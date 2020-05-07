Общество

РИА НовостиРИА НовостиЪ предупредил о возможном закрытии половины магазинов одежды в Москве

После снятия карантинных мер в Москве может открыться только половина магазинов одежды, обуви и аксессуаров. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на консультантов рынка коммерческой недвижимости.
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с чего всё началось

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
Коммерсантъвчера в 18:58

Подробнее о событии

Передел онлайн-рынка: в Москве закроется больше половины магазинов

News.ru12:55

СМИ узнали о возможном закрытии до половины магазинов одежды в Москве

РБК01:00

В России может закрыться от 35% до 50% магазинов одежды

ТАСС04:13

До половины московских магазинов одежды и обуви могут не пережить карантин

Интерфакс03:24

Ъ предупредил о возможном закрытии половины магазинов одежды в Москве

РИА Новости01:56

Некоторые магазины одежды могут не открыться после окончания карантинных мер

Эхо Москвы07:08

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться

Коммерсантъвчера в 18:58
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Политика

Конгресс США опубликовал 57 документов о «российском вмешательстве»

Специальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США в четверг 7 мая опубликовал 57 стенограмм свидетельских показаний и других документов по делу о так называемом вмешательстве России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году.
РБК 21:36
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Здоровье

Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса

Невысокое число выздоровевших после заболевания коронавирусной инфекцией объясняется тем, что подразумеваются только те, кто был выписан из больницы.
RT на русском 13:10
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Происшествия

Задержан экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков

Бывший депутат Заксобрания Красноярского края, бизнесмен Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
BFM.ru 01:57
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Игры

Какие игры для Xbox Series X показала Microsoft

Yakuza: Like a Dragon войдёт в стартовую линейку Xbox Series X и получит поддержку Smart Delivery (владелец копии игры для Xbox One сможет запустить её на консоли следующего поколения).
News.ru 13:28
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Политика

Помпео пообещал Украине «создавать издержки» для России

Ранее 6 мая Кулеба заявил, что для возвращения Крыма в состав Украины необходимо выполнить три задачи.
РБК 22:31
Политика

Российские военные завершили дезинфекцию пансионатов в Ломбардии

«Российские военнослужащие завершили дезинфекцию пансионатов для престарелых и прилегающих территорий в провинции Брешиа (Ломбардия)», — приводит сообщение РИА Новости.
RT на русском 22:34
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Наука

Ученые назвали основную причину распространения коронавируса

Ученые Федерального университета Баии в Бразилии назвали путешествия основной причиной распространения коронавируса по планете.
Lenta.ru 22:26
Игры

Electronic Arts выпустит ремастер оригинального Mass Effect

NewInform 03:48
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Происшествия

Один человек погиб в результате землетрясения в Иране

Как сообщают местные СМИ, минимум один человек погиб и шестеро пострадали.
Российская газета 18:25
Авто

АвтоВАЗ запатентовал названия для новых моделей Lada

«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 06:02
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Общество

В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском 11:37
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Армия и оружие

Первые С-500 поступят в Вооруженные силы РФ в 2021 году

Ожидается, что Вооруженные силы Российской Федерации получат первые комплексы зенитной ракетной системы С-500 в 2021 году.
Вести.Ru 22:36
Общество

Ограничения в Москве продлили до 31 мая

Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 09:14
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Кино

Вуди Харрельсона представили в образе Карнажа для «Венома»

Цифровой художник под ником spdrmnkyxxiii изобразил на новом арте актера Вуди Харрельсона в образе злодея Карнажа.
Piter.tv 06:00
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
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Общество

Роспотребнадзор: в России может не быть пика коронавируса

В России может не быть выраженного пика распространения новой коронавирусной инфекции, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин.
АБН 05:35
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Происшествия

Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

Газета.Ru 10:58
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Армия и оружие

В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии

Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера.
ГЛАС.RU 04:45
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Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
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Армия и оружие

Шойгу приказал провести салюты в День Победы

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отдал приказ о проведении салютов 9 мая.
Коммерсантъ 21:33
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Политика

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском 15:44
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Экономика

ФАС заподозрила картельный сговор на рынке лимонов

ФАС не исключает, что резкий рост цен на лимоны может быть результатом картельного сговора, и планирует провести соответствующие проверки.
Интерфакс 14:03
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Здоровье

В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки

Число случаев коронавируса в Приморье достигло 763, за сутки заболевание выявили еще у 36 человек, сообщило правительство региона.
РИА Новости 22:33
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Общество

Покупателям объяснили, почему нельзя оставлять чеки на кассе магазина

Как рассказал эксперт, чек может быть использован мошенниками для хищения средств — и покупателя, и магазина.
Вечерняя Москва 20:36
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Здоровье

В Новокузнецке врачи массово заразились коронавирусом

Сергей Кузнецов, мэр Новокузнецка в Кемеровской области, заявил о заражении врачей COVID-19.
Регион online 06:31
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Общество

Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции

Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США.
Газета.Ru 14:38
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Общество

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь

Россиянам при выходе из дома во время режима самоизоляции следует носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости, если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации, говорится в рекомендациях Судебно-экспертной палаты (СЭП) России.
Взгляд.ру 14:17
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Здоровье

Четверть заболевших коронавирусом вылечились в Хабаровском крае

Более 170 человек, у которых был обнаружен коронавирус, вылечились в Хабаровском крае.
Московский Комсомолец вчера в 18:00
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Шоу-бизнес

Клип Бузовой о самоизоляции набрал более десяти миллионов просмотров

Видео создано в домашних условиях. В него вошли фрагменты роликов, которые сняли другие знаменитости.
РИА Новости 22:05
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Политика

Глава МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией

Отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге осложнил их.
РБК 00:00
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