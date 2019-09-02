Политика

Газета.RuГазета.RuСтала известна новая схема обмена заключенными России и Украины

Обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле "35 на 35" был отложен из-за дела украинских моряков. Как стало известно из источников близким к переговорному процессу, в настоящее время предложена новая схема обмена.
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с чего всё началось

Украинских моряков готовят к заочному процессу

Изначально, исходя из положений Уголовно-процессуального кодекса и международного принципа взаимности, предполагалось просто отправить 24 украинских моряка, с осени прошлого года содержащихся под арестами в «Лефортово» по обвинению в незаконном пересечении границы России (ст. 322 УК РФ), вместе с материалами расследования на Украину.
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Эхо Москвы15:03

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Говорит Москва13:23

СМИ узнали о новых переговорах по обмену заключенными между Россией и Украиной

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