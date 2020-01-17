Политика

РИА НовостиРИА Новости«Ъ» раскрыл возможные планы Медведева после отставки

После отставки с поста главы правительства и перехода на работу в Совбез у Дмитрия Медведева появились новые возможности и политические перспективы. Об этом газете "Коммерсант" рассказал высокопоставленный собеседник в "Единой России".
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с чего всё началось

Дмитрий Медведев может повести «Единую Россию» к думским выборам

Дмитрий Медведев может повести «Единую Россию» к думским выборам Собеседники “Ъ” в «Единой России» уверены, что новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин не сменит Дмитрия Медведева на посту председателя партии после его перехода на работу из правительства в Совбез.
Коммерсантъвчера в 15:35

Подробнее о событии

Раскрыты возможные планы Медведева после отставки

Lenta.ruвчера в 17:42

«Ъ» раскрыл возможные планы Медведева после отставки

РИА Новостивчера в 20:04

«Ъ» рассказал о планах Медведева после отставки

Газета.Ruвчера в 20:25

СМИ: Медведев может стать преемником Путина или повести «Единую Россию» на выборы

URA.Ruвчера в 20:36

Названы карьерные планы Медведева после отставки

News.ruвчера в 20:33

СМИ узнали о новых возможностях Медведева

Аргументы неделивчера в 21:55

Названы возможные планы Медведева после отставки

Gazeta.SPbвчера в 23:04
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
Происшествия

Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой

Десятилетняя девочка, пропавшая 15 января в городе Карасук Новосибирской области, найдена, сообщается на сайте поискового отряда "ДоброСпас-Новосибирск".
ТАСС вчера в 21:33
Общество

Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о «быдле» и маткапитале

Водонаева написала в Instagram, что "отчаявшиеся из-за низкого материального положения граждане" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнут заводить детей ради выплат, что может стать "роковым для будущих поколений".
РИА Новости вчера в 21:50
Футбол

Футболисты из ЕАЭС с июля перестанут быть легионерами в России

В РПЛ будет действовать лимит на заявку "8+17", то есть в списке футболистов на сезон могут находиться не более восьми легионеров, а на поле могут выйти сразу все.
Pravda.Ru вчера в 05:39
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
ТАСС вчера в 03:32
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождении Варшавы от фашистов.
РИА Новости вчера в 17:46
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru 15 января в 13:54
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Известия вчера в 05:49
Политика

Путин ввел в Совбезе новую должность и назначил на нее Медведева

Глава государства Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности.
Общественная служба новостей вчера в 08:16
Шоу-бизнес

В восьмой раз женится 75-летний Максим Дунаевский

В ближайшее время Максим и Алла намерены сыграть свадьбу. Для Дунаевского это будет уже восьмой брак.
Privet-Rostov.ru вчера в 09:39
Экономика

Китайские инвесторы откажутся от покупки GV Gold с активами в Якутии

Китайские инвесторы во главе с инвесткомпанией Fosun намерены отказаться от покупки компании GV Gold (прииск «Высочайший»), которая добывает золото в Иркутской области и Якутии.
РБК вчера в 23:00
Общество

Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

По словам президента, в случае если доходы семьи в расчете на одного человека не превышают 1 МРОТ, то семьи должны получать ежемесячную выплату на ребенка в возрасте с 3 до 7 лет.
Гудвилл.онлайн 15 января в 04:16
Кино

Мединский оценил комедию «Холоп»

Исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский заявил, что у фильма «Холоп» есть смысл. Об этом сообщило РИА «Новости».
Телеканал 360° вчера в 21:20
Происшествия

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Тихом океане у берегов Камчатки. Угроза цунами не объявлялась, разрушений нет.
РБК вчера в 18:32
Здоровье

Алтайский депутат рассказал о безуспешных попытках вызвать «скорую помощь» через единую диспетчерскую

Депутат Локтевского райсовета Павел Митрофанов подверг критике «оптимизацию» диспетчерской службы «скорой помощи» в Алтайском крае.
Банкфакс вчера в 04:08
Политика

Пять стран потребовали компенсаций от Ирана за сбитый Boeing

Газета.Ru вчера в 15:04
Финансы

Экономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
РИА Новости вчера в 11:25
Шоу-бизнес

Виктория Боня ответила на обвинения в «чрезмерной любви к фотошопу»

Особо внимательные пользователи Сети заметили, что отражение руки в зеркале не совпадает с тем, как она изображена на фотографии.
Народные новости вчера в 21:02
Футбол

«Динамо» опровергло информацию о госпитализации футболиста Игбуна

Вечерняя Москва вчера в 07:17
Технологии

Университетский мобильный оператор появится в Томске уже к 1 августа

Томский госуниверситет (ТГУ) первым в РФ получит лицензию мобильного оператора для реализации проекта "Юнивермобайл", рассчитанного на обслуживание всех студентов и преподавателей Томска; проект реализуется совместно с Tele2 и будет запущен не позднее августа 2020 года, сообщает в пятницу ТАСС.
РИА Томск вчера в 23:16
Армия и оружие

В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что 11 американских военных пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке.
РИА Новости вчера в 22:40
Происшествия

Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове

Пассажиры рейса авиакомпании "ИрАэро" из Сабетты в Москву, который сегодня приземлился на недостроенную полосу в аэропорту Домодедово, не заметили ошибки пилота, перепутавшего ВПП.
Вести.Ru вчера в 17:33
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал об опасностях крещенских купаний

Газета.Ru вчера в 22:28
Политика

Медведев подвел итоги работы кабмина

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил результаты работы своего правительства.
Компания вчера в 09:17
Хоккей

Дубль Ковальчука помог «Монреалю» победить «Филадельфию»

Газета.Ru вчера в 22:02
Происшествия

Контрабанду леса на 50 миллионов рублей пресекли в Иркутской области

В Иркутской области пресечена попытка незаконного вывоза за границу 35 тысяч кубометров древесины.
Иркутск Сегодня вчера в 22:42
Политика

Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:25
Технологии

АНБ обнаружило критическую уязвимость в Windows

Агентство национальной безопасности (АНБ) США обнаружило критическую уязвимость в Windows 10 и Windows Server 2016.
News.ru 15 января в 06:48
Музыка

Уитни Хьюстон посмертно включат в Зал славы рок-н-ролла

Американская певица Уитни Хьюстон (1963–2012) и рэпер The Notorious B.I.G. (1972–1997) будут посмертно включены в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде, США.
Известия 15 января в 13:17
Наука

CES: Виртуальные компаньоны от Samsung очень похожи на реальных людей

На CES 2020 демонстрировался ряд видеороликов с участием «неонов», необычайно похожих на реальных людей, и независимые специалисты пришли к выводу, что эти видео действительно были сгенерированы компьютером.
Открытые системы 15 января в 04:07
Экономика

ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах еще одного банка

Представитель ЦБ подтвердил, что регулятор направил претензии лицам, ранее контролировавшим МИнБ, «в соответствии с требованиями законодательства и принятой практикой».
Ведомости вчера в 16:03
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Дмитрий Анатольевич Медведев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Правительства Российской Федерации с 8 мая 2012 года. Председатель партии «Единая Россия» с 26 мая 2012 года. Президент Российской Федерации с 7 мая 2008 по 7 мая 2012.
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