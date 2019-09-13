"Ъ" ознакомился с проектом комплексной программы развития городского общественного транспорта, которая предполагает модернизацию систем перевозок и обновление парков в регионах РФ, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

с чего всё началось

ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.

«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта

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