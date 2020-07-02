Экономика

BFM.ruBFM.ru«Ъ»: промышленники хотят выйти из списка системообразующих предприятий

Многие компании, включенные в список системообразующих предприятий, заявили о желании выйти из него, пишет газета «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки

Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки Многие компании, еще недавно боровшиеся за право войти в список системообразующих предприятий, предъявляют к нему все больше претензий.
Коммерсантъвчера в 18:00

Подробнее о событии

Компании могут выйти из списка системообразующих из-за требований по отчетности

Коммерсантъ05:59

СМИ узнали о жалобах системообразующих компаний на бюрократизм

РБК04:32

«Коммерсантъ»: из-за отчетов компании могут выйти из списка системообразующих

Ведомостивчера в 21:44

Российские компании испугались последствий господдержки

Lenta.ru03:57

Из-за требований по отчетности компании начали задумываться о выходе из списка системообразующих

Интерфакс03:10

Почему предприятия, ставшие системообразующими, хотят отказаться от этого статуса

Znak.com01:50

Многие компании и предприятия, которые вошли в список системообразующих, предъявляют к нему всё больше претензий

Эхо Москвы05:06
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 09:37, Ашберн
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Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
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Политика

В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Российская газета 05:55
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Новая мера поддержки предполагает выделение 6 500 рублей на каждого

Размер субсидии составит 15 тысяч рублей плюс по 6,5 тысяч на каждого сотрудника.
Vologda-poisk.ru 04:53
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Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
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Происшествия

ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 07:44
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Политика

Путин поддержал присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам

Президент Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание "Город трудовой доблести".
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Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

RT на русском 04:33
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Политика

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
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Происшествия

В МЧС уточнили площадь пожара на Тверской улице в Москве

Площадь пожара в здании на Тверской улице в Москве составила 300 кв. м. Об этом РБК сообщили в Главном управлении (ГУ) МЧС по Москве.
РБК 09:12
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Политика

Экс-канцлер ФРГ оценил санкции США против «Северного потока-2»

Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер прокомментировал возможные новые санкции США против проекта «Северный поток – 2». Он назвал их «осознанным расторжением трансатлантического партнерства», «неправомерной атакой на европейскую экономику и неприемлемым вмешательством в суверенитет ЕС и энергобезопасность Западной Европы».
Профиль вчера в 03:14
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Здоровье

С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог

Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19.
Evo-rus.com вчера в 02:11
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Футбол

Игорь Черевченко покинул пост главного тренера «Арсенала»

Национальная служба новостей 01:23
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Вышел ролик с неудачными дублями «Пацанов»

Компания Amazon выпустила ролик в неудачными дублями из первого сезона сериала «Пацаны».
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Жители Волгоградской области поддержали переход на московское время

Большинство жителей Волгоградской области высказались за переход региона на московское время в ходе опроса, который проводился там 1 июля — одновременно с голосованием по поправкам к Конституции.
RT на русском 06:44
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Общество

В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы

В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
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Происшествия

Уголовное дело завели на Урале после заражения коронавирусом почти трех десятков гостей на свадьбе

Как уточнили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, речь идет о церемонии бракосочетания, которая проходила в Камышлове.
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Футбол

«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ вчера в 15:16
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Экономика

Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд

Богатейший человек в мире глава Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до $172 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
РБК 08:16
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Экономика

Глазьев представил стратегию ликвидации бедности в России за три года

Реализация предлагаемой стратегии позволяет рассчитывать на вывод российской экономики на траекторию опережающего устойчивого развития с ежегодным темпом прироста ВВП не менее 8%, 15% прироста инвестиций и ликвидацией бедности в течение трех лет.
Банки.ру 02:53
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Политика

ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн

Как уточняется, в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золота на сумму €930 млн Высокий суд Лондона признал законность президентства Хуана Гуаидо, провозгласившего себя главой государства.
RT на русском 09:23
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Политика

Мэр Якутска проголосовала против поправок

Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала, как она сама заявила, против поправок к Конституции.
RuNews24.ru вчера в 10:09
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Здоровье

Онколог назвала единственный способ обнаружить рак на ранних стадиях

Хотя немало людей, которые по разным причинам выступают против такого исследования, тем не менее, в ряде случаев оно очень важно.
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Политика

Кремль потребовал расследовать нападение на журналиста Давида Френкеля

Кремль призвал расследовать инцидент с нападением полицейского на журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля на избирательном участке.
Ведомости 06:53
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Авто

Китайский аналог Rolls-Royce и Aurus продолжает ставить рекорды продаж

За июнь прошлого года прямой конкурент британского Rolls-Royce и российского Aurus реализовал на 92% меньше автомобилей.
Evo-rus.com вчера в 22:52
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Политика

Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии

По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50
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Общество

Ряд ограничений в Ростовской области может быть снят 3 июля

В Ростовской области решение о новом снятии ряда ограничений может быть принято уже 3 июля.
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Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
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Шоу-бизнес

Татьяна Навка с дочерью отправилась в речной круиз по России

Татьяна Навка, фигуристка в прошлом, а ныне организатор ледовых шоу, заявила, что отправляется в путешествие по России на теплоходе вместе со своей дочерью Надеждой Песковой.
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Экономика

В США вновь выросло число первичных заявок на пособие по безработице

Число первичных заявок на получение пособия по безработице в США составило 1,427 млн штук на неделе, закончившейся 27 июня, говорится в сообщении Министерства труда, 2 июля опубликованном пресс-службой ведомства.
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«Росатом» планирует испытать прототип плазменного ракетного двигателя

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