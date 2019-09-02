Изначально, исходя из положений Уголовно-процессуального кодекса и международного принципа взаимности, предполагалось просто отправить 24 украинских моряка, с осени прошлого года содержащихся под арестами в «Лефортово» по обвинению в незаконном пересечении границы России (ст. 322 УК РФ), вместе с материалами расследования на Украину.

с чего всё началось

Газете "Коммерсантъ" стало известно, что Россия и Украина могут использовать новый план при обмене удерживаемых. Об этом издание сообщает со ссылкой на источники, которые близки к переговорам стран.

«Ъ»: появилась новая схема обмена заключенными между РФ и Украиной

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