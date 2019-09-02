Политика
Газета.Ru«Ъ»: появилась новая схема обмена заключенными между РФ и Украиной
Газете "Коммерсантъ" стало известно, что Россия и Украина могут использовать новый план при обмене удерживаемых. Об этом издание сообщает со ссылкой на источники, которые близки к переговорам стран.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
Изначально, исходя из положений Уголовно-процессуального кодекса и международного принципа взаимности, предполагалось просто отправить 24 украинских моряка, с осени прошлого года содержащихся под арестами в «Лефортово» по обвинению в незаконном пересечении границы России (ст. 322 УК РФ), вместе с материалами расследования на Украину.Коммерсантъ12:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 15:17, Вашингтон
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Авто
Стало известно российское название кроссовера Geely SX11
Компания Geely планирует и дальше укреплять свои позиции на российском рынке благодаря выводу сразу нескольких новинок – Geely GS, Geely Coolray (SX11) и премиальный кроссовер-купе Geely FY-11.
Автостат 02:27
Общество
Школа с рекордным количеством первых классов открылась в Краснодаре
В учебном учреждении сформированы 100 классов, 24 из них - первые: от "А" до "Ш". Из-за большого количества учащихся в школе-рекордсмене прошли четыре торжественные линейки.
Интерфакс 06:23
Шоу-бизнес
Муж Натальи Поклонской объявил о расставании с ней
Экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев объявил о расставании со своей супругой — депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской.
АБН 06:11
Происшествия
В Москве задержан журналист Илья Азар
Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.
Интерфакс 14:31
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области
В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.
РБК вчера в 14:54
Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м
Вести.Ru вчера в 13:39
Интернет
Facebook откажется от счетчика лайков
Администрация Facebook обсуждает возможность тестирования функции, которая скрывает счетчик лайков и реакций.
Югополис 12:14
Общество
Ураган «Дориан» снизился до 4 категории
Синоптики считают, что "Дориан" пойдет на запад. Стоит отметить, что на данный момент ураган находится в 177 км от Флориды.
Газета.Ru 11:13
Теннис
Первая ракетка мира Осака пробилась в четвертый круг US Open
В четвертом круге турнира Осака встретится с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, которая перед началом US Open занимала 13-ю строчку в рейтинге WTA.
РБК вчера в 02:08
Политика
Путин прокомментировал договор о дружбе России и Монголии
RT на русском вчера в 20:58
Финансы
Евро снизился до майского минимума на фоне торговых войн
Снижение происходит на фоне публикаций данных о том, как торговый конфликт США и КНР негативно влияет на европейскую экономику.
Коммерсантъ 13:53
Армия и оружие
ВМС США потеряли все авианосцы у восточного побережья США
Восточное побережье США осталось без авианосцев.
Avia.pro 02:46
Происшествия
Загоревшееся у берегов Калифорнии судно затонуло
Загоревшееся у берегов Калифорнии судно Conception сгорело до уровня воды и затонуло.
RT на русском 12:34
Политика
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
РИА Новости 07:00
Происшествия
Турецкие врачи признали изъятие органов у погибшей 16-летней россиянки
RT на русском 12:08
Хоккей
СКА начал новый сезон с победы над «Металлургом»
Sportbox.RU 12:18
Политика
Первый президент Крыма впал в кому после инсульта
Первый президент Республики Крым Юрий Мешков перенес инсульт. По словам его дочери Марианны Мешковой, он в коме.
Известия 10:03
Политика
На Украине заявили о необходимости начать переговоры с Россией по газу
Новый глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киеву необходимо завершить выделение газотранспортной системы (ГТС) из «Нафтогаза» и начать переговоры с Россией по транзиту голубого топлива.
Взгляд.ру 04:06
Интернет
Китайское приложение делает из пользователей смартфонов кинозвёзд
Приложению понадобится всего один снимок (хватит обычного селфи) и примерно 8-10 секунд времени на обработку фрагмента фильма, сериала или видеоигры.
ТВ-21 09:47
Происшествия
Глава МВД занялся расследованием хищений в банке «Замоскворецкий»
Владимир Колокольцев назначил служебную проверку работы следствия после исков футболистов Министр внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился провести служебную проверку, связанную с расследованием уголовного дела о хищении средств в банке «Замоскворецкий».
Коммерсантъ 11:15
Происшествия
В Калужской области нашли тело пропавшего девятилетнего мальчика
Тело девятилетнего мальчика, поиски которого велись в Калужской области, обнаружено в водохранилище города Кирова, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 12:47
Армия и оружие
В Кронштадте военные России и Германии почтили память погибших в годы ВОВ
Невские Новости 10:46
Политика
В России прокомментировали обвинения Польши из-за репараций
В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша должна была получить репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии.
РИА Новости 12:23
Футбол
Комличенко рассказал о своём будущем в ЦСКА
Российский нападающий футбольного клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко заявил, что пока не готов говорить о своём переходе в ЦСКА.
News.ru 06:51