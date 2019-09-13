Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта

ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.
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с чего всё началось

Глубокоуважаемый вагоноумножатый

ВЭБ.РФ планирует обновить транспорт российских городов на 2 трлн руб. Как выяснил "Ъ", правительство обсуждает масштабную программу обновления городского транспорта. Ее инициатором стал ВЭБ.РФ, который рассчитывает получить под это средства ФНБ.
Коммерсантъвчера в 19:13

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Глубокоуважаемый вагоноумножатый

Коммерсантъвчера в 19:13

СМИ узнали о планах модернизировать городской транспорт на 2 трлн руб

РБКвчера в 21:15

«Коммерсантъ»: ВЭБ оценил затраты на развитие общественного транспорта в 2 трлн рублей

Ведомостивчера в 19:50

«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта

Интерфаксвчера в 20:44

В России заменят городской транспорт

URA.Ru00:42

Правительство обсуждает масштабную программу обновления городского транспорта

Эхо Москвы01:30

В России на обновление городского транспорта направят 340 миллиардов рублей

Комсомольская правдавчера в 23:55
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:04, Вашингтон
Армия и оружие

В России сократилось число уклонистов от армии

В главной военной прокуратуре зафиксировали сокращение числа уклонистов от службы в армии на треть.
Известия вчера в 12:20
Общество

ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета народного артиста РФ Филиппа Киркорова.
Известия 00:56
Политика

Супрун заявила о «раздвоении личности» у Зеленского

Бывшая исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила изменение риторики президента страны Владимира Зеленского в свой адрес «раздвоением личности».
RT на русском вчера в 22:17
Происшествия

Художник Никас Сафронов попал в ДТП на Рублевке

Художник Никас Сафронов попал в дорожно-транспортное происшествие, когда ехал на вечер памяти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер.
Интерфакс вчера в 15:42
Футбол

Малосолов: «Спартак» хочет приравнять обезьяну к темнокожему человеку

Представляю, как это было странно для «Спартака», но сегодня клуб сам хочет поставить равенство между шоколадкой, обезьяной и темнокожим человеком.
Чемпионат вчера в 09:24
Шоу-бизнес

Врачи отказались отрезать «руки-базуки»

Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru вчера в 12:46
Политика

Киев начал переговоры о возврате задержанных Россией кораблей

Начаты переговоры о возвращении Киеву катеров Военно-морских сил Украины которые были задержаны российскими пограничниками в ходе керченской провокации режима Порошенко.
Украина.ру вчера в 10:59
Политика

Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку

В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
РБК вчера в 08:06
Хоккей

Появилось видео обрушения хоккейного стадиона «Арена Омск»

В Омске планово снесли признанный аварийным ледовый комплекс «Арена Омск».
БИЗНЕС Online вчера в 16:53
Экономика

Почему экономический рост в России не превысит даже одного процента

Экономический рост в России не превысит в этом году одного процента, подсчитал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Газета.Ru вчера в 16:20
Общество

ФСБ хочет заблокировать два почтовых сервиса по примеру Telegram

Роскомнадзор потребовал от компаний Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).
Коммерсантъ вчера в 23:55
Гаджеты

На презентации Apple представили игровой сервис Arcade

В Купертино показали новый игровой сервис с возможностью запуска более 100 игр. Американская компания Apple представила новый сервис Arcade.
NewInform 10 сентября в 13:42
Гаджеты

Эксперты Роскачества представили новый рейтинг смартфонов

Роскачество совместно с ICRT провело исследование смартфонов, представленных на российском рынке, и опубликовало обновленный рейтинг популярных гаджетов.
Известия 01:00
Происшествия

На трассе при столкновении с «Газелью» погиб 15-летний скутерист

Как сообщает Госавтоинспекция, авария произошла примерно в 20:20 на федеральной трассе «Сызрань - Волгоград», где на 136 км 64-летний водитель «Газели» не выбрал безопасную скорость движения и врезался в скутер Racer под управлением 15-летнего юноши.
Регион 64 00:12
Наука

В США вручили Шнобелевские премии

ТАСС вчера в 21:18
Хоккей

Иван Проворов подписал контракт с «Филадельфией»

Российский защитник Иван Проворов подписал новый контракт с клубом НХЛ "Филадельфия Флайерз". Иван выступает за "лётчиков" уже три года.
Вести.Ru вчера в 21:27
Политика

Пушков оценил слова Зеленского об угрозе Европе «Северного потока — 2»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новое заявление украинского лидера Владимира Зеленского об угрозе проекта газопровода «Северный поток — 2» для всей Европы.
RT на русском 00:53
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

Разведывательную деятельность у границ России за неделю вели 27 летательных аппаратов, следует из инфографики газеты российских Вооружённых сил «Красная звезда».
RT на русском вчера в 19:55
Политика

Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной

Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.
Lenta.ru вчера в 22:18
Авто

Новый Bentley Flying Spur представили в Москве

Российские шоу-румы начали прем предзаказов на Bentley Flying Spur третьего поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 13:40
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай

Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано на 30 км севернее села Акташ в Республике Алтай.
ТАСС 01:18
Политика

Сноуден назвал условия для своего возвращения в США

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться на родину и предстать там перед судом только в случае объективного и справедливого рассмотрения его дела.
РБК вчера в 22:20
Происшествия

Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве

RT на русском вчера в 11:53
Гаджеты

В России снизились цены на старые модели iPhone

Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ 11 сентября в 17:28
Общество

Собчак разослала гостям список подарков на свадьбу с Богомоловым

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов завершают приготовления к свадьбе, которая назначена на эту пятницу, 13 сентября.
Московский Комсомолец вчера в 14:37
Хоккей

Бобровский спел в караоке хит «Сектора газа» «Пора домой»

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский разместил на своей странице в «Инстаграме» видео, где он в караоке-баре исполняет известную песню «Пора домой» группы «Сектор газа».
Чемпионат 01:25
Энергетика

«Нафтогаз» может потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию

«Нафтогаз» намерен потребовать $11—14 млрд в качестве «компенсации», если «Газпром» будет настаивать на заключении нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
RT на русском вчера в 03:49
Общество

Билан после скандального выступления в Самаре даст там новый концерт

Российский певец Дима Билан после скандального выступления в пьяном виде на Дне города в Самаре даст в этого городе новый концерт 29 сентября.
Известия вчера в 13:47
Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Известия 11 сентября в 19:55
Армия и оружие

Двое украинских силовиков погибли в Донбассе после обстрелов

В Донбассе за минувшие сутки погибли двое украинских военных после обстрелов в регионе.
Газета.Ru вчера в 02:43
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