», других экспертов и участников рынка, подчеркнув, что «оператор персональных данных должен уведомлять Роскомнадзор один раз для каждой страны, а не о каждой трансакции».
Коммерсантъ
В Минцифры газете сообщили, что планируют серию встреч с бизнесом для обсуждения и уточнения положений проекта.
РБК

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Бизнес подсчитал издержки из-за закона о личных данных
RB.RU22:07
«Ъ»: новые требования к передаче личных данных обойдутся бизнесу в 33 млрд рублей в год
Газета.Ru22:01
Новые требования к передаче личной информации могут дорого обойтись бизнесу
Коммерсантъ17:59
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