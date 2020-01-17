Политика

Gazeta.SPbGazeta.SPbНазваны возможные планы Медведева после отставки

Президент России Владимир Путин предложил главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину занять пост премьер-министра страны после ухода с этого поста Дмитрия Медведева. Путин провел деловую встречу с руководителем ФНС, в ходе которой предложил Мишустину стать председателем правительства.
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с чего всё началось

Дмитрий Медведев может повести «Единую Россию» к думским выборам

Дмитрий Медведев может повести «Единую Россию» к думским выборам Собеседники “Ъ” в «Единой России» уверены, что новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин не сменит Дмитрия Медведева на посту председателя партии после его перехода на работу из правительства в Совбез.
Коммерсантъвчера в 15:35

Подробнее о событии

СМИ узнали о политических перспективах Медведева после отставки

Московский Комсомолец01:10

Раскрыты возможные планы Медведева после отставки

Lenta.ruвчера в 17:42

СМИ: Медведев может стать преемником Путина или повести «Единую Россию» на выборы

URA.Ruвчера в 20:36

Названы карьерные планы Медведева после отставки

News.ruвчера в 20:33

«Ъ» рассказал о планах Медведева после отставки

Газета.Ruвчера в 20:25

«Ъ» раскрыл возможные планы Медведева после отставки

РИА Новостивчера в 20:04

Шагнуть в сторону, шагая вверх: Медведеву предрекли новые перспективы

REGNUM00:29
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Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
Политика

Кудрин дал прогноз о новом составе правительства

Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Lenta.ru вчера в 09:57
Общество

Правительство Медведева выделило 127 млрд рублей на ледокол

Правительство России перед отставкой постановило выделить 127 млрд рублей из федерального бюджета на строительство атомного ледокола "Лидер".
Газета.Ru 01:11
Происшествия

Матери умершей в Кирове от голода девочки вынесли приговор

Газета.Ru 04:37
Шоу-бизнес

Хейтерам на обвинения в фотошопе ответила Виктория Боня

Экс-участница «Дома-2» не стала молчать и ответила хейтерам.
Privet-Rostov.ru 04:19
Политика

В «Единой России» озвучили претензии к работе четырех министерств

Руководитель фракции "Единая Россия" и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о претензиях партии к работе ряда министерств.
РИА Новости 05:09
Политика

Премьер Украины подал в отставку

Премьер Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Ведомости 03:20
Экономика

Готовый бизнес в России стал дешевле

В 2019 году россияне стали активнее интересоваться покупкой готового бизнеса, спрос на него по сравнению с показателями 2018-го вырос на 4%. Об этом говорится в исследовании интернет-сервиса объявлений «Авито» (есть у РБК).
РБК вчера в 21:00
Политика

В Думе предложили ликвидировать партии за иностранное финансирование

В Госдуму внесли законопроект, в соответствии с которым основанием для ликвидации политической партии предлагается сделать пожертвования от иностранных юридических и физических лиц.
РБК вчера в 15:50
Автоспорт

Экипаж Каргинова выиграл «Дакар-2020» в зачёте грузовиков

Российский гонщик Андрей Каргинов из команды «КамАЗ-мастер» выиграл ралли «Дакар-2020» в зачёте грузовиков, показав лучшее время на последнем этапе гонки.
REGNUM 05:08
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru 15 января в 13:54
Футбол

Футболисты из ЕАЭС с июля перестанут быть легионерами в России

В РПЛ будет действовать лимит на заявку "8+17", то есть в списке футболистов на сезон могут находиться не более восьми легионеров, а на поле могут выйти сразу все.
Pravda.Ru вчера в 05:39
Армия и оружие

В результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США

Вести.Ru 00:55
Кино

Режиссёру фильма «Тор: Рагнарёк» предложили снять «Звёздные войны»

Игромания.ру 04:40
Армия и оружие

На Северном Кавказе в 2019 году ликвидированы 26 боевиков

RT на русском 03:21
Общество

Tilda объяснила блокировку сайта о «ростовском деле»

После блокировки сайта о «ростовском деле» к Tilda обратились его владельцы и в течение часа он был разблокирован, утверждается в сообщении.
Ведомости 04:24
Политика

Медведев объявил об отставке правительства РФ

Решение связано с предложенными президентом поправками в Конституцию Правительство России в полном составе уходит в отставку, объявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев во время встречи президента Владимира Путина с кабмином, сообщает ТАСС.
АМИТЕЛ 15 января в 08:51
Экономика

Россия увеличила вложения в американские госбумаги

На 796 миллионов долларов Москва увеличила вложения с октября по ноябрь 2019 года в US Treasuries — казначейские обязательства Минфина США.
Вести.Ru 05:31
Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

Газета.Ru 01:19
Спорт

Экс-тренер сборной России Тарханов рассказал о победе над онкологией

Бывший тренер сборной России по футболу Александр Тарханов рассказал о победе над раком щитовидной железы.
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Общество

В Свердловской области нашли изумруд весом 0,5 кг

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Кино

Новый сериал по Стивену Кингу «Темная башня» отменен

Компания Amazon отменила съемки сериала "Темная башня" по произведениям Стивена Кинга после просмотра пилотного эпизода.
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Происшествия

На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие

На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 02:21
Экономика

Китайские инвесторы откажутся от покупки GV Gold с активами в Якутии

Китайские инвесторы во главе с инвесткомпанией Fosun намерены отказаться от покупки компании GV Gold (прииск «Высочайший»), которая добывает золото в Иркутской области и Якутии.
РБК вчера в 23:00
Политика

СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
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Политика

Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве

По просьбе президента России Владимира Путина нынешний кабинет министров продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме до назначения нового состава.
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Тренер «Монреаля»: Илья Ковальчук делает отличную работу

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Экономика

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Врачи назвали шесть главных симптомов злокачественной опухоли желудка

По данным специалистов из Cancer Research UK, всего существует шесть распространённых симптомов злокачественной опухоли органа.
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Общество

Шнуров дал стихотворное наставление новому премьеру Мишустину

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В России зафиксировали первый случай смерти от употребления снюсов

В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей, заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
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