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«Ъ»: производитель шин Nokian начал поиск покупателей завода в России

Финский производитель шин Nokian Tyres начал поиск покупателей завода в Ленинградской области.
RT на русском
По оценкам аналитиков, стоимость завода может составлять около €400 млн, но, учитывая ситуацию, дисконт неизбежен.
Коммерсантъ
В Nokian заявляли, что в связи с невозможностью экспорта шин в страны ЕС после 10 июля (в связи с пятым пакетом санкций) производство на российском заводе значительно снизится.
Коммерсантъ
Стоимость предприятия с учетом прав на использование бренда в России на начало 2022 года составляла не менее €400 млн, однако сейчас компания вынуждена будет предоставить дисконт, считает эксперт.
РБК

Подробнее о событии

«Ъ»: производитель шин Nokian начал поиск покупателей завода в России
RT на русском01:14
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