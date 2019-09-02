Политика

Газета.RuГазета.Ru«Ъ»: появилась новая схема обмена заключенными между РФ и Украиной

Газете "Коммерсантъ" стало известно, что Россия и Украина могут использовать новый план при обмене удерживаемых. Об этом издание сообщает со ссылкой на источники, которые близки к переговорам стран.
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с чего всё началось

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Коммерсантъ12:39

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СМИ узнали о новых переговорах по обмену заключенными между Россией и Украиной

URA.Ru14:35

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Взгляд.ру13:20

Стала известна новая схема обмена заключенными между Украиной и Россией

Lenta.ru12:55

Украина и Россия при обмене заключёнными могут использовать новую схему

Говорит Москва13:23

«Ъ»: появилась новая схема обмена заключенными между РФ и Украиной

Газета.Ru13:00

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Эхо Москвы15:03

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Коммерсантъ12:39
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