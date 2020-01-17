Политика
РИА Новости«Ъ» раскрыл возможные планы Медведева после отставки
После отставки с поста главы правительства и перехода на работу в Совбез у Дмитрия Медведева появились новые возможности и политические перспективы. Об этом газете "Коммерсант" рассказал высокопоставленный собеседник в "Единой России".
Читать в источнике
Оценить33
с чего всё началось
Дмитрий Медведев может повести «Единую Россию» к думским выборам Собеседники “Ъ” в «Единой России» уверены, что новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин не сменит Дмитрия Медведева на посту председателя партии после его перехода на работу из правительства в Совбез.Коммерсантъвчера в 15:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
Происшествия
Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой
Десятилетняя девочка, пропавшая 15 января в городе Карасук Новосибирской области, найдена, сообщается на сайте поискового отряда "ДоброСпас-Новосибирск".
Общество
Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о «быдле» и маткапитале
Водонаева написала в Instagram, что "отчаявшиеся из-за низкого материального положения граждане" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнут заводить детей ради выплат, что может стать "роковым для будущих поколений".
Футбол
Футболисты из ЕАЭС с июля перестанут быть легионерами в России
В РПЛ будет действовать лимит на заявку "8+17", то есть в списке футболистов на сезон могут находиться не более восьми легионеров, а на поле могут выйти сразу все.
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождении Варшавы от фашистов.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Общество
Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика
Политика
Путин ввел в Совбезе новую должность и назначил на нее Медведева
Глава государства Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности.
Шоу-бизнес
В восьмой раз женится 75-летний Максим Дунаевский
В ближайшее время Максим и Алла намерены сыграть свадьбу. Для Дунаевского это будет уже восьмой брак.
Экономика
Китайские инвесторы откажутся от покупки GV Gold с активами в Якутии
Китайские инвесторы во главе с инвесткомпанией Fosun намерены отказаться от покупки компании GV Gold (прииск «Высочайший»), которая добывает золото в Иркутской области и Якутии.
Общество
Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет
По словам президента, в случае если доходы семьи в расчете на одного человека не превышают 1 МРОТ, то семьи должны получать ежемесячную выплату на ребенка в возрасте с 3 до 7 лет.
Кино
Мединский оценил комедию «Холоп»
Исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский заявил, что у фильма «Холоп» есть смысл. Об этом сообщило РИА «Новости».
Происшествия
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Тихом океане у берегов Камчатки. Угроза цунами не объявлялась, разрушений нет.
Здоровье
Алтайский депутат рассказал о безуспешных попытках вызвать «скорую помощь» через единую диспетчерскую
Депутат Локтевского райсовета Павел Митрофанов подверг критике «оптимизацию» диспетчерской службы «скорой помощи» в Алтайском крае.
Политика
Пять стран потребовали компенсаций от Ирана за сбитый Boeing
Финансы
Экономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей
Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
Шоу-бизнес
Виктория Боня ответила на обвинения в «чрезмерной любви к фотошопу»
Особо внимательные пользователи Сети заметили, что отражение руки в зеркале не совпадает с тем, как она изображена на фотографии.
Футбол
«Динамо» опровергло информацию о госпитализации футболиста Игбуна
Технологии
Университетский мобильный оператор появится в Томске уже к 1 августа
Томский госуниверситет (ТГУ) первым в РФ получит лицензию мобильного оператора для реализации проекта "Юнивермобайл", рассчитанного на обслуживание всех студентов и преподавателей Томска; проект реализуется совместно с Tele2 и будет запущен не позднее августа 2020 года, сообщает в пятницу ТАСС.
Армия и оружие
В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана
Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что 11 американских военных пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке.
Происшествия
Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове
Пассажиры рейса авиакомпании "ИрАэро" из Сабетты в Москву, который сегодня приземлился на недостроенную полосу в аэропорту Домодедово, не заметили ошибки пилота, перепутавшего ВПП.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об опасностях крещенских купаний
Политика
Медведев подвел итоги работы кабмина
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил результаты работы своего правительства.
Хоккей
Дубль Ковальчука помог «Монреалю» победить «Филадельфию»
Происшествия
Контрабанду леса на 50 миллионов рублей пресекли в Иркутской области
В Иркутской области пресечена попытка незаконного вывоза за границу 35 тысяч кубометров древесины.
Политика
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Технологии
АНБ обнаружило критическую уязвимость в Windows
Агентство национальной безопасности (АНБ) США обнаружило критическую уязвимость в Windows 10 и Windows Server 2016.
Музыка
Уитни Хьюстон посмертно включат в Зал славы рок-н-ролла
Американская певица Уитни Хьюстон (1963–2012) и рэпер The Notorious B.I.G. (1972–1997) будут посмертно включены в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде, США.
Наука
CES: Виртуальные компаньоны от Samsung очень похожи на реальных людей
На CES 2020 демонстрировался ряд видеороликов с участием «неонов», необычайно похожих на реальных людей, и независимые специалисты пришли к выводу, что эти видео действительно были сгенерированы компьютером.
Экономика
ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах еще одного банка
Представитель ЦБ подтвердил, что регулятор направил претензии лицам, ранее контролировавшим МИнБ, «в соответствии с требованиями законодательства и принятой практикой».