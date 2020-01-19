Экономика

RT на русскомRT на русскомОпубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

В 2015 году Мишустин задекларировал доход в 19,5 млн рублей, его супруга — 80,9 млн рублей. В 2016 году он заработал 18,9 млн рублей, а жена нового премьера — 77,3 млн рублей.
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с чего всё началось

Премьер-министр как консервативный инвестор

Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.
Коммерсантъ19 января в 12:40

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Как зарубежные СМИ освещали деятельность Михаила Мишустина до и после назначения на пост премьера

Коммерсантъвчера в 08:05

Активы семьи нового премьер-министра России Михаила Мишустина составляют сотни миллионов рублей

Эхо Москвывчера в 06:00

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

RT на русском19 января в 12:53

«Ъ» опубликовал данные о доходах Мишустина и его жены

РИА Новости19 января в 14:02

Опубликована декларация доходов Мишустина и его жены

Московский Комсомолец19 января в 13:20

«Коммерсант» раскрыл доходы премьера Мишустина и его жены

URA.Ru19 января в 13:05

«Ъ»: доходы семьи Мишустина связаны с инвестированием заработанного в бизнесе

ТАСС19 января в 14:34
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Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
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Польские политик вряд ли осознают, что страны соцлагеря - это советский трофей, когда страны победители - СССР, США и Британия разделили Европу на зоны влияния.
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Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
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В Томской области произошло возгорание деревянного одноэтажного строения.
Газета.Ru вчера в 21:22
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Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй получил 13,5 года тюрьмы за взятки

Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания 20 июня 2019 года признал свою вину в получении взяток, общая сумма которых составила около 2 миллионов долларов.
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В Новосибирске горит здание крематория

В Дзержинском районе города сосредоточены два похоронных дома и представительство новосибирского крематория.
КМВ Новости вчера в 13:53
Происшествия

В Якутии стая собак напала на ребенка

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Шоу-бизнес

Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
ТВ Центр вчера в 05:44
Общество

Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля

Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.
Туапсинские вести вчера в 03:19
Теннис

Шарапова проиграла Векич в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла представительнице Хорватии Донне Векич в первом круге Открытого чемпионата Австралии — Australian Open.
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В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.
РИА Новости вчера в 20:13
Экономика

«Мечел» не воспользовался правом выкупа у Газпромбанка доли в Эльге

"Мечел" не перечислил в срок Газпромбанку средства в рамках акцептованной им ранее оферты на выкуп 34% Эльгинского проекта и таким образом не воспользовался преимущественным правом выкупа у банка доли в проекте.
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В России предложили независимую от США систему полётов к Луне

РКК «Энергия» представила проект лунной миссии «Рывок-2», который предусматривает полёт на спутник Земли без необходимости посадки на окололунной станции.
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Поклонская назвала заявление Водонаевой о маткапитале бредом

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская назвала бредом, оскорбляющим и унижающим россиян, слова телеведущей Алены Водонаевой относительно целесообразности выплат материнского капитала.
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Общество

Сбербанк рассказал о мощнейшей в своей истории DDOS-атаке

«2 января 2020 года Сбербанк столкнулся с беспрецедентной DDOS-атакой, которая была в 30 раз мощнее, чем самая мощная атака за всю историю Сбербанка», — цитирует РИА Новости Кузнецова.
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Кино

В США вручили премии Гильдии киноактеров

Премия «Лучшая мужская роль» досталась исполнителю роли Джокера в одноименном фильме — Хоакину Фениксу.
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Мединский поддержал идею госпрограммы по походам школьников в кино

Как отметил и.о. министра, системная поддержка походов в кино школьников — «отличная идея», она «социальная, и образовательная, и бизнес-проект».
iReactor вчера в 08:24
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В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 1957 года

Газета.Ru 00:59
Политика

Кадыров ответил на заявления о новом назначении

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Россия предоставила доказательства фальсификации химатаки в Сирии

На заседании Совета Безопасности ООН, прошедшем в понедельник по инициативе Москвы, российская сторона озвучила доказательства фальсификации применения химоружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года.
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В Охотском море загорелся траулер

Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.
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Общество

Супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день

В американском штате Миссури в один день умерли супруги, которые провели вместе почти 65 лет.
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Широкие смартфоны занимают больше половины рынка России

Стало известно, что больше 50% смартфонов на рынке оснащены сверхширокими дисплеями.
Goroday.ru 19 января в 16:08
Происшествия

В Марий Эл при столкновении «скорой» с грузовиком погибли врачи

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Российская газета 03:22
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Игорь Краснов станет генпрокурором вместо Юрия Чайки

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