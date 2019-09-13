Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта

ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.
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с чего всё началось

Глубокоуважаемый вагоноумножатый

ВЭБ.РФ планирует обновить транспорт российских городов на 2 трлн руб. Как выяснил "Ъ", правительство обсуждает масштабную программу обновления городского транспорта. Ее инициатором стал ВЭБ.РФ, который рассчитывает получить под это средства ФНБ.
Коммерсантъвчера в 19:13

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Глубокоуважаемый вагоноумножатый

Коммерсантъвчера в 19:13

СМИ узнали о планах модернизировать городской транспорт на 2 трлн руб

РБКвчера в 21:15

«Коммерсантъ»: ВЭБ оценил затраты на развитие общественного транспорта в 2 трлн рублей

Ведомостивчера в 19:50

«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта

Интерфаксвчера в 20:44

В России заменят городской транспорт

URA.Ru00:42

Правительство обсуждает масштабную программу обновления городского транспорта

Эхо Москвы01:30

В России на обновление городского транспорта направят 340 миллиардов рублей

Комсомольская правдавчера в 23:55
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Культура

Павел Лобков покидает телеканал «Дождь»

Российский журналист, ведущий программы "Бремя новостей" на телеканале "Дождь" Павел Лобков уходит с телеканала в конце сентября.
ТАСС вчера в 12:38
Политика

Медведев поручил отменить нормативные акты СССР

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
Вести.Ru 11 сентября в 06:38
Наука

В США вручили Шнобелевские премии

ТАСС вчера в 21:18
Общество

Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды

С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me вчера в 10:20
Политика

Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Известия 11 сентября в 19:55
Общество

ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета народного артиста РФ Филиппа Киркорова.
Известия 00:56
Экономика

Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза

Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.
Российская газета вчера в 07:59
Политика

Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова

В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.
Вести.Ru вчера в 08:26
Экономика

В правительство внесли план действий по стимулированию экономики

Министерство экономического развития России подготовило и внесло в правительство план действий по стимулированию развития экономики страны, включающий в себя, в том числе, улучшение инвестиционного климата и снижение административных барьеров для бизнеса, сообщил в среду в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24" глава министерства Максим Орешкин.
РИА Новости 11 сентября в 06:29
Политика

Немецкий таблоид рассказал о проклятом советском наследии

Немецкий таблоид Bild рассказал о наследии, которое осталось от советских войск после их вывода из Германии.
Газета.Ru вчера в 22:13
Гаджеты

Российский бренд BQ выпустил бюджетную линейку телевизоров

Российский бренд BQ вышел на рынок телевизоров, выпустив бюджетную линейку таких устройств.
Актуальные Новости вчера в 14:52
Футбол

Йерро: Испания играла лучше России

Фернандо Йерро, возглавлявший сборную Испании на чемпионате мира-2018, поделился мнением об игре против команды России на 1/8 финала.
Спорт день за днем вчера в 17:19
Политика

Киев начал переговоры о возврате задержанных Россией кораблей

Начаты переговоры о возвращении Киеву катеров Военно-морских сил Украины которые были задержаны российскими пограничниками в ходе керченской провокации режима Порошенко.
Украина.ру вчера в 10:59
Финансы

ЕЦБ перезапустил программу количественного смягчения и снизил ставку

Новое смягчение На предыдущем заседании в июле европейский регулятор предупредил рынок о возможном снижении ставок и пообещал изучить варианты смягчения политики, в том числе возобновление скупки активов — одной из составляющих политики количественного смягчения.
РБК вчера в 09:02
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай

Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано на 30 км севернее села Акташ в Республике Алтай.
ТАСС 01:18
Армия и оружие

Лавров сообщил об окончании войны в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
РБК вчера в 20:39
Политика

Саманта Пауэр голосовала против России в ООН вопреки приказу из США

Бывший американский постпред при ООН Саманта Пауэр заявила, что, проголосовав в 2016-м году против избрания РФ в Совет по правам человека, ослушалась указания из США.
Журналистская правда вчера в 03:25
Армия и оружие

Боевик Нацгвардии погиб при невыясненных обстоятельствах

Сегодня, 12 сентября, в ходе выполнения преступных боевых действий на Донбассе погиб боевик Нацгвардии.
Новостной фронт вчера в 15:24
Хоккей

Иван Проворов подписал контракт с «Филадельфией»

Российский защитник Иван Проворов подписал новый контракт с клубом НХЛ "Филадельфия Флайерз". Иван выступает за "лётчиков" уже три года.
Вести.Ru вчера в 21:27
Шоу-бизнес

В Москве прооперировали Александра Розенбаума

МИР 24 10 сентября в 23:35
Хоккей

СКА сыграет с ЦСКА в первом армейском дерби сезона КХЛ

Нева Спорт вчера в 19:09
Политика

Мы не одиноки

"Приверженность универсально признанным международно-правовым принципам - один из столпов внешней политики России", - пояснил министр, подчеркнув "здесь мы не одиноки и аналогичной философии придерживается абсолютное большинство государств".
Российская газета вчера в 17:00
Политика

Украинские депутаты отказались отменить акты СССР и УССР

Верховная рада Украины отклонила законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР на территории страны.
ТК Звезда вчера в 14:58
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова полностью разделась ради фотосессии

Анфиса Чехова опубликовала снимок, на котором полностью обнаженной сидит на лошади.
StarHit.ru вчера в 17:00
Политика

Кандидаты-демократы выступили за вывод войск США из Афганистана

РИА Новости вчера в 22:26
Шоу-бизнес

Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы

Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.
Слово и Дело вчера в 03:35
Наука

Затерянный континент Великая Адриа обнаружен под Европой

ГЛАС.RU 11 сентября в 09:22
Происшествия

Двухлетняя девочка случайно задушила мать

В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила свою мать. Трагедия произошла в Брестской области.
Вести.Ru вчера в 15:18
Интернет

Mozilla тестирует собственный VPN-сервис для Firefox в США

Компания Mozilla тестирует собственный VPN-сервис Private Network для браузера Firefox в США.
Дни24 вчера в 23:00
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