Экономика
BFM.ru«Ъ»: промышленники хотят выйти из списка системообразующих предприятий
Многие компании, включенные в список системообразующих предприятий, заявили о желании выйти из него, пишет газета «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Оценить270
с чего всё началось
Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки Многие компании, еще недавно боровшиеся за право войти в список системообразующих предприятий, предъявляют к нему все больше претензий.Коммерсантъвчера в 18:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 10:04, Ашберн
Политика
ЦИК обработал 90% протоколов голосования по поправкам в Конституцию
Почти 78% россиян поддержали поправки в Конституцию, свидетельствуют данные ЦИК России по итогам обработки 90% протоколов.
Взгляд.ру вчера в 17:56
Экономика
Новая мера поддержки предполагает выделение 6 500 рублей на каждого
Размер субсидии составит 15 тысяч рублей плюс по 6,5 тысяч на каждого сотрудника.
Vologda-poisk.ru 04:53
Политика
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы в 2020 году
В документе говорится, что военные сборы будут проходить в органах Федеральной службы безопасности, государственной охраны, войсках нацгвардии РФ, а также ВС РФ.
Evo-rus.com 02:20
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ вчера в 13:16
Происшествия
Пожар в здании на Тверской улице в Москве локализован
Экстренным службам удалось локализовать пожар в здании на Тверской улице в Москве.
Известия 09:27
Происшествия
ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 07:44
Авто
Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4
Новинка стала перелицованной копией нового Toyota RAV4, а, точнее, его китайского «близнеца» Wildlander, представленного на автосалоне Гуанчжоу в конце 2019 года.
Автоновости дня 02:45
Футбол
Дубль Влашича принес победу ЦСКА в московском дерби со «Спартаком»
Vprognoze.ru 30 июня в 16:20
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Сбербанк снизил процентные ставки по вкладам в рублях, следует из информации на сайте кредитной организации.
RT на русском 07:00
Политика
Путин поблагодарил всех россиян за участие в голосовании
Президент России Владимир Путин обратился к гражданам, в котором выразил благодарность всем за участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию.
RuNews24.ru 09:30
Политика
Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии
По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50
Футбол
Участие Кокорина в матче с «Зенитом» обойдётся «Сочи» в 40 млн рублей
Стали известны некоторые детали аренды форварда "Зенита" Александра Кокорина в "Сочи".
Soccer.ru 09:35
Гаджеты
Новый Galaxy Note 20 случайно показала компания Samsung
На сайте компании для пользователей из России и Украины были опубликованы качественные рендеры флагмана.
Evo-rus.com 08:27
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Газета.Ru 04:16
Политика
В МИД прокомментировали запрет на вещание семи телеканалов RT в Латвии
Латвийский регулятор, ранее запретивший вещание каналов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV, аргументировал свое решение тем, что они якобы принадлежат гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, находящемуся под санкциями Евросоюза.
РИА Новости 09:19
Политика
Лукашенко заявил о победе над эпидемией коронавируса в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что система здравоохранения в стране выстояла в условиях эпидемии коронавируса и смогла ее победить.
ТАСС 06:08
Кино
Мультсериал «Бивис и Батт-Хед» получит перезапуск
Как передает THR, поклонников легендарного шоу про парочку полных дегенератов ждет богатая россыпь - два новых сезона, спин-оффы и спецэпизоды.
Российская газета 03:51
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
Политика
ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
Как уточняется, в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золота на сумму €930 млн Высокий суд Лондона признал законность президентства Хуана Гуаидо, провозгласившего себя главой государства.
RT на русском 09:23
Авто
Volkswagen представил обновленный кроссовер Tiguan
Компания Volkswagen анонсировала обновленную версию кроссовера Volkswagen Tiguan с новой гибридной модификацией.
Деловое.ТВ 08:27
Кино
Уже не до смеха: враг Тора в «Рагнарёке» мог выглядеть гораздо страшнее
Супервайзер отдела визуальных разработок Marvel Studios Ян Джойнер поделился в своем Instagram ранним концепт-артом образа царя огненных демонов Суртура из фильма Тайки Вайтити «Тор: Рагнарёк».
Popcornnews.ru 08:00
Футбол
Гвардиола намерен обновить состав «Манчестер Сити»
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола запланировал масштабную работу на трансферном рынке.
Soccer.ru 09:50
Энергетика
Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд
Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
ТАСС 07:17
Транспорт
В Москве отменили парковочные разрешения для инвалидов
Отдельный столичный реестр полностью упразднили.
Эхо Москвы 05:33
Общество
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Бориса Немцова Дина объявила о помолвке
Наследница усопшего политического и государственного деятеля Бориса Немцова и телеведущей Екатерины Одинцовой 18-летняя Дина Немцова объявила о том, что выходит замуж.
Территория новостей 03:19