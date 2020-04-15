Операторы просят отложить исполнение самых затратных требований В качестве одной из мер поддержки операторов связи правительство может рассмотреть отсрочку исполнения норм одного из наиболее затратных для бизнеса обязательств — «закона Яровой».

с чего всё началось

Правительство может рассмотреть отсрочку исполнения «закона Яровой» в качестве меры поддержки операторов связи.

«Ъ»: операторам могут дать отсрочку по исполнению «закона Яровой»

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