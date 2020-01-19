Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги

Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант". Издание подчеркивает, что серьезных изменений в ней не ожидается.
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с чего всё началось

Премьер-министр как консервативный инвестор

Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.
Коммерсантъвчера в 12:40

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«Коммерсант» раскрыл доходы премьера Мишустина и его жены

URA.Ruвчера в 13:05

Активы семьи нового премьер-министра России Михаила Мишустина составляют сотни миллионов рублей

Эхо Москвы06:00

«Ъ»: доходы семьи Мишустина связаны с инвестированием заработанного в бизнесе

ТАССвчера в 14:34

«Ъ» опубликовал данные о доходах Мишустина и его жены

РИА Новостивчера в 14:02

Дом на Рублевке и 800 млн у жены: что миф, а что правда в биографии нового премьера Мишустина

Дождь13:31

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

RT на русскомвчера в 12:53

Премьер-министр как консервативный инвестор

Коммерсантъвчера в 12:40
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 17:19, Ашберн
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ФСБ проводит проверку в антикоррупционном отделе УВД в Москве

В отделе экономической безопасности и противодействия коррупции управления внутренних дел по Юго-Восточному административному округу Москвы сотрудники ФСБ проводят проверку.
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Возле посольства США в Багдаде упали три ракеты

Три ракеты упали в ночь на вторник в "зеленой зоне" в Багдаде в районе посольства США, сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности.
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«Холоп» стал вторым по кассовым сборам российским фильмом

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В ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в курсе «самоубийственных» планов Киева и готова к любым глупостям со стороны Украины, заявил 20 января депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Известия 15:09
Футбол

В Турции вратарь и защитник одной команды отбили три пенальти подряд

Вратарь отбил удар с 11-метровой отметки, но судья попросил заново исполнить пенальти.
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Происшествия

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Газета.Ru 14:45
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Как отметил и.о. министра, системная поддержка походов в кино школьников — «отличная идея», она «социальная, и образовательная, и бизнес-проект».
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По мнению артистки, рождение детей никогда не скрепляло браки. Волочкова подчеркнула, что самое главное - отношения с любимым.
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Актер получил премию за роль в фильме "Джокер". А известная актриса Рене Зеллвегер получила премию в номинации "Лучшая женская роль".
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В посольстве России отреагировали на сообщения о задержании Гуфа в ОАЭ

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В результате взрыва гранаты во время свадебной вечеринки в столице Судана в понедельник погибли по меньшей мере семь человек, в том числе трое детей, сообщили представители службы безопасности и медицинской службы.
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Чайка покинет пост генпрокурора России

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Суд оштрафовал актрису Бочкареву за кокаин на 30 тысяч рублей

Актрису Наталью Бочкареву, которую осенью прошлого года задержали с кокаином, оштрафовали на 30 тысяч рублей.
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На Украине насчитали 11,3 млн пенсионеров

По состоянию на 1 января 2020 года на Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров.
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Принца Гарри и Меган Маркл лишат королевских титулов и денег

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В Минэкономики предложили создать российский аналог GitHub

В Минэкономике предложили создать российский аналог GitHub – крупнейшей в мире платформы для программного обеспечения.
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Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер

Сам спутник-суперкомпьютер, по расчетам, должен иметь массу около 27 тонн, оснащен панелями солнечных батарей и радиационными теплообменниками.
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В Петербурге задержали подозреваемого в вербовке в ИГ

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в вербовке людей в ряды запрещенной террористической организации "Исламское государство", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК по городу.
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Глава Alphabet предупредил об угрозах искусственного интеллекта

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В Кремле запланировали дату голосования по поправкам в Конституцию

Всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ может пройти 12 апреля, в воскресенье, сообщает РБК со ссылкой на три источника в Кремле.
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