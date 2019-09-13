Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта

ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.
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с чего всё началось

Глубокоуважаемый вагоноумножатый

"Ъ" ознакомился с проектом комплексной программы развития городского общественного транспорта, которая предполагает модернизацию систем перевозок и обновление парков в регионах РФ, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.
Коммерсантъ19:13

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Глубокоуважаемый вагоноумножатый

Коммерсантъ19:13

«Коммерсантъ»: ВЭБ оценил затраты на развитие общественного транспорта в 2 трлн рублей

Ведомости19:50

СМИ узнали о планах модернизировать городской транспорт на 2 трлн руб

РБК21:15

«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта

Интерфакс20:44

Красноярску могут дать денег на электробусы

ДЕЛА.ru22:20
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Экономика

Топилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек.
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии "действительно закончилась", об этом он сказал в интервью газете "Труд".
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Конец света 14 сентября. Что угрожает миру в этот раз?

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В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать

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Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
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Политика

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Командир первого дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Украины Денис Гриценко, который вместе с другими 23 военнослужащими был задержан в Черном море в ноябре 2018 года, объяснил, почему отказался стрелять в ответ по российским пограничникам во время инцидента.
Lenta.ru 10:49
Гаджеты

В России снизились цены на старые модели iPhone

Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
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В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
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Игорь Иванович Шувалов
Российский политик
Российский государственный деятель, председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" с 24 мая 2018 года. До этого в течение 10 лет работал первым заместителем председателя Правительства Российской Федерации.
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