Экономика
РИА НовостиЪ: пищевые компании могут отнести к наиболее вредным производствам
Минприроды России собирается с 2024 года внести продовольственные компании в список наиболее негативно влияющих на окружающую среду, куда относятся, например, нефтяные и химические производства, что чревато для них многомиллиардными дополнительными расходами и дополнительным "вниманием" контролирующих органов, пишет газета "Коммерсант".
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Продовольственные компании могут попасть в разряд вредных производств Производители мясо-молочной продукции, сахара, пищевых масел и жиров могут понести многомиллиардные затраты, поскольку Минприроды внесло их в список тех, кто наиболее негативно влияет на окружающую среду.Коммерсантъвчера в 18:59
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Армия и оружие
ВВС Норвегии столкнулись с трудностями при эксплуатации F-35
Известия вчера в 23:42
Происшествия
Машина въехала в остановку в Улан-Удэ, есть погибшие
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Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
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«Челси» поздравил Чеха с успешным дебютом в хоккее
Пресс-служба лондонского «Челси» поздравила экс-вратаря клуба Петра Чеха с удачным дебютом в хоккее.
Sportbox.RU вчера в 22:39
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в ранее подконтрольный курдам город Табка
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Российская газета 02:58
Армия и оружие
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Один из инсайдеров издания рассказал, что вопрос эмбарго в отношении Турции обсуждался на встрече дипломатов ЕС 11 октября.
News.ru 12 октября в 21:00
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Дни.ру 12 октября в 05:04
Общество
Названы регионы с наибольшим объемом вводимого жилья
В период период с июля 2018 года по июнь 2019 года в Ленинградской (1,221 кв\м) и Московской областях (1,111кв\м) построили больше всего жилья в пересчете на одного жителя.
Газета.Ru 02:50
Армия и оружие
Российский фрегат отстрелялся «Калибрами» в Средиземном море
Новейший фрегат "Адмирал Макаров" ВМФ России провел учебные стрельбы в Восточном Средиземноморье.
ТВ Центр 01:46
Происшествия
Электричка на Белорусском направлении МЖД сбила двух человек
Утром в понедельник в Москве у станции "Беговая" электричка сбила двух мужчин на Белорусском направлении Московской железной дороги.
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Происшествия
В Нижневартовске бультерьер напал на детей
Бультерьер, оторвавшись от ребенка, бросился нападать на других детей.
Новости Югры 12 октября в 05:42
Общество
Лавров рассказал о случайном поступлении в МГИМО
Министр объяснил, что поступил в МГИМО только потому, что экзамены там были на месяц раньше.
Говорит Москва 03:01
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Экономика
Между Россией и Казахстаном обострился уголь
Спор о поставках на Украину вынесут на межправкомиссию По данным "Ъ", Казахстан оценил потери от препятствий, которые Россия чинит в транзите местного угля на Украину, в $11 млн в месяц.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Армия и оружие
В Бурятии на боевое дежурство впервые заступили комплексы «Тор-М2У»
Расчеты зенитных ракетных комплексов "Тор-М2У" впервые заступили на боевое дежурство на территории Бурятии, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Восточного военного округа.
ТАСС вчера в 22:01
Происшествия
Самолет ВВС Канады разбился в США
Учебно-тренировочный самолет ВВС Канады CT-144 Tutor разбился рядом с городом Брукс в американском штате Джорджия.
Газета.Ru вчера в 15:45
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России
Судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к решению КС по жалобе на отказ в статусе безработного раскритиковал современную организацию системы высшего образования, ее неэффективность, несвободу и отсутствие адекватного финансирования.
Интерфакс 02:06
Происшествия
Украинского актера в Польше избил работодатель
Управляющий пиццерии избил своего работника, украинского актера Юрия Марка, в польском городе Познань.
Известия вчера в 21:07
Политика
В Германии пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина ущерба от антироссийских санкций приходится на страны, которые ввели ограничения.
Lenta.ru 02:33
Экономика
Власти США приостановили ICO Telegram
По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения.
BFM.ru 12 октября в 15:58
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти
В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 23:45
Футбол
Сборная Германии в меньшинстве разгромила Эстонию
Сборная Эстонии потерпела домашнее поражение от команды Германии (0:3) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе С. Уже на 14-й минуте немецкая команда осталась в меньшинстве.
LiveSport.ru вчера в 16:55
Музыка
Группа «Ленинград» дала свой последний прощальный концерт
Вчера, в субботу, 12 октября, в Санкт-Петербурге прошел последний концерт из стадионного тура группы "Ленинград", который ознаменовал окончание существования группы.
Кривое-зеркало.ру вчера в 06:38
Авто
В Татарстане начали выдавать новые автомобильные номера
ГИБДД Татарстана приступила к выдаче автомобильных номеров нового образца, появление которых планировалось на январь 2020 года.
Автоновости дня 02:25
Культура
Распутина рассказала о давнем инциденте с Зеленским
Распутина и Зеленский выступали в программе «Квартал 95» в 2010 году. Певице заранее пообещали, что никаких пошлых шуток не будет.
Рамблер 12 октября в 12:10
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Общество
Дождь и снег скоро прибудут в Екатеринбург
Уралинформбюро вчера в 23:56
Экономика
Минкомсвязь: рынок робототехники в России в 2024 году вырастет вдвое
Объем российского рынка решений в области робототехники и сенсорики в 2024 году вырастет почти в два раза - до 17,4 миллиарда рублей примерно с 10 миллиардов в текущем году, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.
РИА Новости 02:26
Происшествия
Задержан активист, которого СМИ называли организатором массовых беспорядков 27 июля
В Москве задержали 19-летнего активиста общественного проекта «Декоммунизация» Дэнни Кулинича, которого телеканал РЕН ТВ называл организатором массовых беспорядков в Москве 27 июля.
Коммерсантъ 02:12