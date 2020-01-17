Политика
Gazeta.SPbНазваны возможные планы Медведева после отставки
Президент России Владимир Путин предложил главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину занять пост премьер-министра страны после ухода с этого поста Дмитрия Медведева. Путин провел деловую встречу с руководителем ФНС, в ходе которой предложил Мишустину стать председателем правительства.
Читать в источнике
Оценить39
с чего всё началось
Дмитрий Медведев может повести «Единую Россию» к думским выборам Собеседники “Ъ” в «Единой России» уверены, что новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин не сменит Дмитрия Медведева на посту председателя партии после его перехода на работу из правительства в Совбез.Коммерсантъвчера в 15:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
Политика
Кудрин дал прогноз о новом составе правительства
Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Общество
Правительство Медведева выделило 127 млрд рублей на ледокол
Правительство России перед отставкой постановило выделить 127 млрд рублей из федерального бюджета на строительство атомного ледокола "Лидер".
Шоу-бизнес
Хейтерам на обвинения в фотошопе ответила Виктория Боня
Экс-участница «Дома-2» не стала молчать и ответила хейтерам.
Политика
В «Единой России» озвучили претензии к работе четырех министерств
Руководитель фракции "Единая Россия" и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о претензиях партии к работе ряда министерств.
Политика
Премьер Украины подал в отставку
Премьер Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Экономика
Готовый бизнес в России стал дешевле
В 2019 году россияне стали активнее интересоваться покупкой готового бизнеса, спрос на него по сравнению с показателями 2018-го вырос на 4%. Об этом говорится в исследовании интернет-сервиса объявлений «Авито» (есть у РБК).
Политика
В Думе предложили ликвидировать партии за иностранное финансирование
В Госдуму внесли законопроект, в соответствии с которым основанием для ликвидации политической партии предлагается сделать пожертвования от иностранных юридических и физических лиц.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл «Дакар-2020» в зачёте грузовиков
Российский гонщик Андрей Каргинов из команды «КамАЗ-мастер» выиграл ралли «Дакар-2020» в зачёте грузовиков, показав лучшее время на последнем этапе гонки.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Футбол
Футболисты из ЕАЭС с июля перестанут быть легионерами в России
В РПЛ будет действовать лимит на заявку "8+17", то есть в списке футболистов на сезон могут находиться не более восьми легионеров, а на поле могут выйти сразу все.
Кино
Режиссёру фильма «Тор: Рагнарёк» предложили снять «Звёздные войны»
Армия и оружие
На Северном Кавказе в 2019 году ликвидированы 26 боевиков
Общество
Tilda объяснила блокировку сайта о «ростовском деле»
После блокировки сайта о «ростовском деле» к Tilda обратились его владельцы и в течение часа он был разблокирован, утверждается в сообщении.
Политика
Медведев объявил об отставке правительства РФ
Решение связано с предложенными президентом поправками в Конституцию Правительство России в полном составе уходит в отставку, объявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев во время встречи президента Владимира Путина с кабмином, сообщает ТАСС.
Экономика
Россия увеличила вложения в американские госбумаги
На 796 миллионов долларов Москва увеличила вложения с октября по ноябрь 2019 года в US Treasuries — казначейские обязательства Минфина США.
Спорт
Экс-тренер сборной России Тарханов рассказал о победе над онкологией
Бывший тренер сборной России по футболу Александр Тарханов рассказал о победе над раком щитовидной железы.
Кино
Новый сериал по Стивену Кингу «Темная башня» отменен
Компания Amazon отменила съемки сериала "Темная башня" по произведениям Стивена Кинга после просмотра пилотного эпизода.
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Экономика
Китайские инвесторы откажутся от покупки GV Gold с активами в Якутии
Китайские инвесторы во главе с инвесткомпанией Fosun намерены отказаться от покупки компании GV Gold (прииск «Высочайший»), которая добывает золото в Иркутской области и Якутии.
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
Политика
Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве
По просьбе президента России Владимира Путина нынешний кабинет министров продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме до назначения нового состава.
Здоровье
Врачи назвали шесть главных симптомов злокачественной опухоли желудка
По данным специалистов из Cancer Research UK, всего существует шесть распространённых симптомов злокачественной опухоли органа.
Общество
В России зафиксировали первый случай смерти от употребления снюсов
В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей, заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.