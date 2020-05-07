Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.

с чего всё началось

После снятия карантинных мер в Москве может открыться только половина магазинов одежды, обуви и аксессуаров. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на консультантов рынка коммерческой недвижимости.

Ъ предупредил о возможном закрытии половины магазинов одежды в Москве

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