Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЪ: пищевые компании могут отнести к наиболее вредным производствам

Минприроды России собирается с 2024 года внести продовольственные компании в список наиболее негативно влияющих на окружающую среду, куда относятся, например, нефтяные и химические производства, что чревато для них многомиллиардными дополнительными расходами и дополнительным "вниманием" контролирующих органов, пишет газета "Коммерсант".
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с чего всё началось

Еде снижают класс опасности

Продовольственные компании могут попасть в разряд вредных производств Производители мясо-молочной продукции, сахара, пищевых масел и жиров могут понести многомиллиардные затраты, поскольку Минприроды внесло их в список тех, кто наиболее негативно влияет на окружающую среду.
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