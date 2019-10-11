Происшествия

Газета.RuГазета.Ru«Ъ»: подполковник ФСБ уволен за использование мобильного телефона

В Москве уволен подполковник ФСБ Михаил Самохин из-за обнаруженного личного мобильного телефона, мужчина нарушил запрет на "использование абонентских устройств беспроводной связи на объектах органов Федеральной службы безопасности". Об этом сообщает "Коммерсантъ".
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с чего всё началось

Контрразведчика засекли с включенным телефоном

Из ФСБ увольняют за сотовую связь Как стало известно "Ъ", из ФСБ за использование в спецпомещении, вопреки приказу ее директора Александра Бортникова, сотового телефона уволен подполковник контрразведки Михаил Самохин.
Коммерсантъвчера в 19:04

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Подполковника ФСБ уволили за использование мобильного телефона

Известия06:02

«Ъ»: подполковник ФСБ уволен за использование мобильного телефона

Газета.Ru05:01

Из ФСБ начали увольнять сотрудников, пользующихся мобильными телефонами на работе

URA.Ruвчера в 20:44

СМИ сообщили об увольнении подполковника ФСБ за включённый телефон

Говорит Москва04:12

«Коммерсантъ» сообщил об увольнении подполковника ФСБ за включенный телефон

Интерфакс03:50

ФСБ напомнила Плугину, кто кого контрразведует. Уволен московский подполковник, вставший на место опального генерала Абакумова

Фонтанка.Ру05:54

Контрразведчика засекли с включенным телефоном

Коммерсантъвчера в 19:04
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Кино

Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Evo-rus.com 09 октября в 23:51
Политика

Норвегия отказалась от «ракетного щита» НАТО из-за России

В документе указывается, что в Осло решили не приобретать датчики верхнего уровня или ракеты-перехватчики, которые могут быть интегрированы с системой противоракетной обороны НАТО Ballistic Missile Defence (BMD), также называемую «ракетным щитом».
Lenta.ru 02:21
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался

35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном.
Газета.Ru 06:12
Общество

Глубоко беременная Энн Хэтэуэй впервые за долгое время вышла в свет

Экспресс газета 03:08
Общество

Сильнейший за последние годы тайфун приближается к Японии

По словам главы подразделения по прогнозированию японского Метеорологического агентства Ясуси Кадзихары, Hagibis сравним с тайфуном Ida (Kanagawa), обрушившимся на центральную и восточную Японию в 1958 году, в результате которого погибла 1,2 тыс. человек.
Коммерсантъ 06:05
Футбол

Зенитовцы помогли сборной России разгромить Шотландию со счетом 4:0

Футболисты «Зенита» помогли сборной России по футболу разгромить Шотландию со счетом 4:0. Матч квалификации на Евро-2020 прошел в московских «Лужниках» вечером 10 октября.
КП - Санкт-Петербург вчера в 16:44
Происшествия

«Положил его нокаутом». Погребняк рассказал, как ударил велосипедиста в Германии

Нападающий «Урала» Павел Погребняк, выступавший в 2009–2012 годах за «Штутгарт», рассказал об инциденте, который произошел с ним в Германии.
Sport24.ru 05:42
Армия и оружие

Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Коммерсантъ 06:12
Космос

«Протон-М» успешно вывел на орбиту иностранные спутники

Красная весна вчера в 03:49
Политика

Лауреатом Нобелевской премии мира стал премьер-министр Эфиопии

Российская газета 06:18
Общество

Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком

Как следует из документа, «если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».
Коммерсантъ 00:15
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09 октября в 09:54
Происшествия

Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии

В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Единоборства

Федор Емельяненко хочет завершить карьеру

Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сообщил, что раздумывает о завершении профессиональной карьеры.
Русская Планета 09 октября в 08:17
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри задумались о переезде в Канаду

Герцоги планируют сменить место жительства. Ранее в сети обсуждали возможность переезда Меган Маркл и принца Гарри в Америку.
Srnsk 02:27
Политика

Лукашенко на саммите СНГ призвал поддержать действующие власти Украины

РИА Новости 04:37
Политика

Генерал Шаманов заявил об игнорировании правительством нужд армии

По мнению авторов документа, российское правительство системно игнорирует предложение думцев доиндексировать военные пенсии, выделить дополнительные средства на жилищные субсидии военнослужащим и повысить зарплаты гражданского персонала ВС РФ.
Евразия Daily 09 октября в 22:35
Происшествия

В Подмосковье найдены тела двоих стюардов

Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.
Российская газета вчера в 05:04
Экономика

Набиуллина объяснила, почему банковские карты и наличные не исчезнут

Рассуждая о наличных, глава ЦБ напомнила, что в мире уже существует такое понятие, как cashless societies – безналичные общества.
РИА Новости 05:15
Шоу-бизнес

Instagram заблокировал аккаунт в поддержку Анастасии Заворотнюк

В социальной сети Instagram был заблокирован созданный поклонниками аккаунт в поддержку тяжело болеющей российской актрисы Анастасии Заворотнюк.
Российская газета 04:59
Политика

Япония усомнилась в возможности сбить российские «Искандеры»

Московский Комсомолец 03:37
Экономика

Дагестанские бизнесмены сотворили «экономическое чудо»

Что любопытно, и год назад Росстат показывал похожие данные по Дагестану: он был на первом месте с показателем средней выручки на одного ИП в 18,5 млн рублей.
BFM.ru вчера в 11:22
Музыка

Гарик Сукачев отменил свой концерт в Курске

На своей страничке в соцсети ВКонтакте Гарик Сукачев объяснил, почему отменил свое шоу «GO!» в СКК 31 октября в Курске, а также в других городах ЦФО.
Kurskcity.ru 05:43
Игры

Epic Games Store начал бесплатную раздачу игры про колонизацию Марса

CyberSport.ru 05:02
Армия и оружие

Глава МИД Турции объяснил покупку российских систем ПВО С-400

РИА Новости 05:08
Шоу-бизнес

Максим Галкин предстал перед пользователями в одних трусах

Максим Галкин удивил пользователей социальной сети Instagram новым видео. Юморист предстал перед подписчиками в одних трусах.
Территория новостей вчера в 06:52
Футбол

Путин поддержал создание единого футбольного фонда в России

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания отдельного фонда для финансирования футбольных клубов.
Metaratings вчера в 14:04
Шоу-бизнес

Вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева умерла в Москве

Актриса Надежда Каратаева скончалась в Москве. Вдова Анатолия Папанова почила на 96-м году жизни.
Регион online вчера в 15:53
Политика

Путин рассказал, как относится к либерализму

«Ничего против либерализма не имею, но у нас есть свои традиции, веками устоявшиеся культурные формы взаимодействия», — напомнил Путин.
Телеканал 360° 05:51
Общество

Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру

Политик Алексей Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать принадлежащую ему квартиру.
Ведомости 06:00
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