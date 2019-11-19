Общество
RT на русском«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Министерство внутренних дел и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автомобильные номера. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
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с чего всё началось
Регионам позволят для определенных серий использовать повышенный тариф, а также выставлять номера на аукционы. Перепродать машину с «красивым» знаком можно будет при условии повторной уплаты специальной госпошлины.Коммерсантъвчера в 17:03
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