Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги

Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант". Издание подчеркивает, что серьезных изменений в ней не ожидается.
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с чего всё началось

Премьер-министр как консервативный инвестор

Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.
Коммерсантъ19 января в 12:40

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«Ъ» опубликовал данные о доходах Мишустина и его жены

РИА Новости19 января в 14:02

«Ъ»: доходы семьи Мишустина связаны с инвестированием заработанного в бизнесе

ТАСС19 января в 14:34

Опубликована декларация доходов Мишустина и его жены

Московский Комсомолец19 января в 13:20

«Коммерсант» раскрыл доходы премьера Мишустина и его жены

URA.Ru19 января в 13:05

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

RT на русском19 января в 12:53
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В Совфеде оценили реакцию Запада на конституционные изменения в РФ

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При пожаре в одноэтажном деревянном доме в Томской области погибли 11 человек, сообщает МЧС.
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