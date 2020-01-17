Дмитрий Медведев может повести «Единую Россию» к думским выборам Собеседники “Ъ” в «Единой России» уверены, что новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин не сменит Дмитрия Медведева на посту председателя партии после его перехода на работу из правительства в Совбез.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин предложил главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину занять пост премьер-министра страны после ухода с этого поста Дмитрия Медведева. Путин провел деловую встречу с руководителем ФНС, в ходе которой предложил Мишустину стать председателем правительства.

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