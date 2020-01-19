Экономика
Газета.Ru«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги
Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант". Издание подчеркивает, что серьезных изменений в ней не ожидается.
Читать в источнике
Оценить3160
с чего всё началось
Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.Коммерсантъ19 января в 12:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 05:29, Ашберн
Политика
Комитеты Совфеда рекомендовали снять Чайку с должности генпрокурора
Комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности рекомендовали палате освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора России.
Наука
МКС оказалась загрязнена грибками и бактериями
Политика
В Кремле пояснили спешку с изменением Конституции РФ
Как отметил официальный представитель Кремля, рассмотрение законопроекта о внесении конституционных поправок нельзя «откладывать в долгий ящик».
Авто
Названы топ-10 популярных иномарок с пробегом в РФ в 2019 году
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных иномарок с пробегом в России.
Общество
Принц Гарри прокомментировал свой отказ от королевского титула
Принц Гарри, который вместе с женой Меган Маркл принял решение об отказе от королевского титула, впервые официально прокомментировал свое решение.
Армия и оружие
В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР
В Донецке неизвестные застрелили заместителя командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексея "Грина".
Политика
Британское посольство отреагировало на ситуацию с украинским трезубцем
Посольство Великобритании в Киеве выразило сожаление в связи с тем, что украинский трезубец попал в британское пособие с экстремистскими символами, сообщается в понедельник, 20 января, на странице ведомства в Facebook.
Авто
Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage
Компания Honda начала продажи нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре прошлого года.
Спорт
WADA пока не требовало от UKAD передать допинг-пробы Фары
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пока не требовало от Британского антидопингового агентства (UKAD) предоставить пробы бегуна Мо Фары в рамках расследования деятельности его бывшего тренера Альберто Салазара.
Происшествия
Кончаловский заявил о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию с заявлением о пропаже своего 16-летнего сына.
Общество
Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", что в 2019 году, после внесения изменений в пенсионную систему, на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.
Кино
Звезда сериала «Ветреный» шокировала русских поклонников
Политика
Володин прокомментировал статьи иностранных СМИ о роспуске Госдумы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал публикации иностранных СМИ о возможном досрочном роспуске Госдумы вмешательством в суверенные дела России.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Владимир Зеленский получил официальный отказ в праве выступить на форуме, посвященном памяти жертв холокоста и 75-ой годовщине освобождения узников Освенцима (Аушвица), который состоится в Израиле.
Политика
В Совфеде оценили реакцию Запада на конституционные изменения в РФ
Реакция стран Запада на процесс подготовки изменений Конституции РФ носит агрессивный характер и близка к граням вмешательства во внутренние дела, считает член рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в конституцию, председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.
Авто
Renault готовит аналог «российской» Renault Arkana для Кореи и Европы
Фактически модель является аналогом нашей "Арканы", но при этом имеет ряд важных отличий.
Шоу-бизнес
Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке
Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
Футбол
«Сочи» объявил о переходе Кокорина
Политика
В Кремле рассказали о встрече Путина с Джонсоном в Берлине
Ранее на сайте британского правительства было опубликовано заявление, в котором говорилось, что Джонсон в ходе встречи с Путиным в Берлине в рамках конференции по ливийскому урегулированию заявил, что «нормализации двусторонних отношений не будет до тех пор, пока Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и её союзникам».
Происшествия
Злая кошка два дня продержала на кухне жительницу Архангельска
Жительница Архангельска два дня не могла покинуть кухню в собственной квартире. Из помещения ее не выпускала кошка.
Биатлон
Резцова жестко раскритиковала тренерский штаб сборной России
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова подвергла критики работу тренерского штаба сборной России.
Футбол
«Спартак» официально объявил об уходе Ананидзе
Общество
В Сбербанке назвали популярный способ воровства денег с карт россиян
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о популярном способе воровства денег с карт россиян.
Армия и оружие
Вместо истребителей Су-35: от китайской угрозы защитит Rafale, считают в Индонезии
Новый министр обороны Индонезии Прабово Субианто сообщил французским властям, что его страна желает вооружиться, чтобы адекватно противостоять китайской угрозе.
Политика
Калужский сенатор досрочно уйдет из Совфеда на «серьезную должность»
Волков вошел в состав Совфеда 21 сентября 2015 года, срок его полномочий истекает в сентябре 2020 года, одновременно со сроком полномочий губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
Армия и оружие
Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
Происшествия
В Петербурге женщину убило током на улице из-за оборванного провода
В Санкт-Петербурге женщину убило током во время прогулки с собакой. По предварительным данным, она наступила на оборванный электропровод.
Происшествия
При пожаре в жилом доме в Томской области погибли 11 человек
При пожаре в одноэтажном деревянном доме в Томской области погибли 11 человек, сообщает МЧС.
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
"Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой через литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
Гаджеты
Представлены мобильные платформы Qualcomm Snapdragon 720G, 662 и 460
Компания Qualcomm Technologies объявила о выпуске трех мобильных платформ: Snapdragon 720G, 662 и 460.