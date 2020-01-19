Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги

Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант". Издание подчеркивает, что серьезных изменений в ней не ожидается.
Читать в источнике
Комментировать1395
с чего всё началось

Премьер-министр как консервативный инвестор

Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.
Коммерсантъ19 января в 12:40

Подробнее о событии

Как зарубежные СМИ освещали деятельность Михаила Мишустина до и после назначения на пост премьера

Коммерсантъвчера в 08:05

Активы семьи нового премьер-министра России Михаила Мишустина составляют сотни миллионов рублей

Эхо Москвывчера в 06:00

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

RT на русском19 января в 12:53

«Ъ» опубликовал данные о доходах Мишустина и его жены

РИА Новости19 января в 14:02

Опубликована декларация доходов Мишустина и его жены

Московский Комсомолец19 января в 13:20

«Коммерсант» раскрыл доходы премьера Мишустина и его жены

URA.Ru19 января в 13:05

«Ъ»: доходы семьи Мишустина связаны с инвестированием заработанного в бизнесе

ТАСС19 января в 14:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 07:01, Ашберн
Политика

Вице-премьер Акимов не войдет в новое правительство Мишустина

В новый состав правительство не войдет исполняющий обязанность вице-премьера по транспорту и связи, куратор нацпрограммы «Цифровая экономика» Максим Акимов.
ФедералПресс 05:37
Экономика

Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласие на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости 06:07
Армия и оружие

РЛС России обнаружили «невидимки» F-35 у иранской границы

Военное дело вчера в 23:44
Происшествия

В Красноярске арестован глава регионального Пенсионного фонда

Управляющий отделением Пенсионного фонда по Красноярскому краю Денис Майборода арестован на один месяц.
Российская газета 06:28
Общество

Госдума рассмотрит вариант досрочной пенсии для многодетных

В Госдуму внесен законопроект о праве раннего выхода на пенсию для многодетных родителей. Речь идет о родителях четырех и более детей.
Северпост 06:36
Происшествия

Члены саратовской «банды киллеров» получили от 16 лет до пожизненного

Клусов, несмотря на помощь следствию, получил пожизненный срок, Быстровой дали 16 лет в колонии общего режима, а Силенко-младший получил 19 лет в колонии строгого режима.
Вести.Ru 05:10
Происшествия

Суд отменил 14 постановлений об обысках у сотрудников ФБК

Мосгорсуд отменил несколько постановлений Басманного суда об обысках у сотрудников и волонтеров Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
РБК 06:39
Общество

Доступ к сайтам госуслуг и органов власти с марта станет бесплатным

С первого марта интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении портала госуслуг и сайтов всех органов власти в стране.
РИА Новости 06:51
Армия и оружие

Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой

Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
РИА Новости вчера в 17:01
Общество

Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Коммерсантъ 06:37
Политика

Медведев отписался от правительства в Instagram после отставки

Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram.
Lenta.ru 06:38
Шоу-бизнес

Елизавета II забрала у Меган Маркл все подаренные украшения

Елизавета II лишила жену принца Гарри Меган Маркл всех подаренных ей украшений из-за решения пары отказаться от королевского титула.
Политика Сегодня 06:08
Армия и оружие

Глава ВМФ рассказал о перспективах вооружения кораблей «Цирконом»

RT на русском 05:53
Происшествия

Злая кошка два дня продержала на кухне жительницу Архангельска

Российская газета 05:12
Происшествия

В Петербурге женщину убило током на улице из-за оборванного провода

Вести.Ru 04:21
Политика

В Кремле рассказали о встрече Путина с Джонсоном в Берлине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о встрече российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине.
RT на русском 04:18
Происшествия

Экипаж «скорой» погиб в ДТП с грузовиком в Марий Эл

Известия 04:41
Политика

Краснов выступил против расширения полномочий Генпрокуратуры

В минувший понедельник, 20 января, президент Владимир Путин предложил назначить заместителя главы СК Игоря Краснова на пост генпрокурора.
РБК 05:28
Общество

Для учителей предложили ввести понятие педагогической тайны

На правительственном координационном совете по проведению Десятилетия детства в России озвучено предложение: запретить учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей и ввести на законодательном уровне понятие "педагогическая тайна", по аналогии с тайной врачебной.
Российская газета 03:21
Футбол

«Сочи» объявил о переходе Кокорина

Газета.Ru 02:51
Игры

Слухи: коллекция Half-Life в Steam станет бесплатной до выхода Half-Life: Alyx

3DNews 04:12
Происшествия

Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Известия 04:33
Политика

Путин внес в Госдуму только свои поправки к Конституции

Проект закона о поправке к Конституции, который 20 января внесен в Госдуму президентом Владимиром Путиным, имеет собственное название – «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».
Независимая газета вчера в 12:08
Шоу-бизнес

Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах

Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах Телеведущая активно приучает малолетнего Платона к роскоши.
Экспресс газета вчера в 05:38
Футбол

Шкурин: «Акинфеев такой, как я себе и представлял»

Новичок ЦСКА нападающий Илья Шкурин поговорил об Игоре Акинфееве.
Евро-футбол.ру 06:55
Спорт

Глава USADA выступил за публичные слушания в CAS по делу WADA и РУСАДА

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт выступил за проведение публичных слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
RT на русском 05:33
Политика

Кремль отреагировал на информацию о плане Медведева по реформе власти

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев якобы предлагал президенту Владимиру Путину собственный вариант реформы Конституции.
Lenta.ru 04:31
Биатлон

Губерниев объяснил, почему не зовёт Тихонова в свою передачу

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о конфликте с четырёхкратным олимпийским чемпионом Александром Тихоновым.
Pravda.Ru 04:59
Общество

Счастливая Меган Маркл замечена на прогулке с сыном в Канаде

Возможно, скоро к прогулкам сияющей от счастья герцогини присоединится и ее супруг: принц Гарри уладил все дела в Англии, посетил несколько официальных мероприятий и уже прилетел в Канаду.
Super.ru 03:02
Шоу-бизнес

Бузова установила рекорд по числу подписчиков в российском Instagram

Певица и телеведущая Ольга Бузова установила рекорд по количеству подписчиков в российском сегменте Instagram, сообщает Пятый канал.
РИА Новости 03:59
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное