Происшествия

Газета.RuГазета.Ru«Ъ»: подполковник ФСБ уволен за использование мобильного телефона

В Москве уволен подполковник ФСБ Михаил Самохин из-за обнаруженного личного мобильного телефона, мужчина нарушил запрет на "использование абонентских устройств беспроводной связи на объектах органов Федеральной службы безопасности". Об этом сообщает "Коммерсантъ".
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с чего всё началось

Контрразведчика засекли с включенным телефоном

Из ФСБ увольняют за сотовую связь Как стало известно "Ъ", из ФСБ за использование в спецпомещении, вопреки приказу ее директора Александра Бортникова, сотового телефона уволен подполковник контрразведки Михаил Самохин.
Коммерсантъвчера в 19:04

Подробнее о событии

СМИ сообщили об увольнении подполковника ФСБ из-за телефона

РИА Новости07:35

Подполковника ФСБ уволили за использование мобильного телефона

Известия06:02

Контрразведчика засекли с включенным телефоном

Коммерсантъвчера в 19:04

ФСБ рассталась с подполковником, включившим мобильный телефон на службе

Фонтанка.Ру04:51

«Коммерсантъ» сообщил об увольнении подполковника ФСБ за включенный телефон

Интерфакс03:50

Из ФСБ начали увольнять сотрудников, пользующихся мобильными телефонами на работе

URA.Ruвчера в 20:44

«Ъ»: подполковник ФСБ уволен за использование мобильного телефона

Газета.Ru05:01
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Здоровье

Московские врачи провели операцию малышу, родившемуся с тремя ногами

РИА Новости 06:29
Политика

Песков прокомментировал идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ.
Политика Сегодня 06:13
Общество

Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов

На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
Российская газета 07:23
Происшествия

В ДР Конго разбился Ан-72 с россиянами на борту

Посольство РФ в Демократической республике Конго (ДРК) подтвердило, что на борту разбившегося военно-транспортного самолета Ан-72 были россияне, заявила "Интерфаксу" представитель дипмиссии Наталья Кононова.
Интерфакс 07:42
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки задержан в Саратове

В Саратове полицией задержан мужчина, который подозревается в убийстве девятилетней девочки, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 18:53
Здоровье

В Копейске увеличилось число человек, заболевших лишаем

В Копейске (Челябинская область) в этом году на 32% увеличилось число человек, заболевших стригущим лишаем Причем стоит отметить, что за последние два месяца зарегистрировано уже 46 человек с этой болезнью и 42 из них – дети.
Курс дела 04:14
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Единоборства

Федор Емельяненко может завершить карьеру после боя в Москве

Российский боец Федор Емельяненко может закончить карьеру после проведения боя в Москве. Об этом сообщили в спортивной организации Bellator.
МК-Спорт 07:24
Кино

Добронравов прокомментировал сведения об уходе Добрынина из «Сватов»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Происшествия

Установлена причина смерти убитой в Саратове девочки

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян подчеркнула, что убийство ребенка в Саратове стало еще одной причиной для изменения Уголовного кодекса.
Взгляд.ру 06:53
Армия и оружие

В ЕС отреагировали на угрозы Эрдогана выпустить в Европу беженцев

Угрозы турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана выпустить в Европу беженцев в случае, если Евросоюз назовет военную операцию Анкары в Сирии вторжением, неприемлимы.
Известия 05:46
Гаджеты

Компания Oppo представила смартфон Oppo Reno Ace

Компания Oppo провела презентацию нового смартфона, получившего название Reno Ace.
ITZine.ru вчера в 06:02
Общество

Четырехлетний сын ведущей NBC Кортни Кьюб прервал прямой эфир

Эхо Москвы вчера в 08:32
Шоу-бизнес

Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Общество

Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком

"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru 03:22
Армия и оружие

Зеленский выразил отношение к пребыванию националистов в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал пребывание активистов партии «Национальный корпус» в населенном пункте Золотое, а также сообщил о том, что ждет там затишья.
Украина.ру вчера в 05:45
Авто

Мантуров назвал объем заказов на автомобили Aurus

В рамках интервью с главой Минпромторга Денисом Мантуровым стало известно, что на новые автомобили роскошной российской марки Aurus поступило уже более 600 предварительных заказов.
32CARS.ru 05:19
Происшествия

В Подмосковье найдены тела двоих стюардов

Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.
Российская газета вчера в 05:04
Происшествия

Против убивших в Пакистане надзирательницу россиянок завели дело

Газета.Ru вчера в 21:41
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова подтвердила, что замужем за Тимати

В ближайшее время модель станет мамой. Поклонницы Анастасии Решетовой ждут не дождутся пополнения в звездном семействе.
Lisa.ru вчера в 14:00
Здоровье

В России может появиться больше врачей-мигрантов

В России может появиться больше врачей разных специальностей - мигрантов.
Аргументы недели вчера в 00:47
Экономика

Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.
Российская газета 06:56
Киберспорт

Valve сократила количество звезд в рейтинговой системе

Компания сократила количество звезд в рангах с семи до пяти — столько было на старте новой системы рейтинговых игр, которую ввели в 2017 году.
CyberSport.ru вчера в 15:16
Шоу-бизнес

Умерла заслуженная артистка Надежда Каратаева

Скончалась заслуженная артистка РСФСР Надежда Каратаева.
iReactor вчера в 15:51
Общество

Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру

Ведомости 06:48
Происшествия

В Красном море взорвали иранский танкер

В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Коммерсантъ 02:57
Происшествия

Вооруженный ножом мужчина набросился на посетителей ТЦ в Манчестере

Посетителей и сотрудников ТЦ Arndale эвакуировали после того, как мужчина набросился с ножом на нескольких человек.
Вести.Ru 07:25
Политика

WSJ: Трамп назначит замгоссекретаря Салливана послом США в России

Американский лидер Дональд Трамп намерен назначить послом США в России заместителя госсекретаря Соединённых Штатов Джона Салливана.
RT на русском 05:33
Политика

МИД Украины: Россия вернет корабли, захваченные в Керченском проливе

По словам украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко, в ближайшее время Москва вернет корабли, которые пограничная служба задержала в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
Московский Комсомолец вчера в 16:35
Технологии

В Китае построили «безголовую» субмарину

В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.
Наша версия 01:46
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