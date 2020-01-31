Общество

Газета.RuГазета.Ru«Ъ»: поставки смартфонов из Китая приостановили из-за коронавируса

По данным издания, китайские производители смартфонов Huawe, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, а Apple, чье производство находится в Китае, отложили сроки поставок на две недели. Это связывают с продление новогодних каникул на фабриках КНР из-за вспышки коронавируса.
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Поставки смартфонов из Китая в Россию приостановлены из-за коронавируса

Поставки смартфонов из Китая в Россию приостановлены из-за коронавируса По данным участников рынка, китайские производители смартфонов, а также американская Apple, чье производство находится в Китае, отложили сроки поставок оборудования в Россию на две недели.
Коммерсантъвчера в 17:54

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«Ъ»: поставки смартфонов из Китая в Россию приостановили из-за коронавируса

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