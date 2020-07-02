Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки Многие компании, еще недавно боровшиеся за право войти в список системообразующих предприятий, предъявляют к нему все больше претензий.

с чего всё началось

Многие компании, включенные в список системообразующих предприятий, заявили о желании выйти из него, пишет газета «Коммерсантъ».

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