В Роскомнадзоре не согласились с оценками «Опоры России», других экспертов и участников рынка, подчеркнув, что «оператор персональных данных должен уведомлять Роскомнадзор один раз для каждой страны, а не о каждой трансакции».
Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Киев отказались удовлетворить просьбу главы Украины Владимира Зеленского оперативно поставить Киеву оружие.
Медаль лауреата Нобелевской премии мира 2021 года, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова продана на аукционе за $103,5 млн, говорится на сайте американского торгового дома Heritage Auctions, который вел торги.
Три боевых катера иранского Корпуса стражей исламской революции приблизились к двум кораблям ВМС США в Персидском заливе, передвигаясь при этом на "опасно высокой скорости", пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
Участие Соединенных Штатов в украинском кризисе все меньше напоминает помощь и все больше становится похожим на действия Вашингтона в конфликте в Йемене, пишет научный сотрудник Defense Priorities Бонни Кристиан в статье для газеты в New York Times.
Министр информации Чечни Ахмед Дудаев позвонил военному корреспонденту «Первого канала» Ирине Куксенковой после заявления о том, что украинку Юлию Паевскую (Тайру) обменяли на Адама Гриценко, сына заместителя постпреда Чечни в Крыму Мурада Саидова.