Экономика
Интерфакс«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта
ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
"Ъ" ознакомился с проектом комплексной программы развития городского общественного транспорта, которая предполагает модернизацию систем перевозок и обновление парков в регионах РФ, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.Коммерсантъ19:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 22:39, Вашингтон
Экономика
Топилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян
Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек.
ТАСС 16:31
Армия и оружие
Лавров заявил об окончании войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии "действительно закончилась", об этом он сказал в интервью газете "Труд".
РИА Новости 19:18
Политика
Немецкий таблоид рассказал о проклятом советском наследии
Немецкий таблоид Bild рассказал о наследии, которое осталось от советских войск после их вывода из Германии.
Газета.Ru 22:13
Космос
Конец света 14 сентября. Что угрожает миру в этот раз?
Мир ждет очередной конец света, 14 сентября парад планет якобы откроет портал в ад и существа из него истребят все живое, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на dailyhoro.ru.
Радио Sputnik вчера в 08:39
Политика
Сноуден назвал условие для своего возвращения в США
Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться в Соединённые Штаты только при гарантии объективного рассмотрения его дела в суде.
RT на русском 20:17
Происшествия
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА Новости 13:05
Политика
Трамп не исключил промежуточной торговой сделки с Китаем
Соединенные Штаты хотели бы заключить с Китаем полноценное торговое соглашение, однако не исключен вариант и промежуточной сделки, заявил президент США Дональд Трамп.
REGNUM 22:13
Наука
Британские инженеры разработали парящего над водой робота
Инженеры из лондонского Имперского колледжа изобрели робота, который перемещается по принципу летучей рыбы.
Народные новости 20:15
Кино
Стивен Кинг одобрил изменение канона «Оно» с помощью нового гей-персонажа в сиквеле
Хотя создатели довольно бережно подошли к экранизации романа Стивена Кинга «Оно», во второй части франшизы они внесли некоторые изменения в канон.
Popcornnews.ru 10:15
Политика
Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
По мнению Нетаньяха, радикальный ислам управляется Ираном и стремится обладать ядерным оружием, чтобы завоевать Ближний Восток.
Мой Брянск 02:57
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости 08:07
Политика
Командир украинских моряков объяснил отказ стрелять в ответ в Керченском проливе
Командир первого дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Украины Денис Гриценко, который вместе с другими 23 военнослужащими был задержан в Черном море в ноябре 2018 года, объяснил, почему отказался стрелять в ответ по российским пограничникам во время инцидента.
Lenta.ru 10:49
Гаджеты
В России снизились цены на старые модели iPhone
Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ вчера в 17:28
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
Lenta.ru 01:42
Политика
Супрун заявила о «раздвоении личности» у Зеленского
Бывшая исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила изменение риторики президента страны Владимира Зеленского в свой адрес «раздвоением личности».
RT на русском 22:17
Политика
В правительстве отметили невозможность отмены 8-часового рабочего дня
Вице-премьер и руководитель аппарата российского правительства Константин Чуйченко заявил, что невозможно отменить 8-часовой рабочий день.
Газета.Ru 21:12
Шоу-бизнес
Константин Богомолов похудел к свадьбе с Собчак на 18 килограмм
Константин Богомолов видимо серьезно подошел к вопросу женитьбы. Перед свадьбой режиссер похудел аж на 18 килограмм.
Территория новостей вчера в 08:01
Экономика
Великобритания запаслась шампанским на случай «жесткого» Brexit
Французские производители пампасного нарастили поставки своей продукции в Великобританию, чтобы удовлетворить спрос как минимум на год и избежать нехватки напитка на Рождество, если страна покинет ЕС 31 октября без сделки (вариант «жесткого» Brexit).
РБК 19:00
Гаджеты
Характеристики флагмана Huawei Mate 30 Pro раскрыты до анонса
3DNews вчера в 07:50
Футбол
Нижний Новгород ждет главный спортивный форум страны
Восьмой форум «Россия — спортивная держава» пройдет с 9 по 10 октября Владимир Путин: «Мы намерены создать одну из лучших систем противостояния допингу» Меньше месяца осталось до открытия традиционного форума «Россия — спортивная держава», который в нынешнем году пройдет уже в восьмой раз, но впервые — в Нижнем Новгороде.
Спорт-Экспресс 14:00
Армия и оружие
Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США
В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Российская газета 04:19
Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru 11:20
Музыка
Сергей Шнуров и Noize MC устроят баттл на стадионе
ИА InterMedia 15:01
Происшествия
В России выросло число случаев пропажи детей
В 2019 году стало на 7% больше случаев исчезновения детей на территории России.
Online47.ru вчера в 21:54
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова полностью разделась ради фотосессии
Анфиса Чехова опубликовала снимок, на котором полностью обнаженной сидит на лошади.
StarHit.ru 17:00
Политика
В ВТО подтвердили победу России в споре с Украиной
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония.
RT на русском 10:28
Футбол
Массимо Каррера хотел привести в «Спартак» Тотти
Вести.Ru 16:16