Экономика

BFM.ruBFM.ru«Ъ»: промышленники хотят выйти из списка системообразующих предприятий

Многие компании, включенные в список системообразующих предприятий, заявили о желании выйти из него, пишет газета «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки

Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки Многие компании, еще недавно боровшиеся за право войти в список системообразующих предприятий, предъявляют к нему все больше претензий.
Коммерсантъвчера в 18:00

Подробнее о событии

Компании могут выйти из списка системообразующих из-за требований по отчетности

Коммерсантъ05:59

СМИ узнали о жалобах системообразующих компаний на бюрократизм

РБК04:32

Почему предприятия, ставшие системообразующими, хотят отказаться от этого статуса

Znak.com01:50

Российские компании испугались последствий господдержки

Lenta.ru03:57

Из-за требований по отчетности компании начали задумываться о выходе из списка системообразующих

Интерфакс03:10

Многие компании и предприятия, которые вошли в список системообразующих, предъявляют к нему всё больше претензий

Эхо Москвы05:06

«Коммерсантъ»: из-за отчетов компании могут выйти из списка системообразующих

Ведомостивчера в 21:44
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Происшествия

В Самаре прокуратура проверит жестокое обращение в доме ребенка

Российская газета 07:48
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Здоровье

Вирусолог усомнился в повторном введении режима самоизоляции в России

Россия вряд ли вернется к режиму самоизоляции, как это сделал Казахстан, поскольку данный режим наносит сильный ущерб народу и стране в целом, заявил газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.
Взгляд.ру 06:34
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Политика

Путин поддержал присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание Город трудовой доблести, отметив, что подпишет необходимые документы в ближайшее время.
РИА Новости 08:24
75
Политика

Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:10
1,5K
Шоу-бизнес

Вдова Виктора Проскурина хочет провести прощание с актером в Доме кино

Вдова заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина Ирина Хонда хочет, чтобы прощание проходило публично и на сцене Дома кино.
Невские Новости вчера в 17:08
2
Политика

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
3,4K
Игры

Cyberpunk 2077 будет работать только на Windows 7 и Windows 10

Суть в том, что разработчики решили не использовать более старые версии графических программных интерфейсов, потому игра заработает лишь там, где поддерживается DX12.
The GEEK 06:58
6
Общество

Жители Волгоградской области поддержали переход на московское время

Большинство жителей Волгоградской области высказались за переход региона на московское время в ходе опроса, который проводился там 1 июля — одновременно с голосованием по поправкам к Конституции.
RT на русском 06:44
790
Общество

В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок

Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы.
ТАСС вчера в 16:15
6,3K
Происшествия

На Тверской улице в Москве из-за пожара ограничено движение

На Тверской улице в Москве из-за пожара в здании ограничено движение в сторону области.
RT на русском 07:31
85
Политика

Путин оперативно подпишет указ о внесении поправок в Конституцию

«Разумеется, это будет сделано оперативно», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли ожидать, что 2 июля Путин подпишет указ о внесении поправок в Конституцию, принятых в ходе общероссийского голосования.
Известия 06:46
11
Политика

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
1,3K
Космос

Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с новейшим спутником GPS

Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала с космодрома во Флориде с навигационным спутником GPS III–3 для нужд американских Космических сил.
ТК Звезда 30 июня в 18:08
14
Общество

Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
698
Интернет

Большое обновление WhatsApp стало доступно для установки

Ко всему прочему, пользователи мессенджера теперь могут выделять появление значка видеозвонка в группе не более восьми человек.
Evo-rus.com 08:57
2
Происшествия

ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 07:44
295
Авто

Mercedes и Honda модернизировали силовые установки

Если усовершенствования, внесённые в моторы Mercedes к июльскому началу сезона, не направлены на повышение мощности, то в Honda подготовили новую версию своей силовой установки, которая отличается улучшенными характеристиками.
F1news.ru 05:55
Общество

Россия заняла четвертое место по количеству миллиардеров

В России насчитывается 114 миллиардеров. Пятое место заняла Швейцария – 100 человек с состоянием более миллиарда.
RuNews24.ru вчера в 23:42
39
Общество

Глава Татарии за 2019 год заработал в 54 раза меньше, чем его супруга

REGNUM 08:21
34
Общество

В Twitter МИДа появилось сообщение о продаже базы данных туристов

В Twitter ситуационно-кризисного центра МИДа появилось сообщение, автор которого предлагает купить базу с данными российских туристов, зарегистрировавшихся на портале «Госуслуги».
РБК 07:20
5
Энергетика

Саудовская Аравия пригрозила новой нефтяной войной

Если Ангола и Нигерия не смогут соблюдать свои обязательства в рамках ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, Саудовская Аравия развяжет против них ценовую войну.
Lenta.ru 06:32
46
Общество

Музеи Москвы вернутся к «доковидной» посещаемости через год

Музеи Москвы в первые две недели работы после локдауна приняли 28 300 посетителей, что в 15 раз меньше, чем за такой же период 2019 года (428 000 посетителей), сообщил начальник управления музейно-выставочной службы городского департамента культуры Антон Горянов.
Интерфакс 07:50
4
Авто

Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4

Новинка стала перелицованной копией нового Toyota RAV4, а, точнее, его китайского «близнеца» Wildlander, представленного на автосалоне Гуанчжоу в конце 2019 года.
Автоновости дня 02:45
12
Происшествия

Суд Шри-Ланки освободил россиян, задержанных по делу о сборе жуков

Суд Шри-Ланки изменил меру пресечения двоим россиянам, задержанным по делу ученого Александра Игнатенко, обвиняемого в сборе редких насекомых.
Вести.Ru 04:56
73
Общество

Петербургские рестораны могут открыть с 12 июля

Правительство Санкт-Петербурга рассматривает открытие городских ресторанов и кафе уже с 12 июля.
АБН 08:22
12
Происшествия

В Югре директор школы покрывала обвиняемого в педофилии физрука

Директор школы (ныне уже бывшая) подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст. 285 УК РФ).
Российская газета 09:05
Авто

Китайский аналог Rolls-Royce и Aurus продолжает ставить рекорды продаж

За июнь прошлого года прямой конкурент британского Rolls-Royce и российского Aurus реализовал на 92% меньше автомобилей.
Evo-rus.com вчера в 22:52
4
Финансы

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам до 3,65 процента

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях. Теперь по вкладу "Сохраняй" ставка составляет 3,65 процента годовых вместо 4,15 процента.
РИА Новости 06:15
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Происшествия

Российский полицейский изнасиловал студентку и пустился в бега

В Татарстане задержали бывшего полицейского, три месяца находившегося в розыске за изнасилование 16-летней студентки.
Lenta.ru 05:58
85
Происшествия

Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом

Газета.Ru 04:16
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Как работают Яндекс.Новости?
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