Экономика
BFM.ru«Ъ»: промышленники хотят выйти из списка системообразующих предприятий
Многие компании, включенные в список системообразующих предприятий, заявили о желании выйти из него, пишет газета «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки Многие компании, еще недавно боровшиеся за право войти в список системообразующих предприятий, предъявляют к нему все больше претензий.Коммерсантъвчера в 18:00
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Экономика
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Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
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Суд продлил до августа арест основателю «Омбудсмена полиции»
Дорогомиловский суд Москвы продлил срок содержания под стражей до 6 августа основателю проекта "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову по делу о вымогательстве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 13:19
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Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
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Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Газета.Ru 04:16
Авто
Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4
Представленный автомобиль является копией нового Toyota RAV4, а, если быть точнее, его китайского варианта под именем Wildlander, дебютировавшего на автосалоне в Гуанчжоу в прошлом году.
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На уральской свадьбе 28 человек заразились COVID-19
Российская газета 10:16
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Суд отменил приговор бывшему аудитору госконтрактов Минобороны Куксину
Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского суда Москвы, который в конце декабря приговорил к 10 годам заключения бывшего директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина за взятку в размере более 11 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
РИА Новости 13:26
Экономика
Состояние самого богатого в мире человека достигло 172 млрд долларов
По версии журнала Forbes, среди самых богатых людей мира - основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $98 млрд и генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чье состояния оценивается в $76 млрд.
Российская газета 05:42
Общество
Умер автор песен Магомаева, Кобзона и Антонова Борис Дубровин
В Москве в возрасте 94 лет умер поэт-песенник Борис Дубровин, работавший с композиторами Владимиром Шаинским, Давидом Тухмановым, Игорем Крутым, Аркадием Хаславским.
БИЗНЕС Online 13:17
Происшествия
В убийстве спецназом укравшего обои россиянина не увидели преступления
В ответе Следственного комитета России (СКР) на обращение адвоката говорится, что признаков преступления в обстоятельствах смерти жителя Екатеринбурга, укравшего обои, не увидели.
Lenta.ru 11:09
Общество
Волгоградцы проголосовали за возвращение московского времени в регион
Большинство жителей Волгоградской области (65%), по предварительным данным, выступили за переход с местного на московское время.
Газета.Ru 09:37
Армия и оружие
Аналитик прокомментировал сражение российского танка Т-14 «Армата» против 11 израильских танков в Сирии
В рамках испытаний новейшего российского танка Т-14 «Армата» в Сирии, последнему пришлось выступить сразу против 11 израильских танков.
Avia.pro 10:38
Футбол
Контракт Сане с «Баварией» рассчитан до 2025 года
Мюнхен, Германия, 2 июля 2020, 18:53 — REGNUM 24-летний вингер сборной Германии Лерой Сане подписал с мюнхенской «Баварией» контракт, рассчитанный до конца сезона 2024/25.
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С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
Происшествия
Экс-главу Клинского района записали в преступное сообщество
Общая стоимость отсуженного составила около 10 млрд руб. "В настоящее время проверяется законность приобретения других объектов, ранее принадлежавших Клинскому муниципальному району, по результатам чего будет дана соответствующая юридическая оценка действиям указанных лиц", — добавили в подмосковном ГСУ СКР.
Коммерсантъ 08:30
Музыка
Сергей Шнуров возродил группу «Ленинград» и снял клип на новую песню
Новоиспеченный политик и музыкант Сергей Шнуров не смог расстаться со своей группировкой «Ленинград».
Live24 12:20
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Резидент Comedy Club Гарик Харламов в четверг, 2 июля, прокомментировал в Instagram сообщения пользователей о якобы причинах его развода со своей женой актрисой Кристиной Асмус.
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Мужчины чаще, чем женщины, считаются гениальными
В ходе исследования участникам показывали серию стимулов (например, изображение женщины или слово «гениальный») на экране компьютера, и предлагали отсортировать их по двум категориям, нажав клавишу E или I на клавиатуре.
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Звезда «Папиных дочек» высказалась об угрозах из-за романа с Прилучным
Российская актриса и модель Мирослава Карпович, звезда сериала «Папины дочки», высказалась об угрозах, поступивших ей в Instagram из-за слухов о романе с актером Павлом Прилучным.
Lenta.ru 12:26
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В Москве-реке нашли тело новорожденного
В Москве-реке около моста Лужники нашли тело новорожденного мальчика.
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Общество
Экоактивисты устроили акцию протеста в бундестаге рядом с Меркель
Берлинские активисты экологического движения Extinction Rebellion и молодежного движения Jugendrat устроили в четверг акцию протеста в бундестаге в нескольких метрах от канцлера Ангелы Меркель.
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Общество
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «автономной зоной Капитолийского холма».
Ведомости вчера в 19:50
Политика
США призвали Германию воспринимать Россию как угрозу
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Германию с большей осторожностью относиться к России.
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Общество
Шестнадцать европейских банков создадут новую платежную систему
"Сегодня группа из 16 крупных европейских банков из Германии, Бельгии, Испании, Франции и Нидерландов приступили к работе над запуском будущей Европейской платежной инициативы (EPI)", - гласит общее заявление.
ТАСС 11:39
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ЕС и Британия прервали переговоры по Brexit
Евросоюз и Британия досрочно прекратили раунд переговоров о будущих отношениях после Brexit из-за разногласий, сообщил информированный источник в Еврокомиссии.
Взгляд.ру 10:23