Экономика
BFM.ru«Ъ»: промышленники хотят выйти из списка системообразующих предприятий
Многие компании, включенные в список системообразующих предприятий, заявили о желании выйти из него, пишет газета «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Оценить268
с чего всё началось
Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки Многие компании, еще недавно боровшиеся за право войти в список системообразующих предприятий, предъявляют к нему все больше претензий.Коммерсантъвчера в 18:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 09:37, Ашберн
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
Политика
В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию
В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Российская газета 05:55
Экономика
Новая мера поддержки предполагает выделение 6 500 рублей на каждого
Размер субсидии составит 15 тысяч рублей плюс по 6,5 тысяч на каждого сотрудника.
Vologda-poisk.ru 04:53
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Происшествия
ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 07:44
Политика
Путин поддержал присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам
Президент Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание "Город трудовой доблести".
РИА Новости 09:32
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
Происшествия
В МЧС уточнили площадь пожара на Тверской улице в Москве
Площадь пожара в здании на Тверской улице в Москве составила 300 кв. м. Об этом РБК сообщили в Главном управлении (ГУ) МЧС по Москве.
РБК 09:12
Политика
Экс-канцлер ФРГ оценил санкции США против «Северного потока-2»
Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер прокомментировал возможные новые санкции США против проекта «Северный поток – 2». Он назвал их «осознанным расторжением трансатлантического партнерства», «неправомерной атакой на европейскую экономику и неприемлемым вмешательством в суверенитет ЕС и энергобезопасность Западной Европы».
Профиль вчера в 03:14
Здоровье
С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог
Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19.
Evo-rus.com вчера в 02:11
Футбол
Игорь Черевченко покинул пост главного тренера «Арсенала»
Национальная служба новостей 01:23
Кино
Вышел ролик с неудачными дублями «Пацанов»
Компания Amazon выпустила ролик в неудачными дублями из первого сезона сериала «Пацаны».
Культуромания 03:52
Общество
Жители Волгоградской области поддержали переход на московское время
Большинство жителей Волгоградской области высказались за переход региона на московское время в ходе опроса, который проводился там 1 июля — одновременно с голосованием по поправкам к Конституции.
RT на русском 06:44
Общество
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
Происшествия
Уголовное дело завели на Урале после заражения коронавирусом почти трех десятков гостей на свадьбе
Как уточнили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, речь идет о церемонии бракосочетания, которая проходила в Камышлове.
Интерфакс - Россия 08:59
Футбол
«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ вчера в 15:16
Экономика
Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд
Богатейший человек в мире глава Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до $172 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
РБК 08:16
Экономика
Глазьев представил стратегию ликвидации бедности в России за три года
Реализация предлагаемой стратегии позволяет рассчитывать на вывод российской экономики на траекторию опережающего устойчивого развития с ежегодным темпом прироста ВВП не менее 8%, 15% прироста инвестиций и ликвидацией бедности в течение трех лет.
Банки.ру 02:53
Политика
ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
Как уточняется, в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золота на сумму €930 млн Высокий суд Лондона признал законность президентства Хуана Гуаидо, провозгласившего себя главой государства.
RT на русском 09:23
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала, как она сама заявила, против поправок к Конституции.
RuNews24.ru вчера в 10:09
Здоровье
Онколог назвала единственный способ обнаружить рак на ранних стадиях
Хотя немало людей, которые по разным причинам выступают против такого исследования, тем не менее, в ряде случаев оно очень важно.
Shraibikus News 05:33
Политика
Кремль потребовал расследовать нападение на журналиста Давида Френкеля
Кремль призвал расследовать инцидент с нападением полицейского на журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля на избирательном участке.
Ведомости 06:53
Авто
Китайский аналог Rolls-Royce и Aurus продолжает ставить рекорды продаж
За июнь прошлого года прямой конкурент британского Rolls-Royce и российского Aurus реализовал на 92% меньше автомобилей.
Evo-rus.com вчера в 22:52
Политика
Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии
По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50
Общество
Ряд ограничений в Ростовской области может быть снят 3 июля
В Ростовской области решение о новом снятии ряда ограничений может быть принято уже 3 июля.
Rostov.ru 07:04
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
Шоу-бизнес
Татьяна Навка с дочерью отправилась в речной круиз по России
Татьяна Навка, фигуристка в прошлом, а ныне организатор ледовых шоу, заявила, что отправляется в путешествие по России на теплоходе вместе со своей дочерью Надеждой Песковой.
CT news 08:04
Экономика
В США вновь выросло число первичных заявок на пособие по безработице
Число первичных заявок на получение пособия по безработице в США составило 1,427 млн штук на неделе, закончившейся 27 июня, говорится в сообщении Министерства труда, 2 июля опубликованном пресс-службой ведомства.
ИА Красная Весна 08:39
Космос
«Росатом» планирует испытать прототип плазменного ракетного двигателя
Planet Today вчера в 02:33