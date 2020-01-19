Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги

Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант". Издание подчеркивает, что серьезных изменений в ней не ожидается.
Читать в источнике
Комментировать1390
с чего всё началось

Премьер-министр как консервативный инвестор

Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.
Коммерсантъ19 января в 12:40

Подробнее о событии

Как зарубежные СМИ освещали деятельность Михаила Мишустина до и после назначения на пост премьера

Коммерсантъвчера в 08:05

«Ъ» опубликовал данные о доходах Мишустина и его жены

РИА Новости19 января в 14:02

За пять лет Михаил Мишустин и его жена разбогатели на сотни миллионов. Откуда деньги?

66.ruвчера в 01:19

«Ъ»: доходы семьи Мишустина связаны с инвестированием заработанного в бизнесе

ТАСС19 января в 14:34

Активы семьи нового премьер-министра России Михаила Мишустина составляют сотни миллионов рублей

Эхо Москвывчера в 06:00

«Коммерсант» раскрыл доходы премьера Мишустина и его жены

URA.Ru19 января в 13:05

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

RT на русском19 января в 12:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 05:40, Ашберн
Общество

Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", что в 2019 году, после внесения изменений в пенсионную систему, на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.
РИА Новости 00:50
Армия и оружие

В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР

Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексей «Грин» убит поздно вечером 20 января.
Известия вчера в 19:55
Политика

Краснов выступил против расширения полномочий Генпрокуратуры

Система разведения полномочий по надзору и ведению следствия между Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом показала свою эффективность.
РБК 05:28
Гаджеты

Xiaomi и Realme уже готовят смартфоны на новейшем чипе Snapdragon 720G

Компания Qualcomm Technologies только-только представила чип Snapdragon 720G, рассчитанный на аппараты с поддержкой мобильной связи 4G/LTE.
3DNews 05:25
Общество

Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля

Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.
Туапсинские вести вчера в 03:19
Футбол

Гвардиола предложил отменить Кубок лиги

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что большое количество игр в сезоне провоцирует травмы футболистов и негативно сказывается на клубах.
Евро-футбол.ру 04:14
Наука

Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств

РИА Новости вчера в 11:01
Происшествия

Задержан руководитель Пенсионного фонда Красноярского края

В Красноярском крае задержали управляющего региональным отделением Пенсионного фонда России Дениса Майбороду.
REGNUM 05:08
Футбол

«Спартак» официально объявил об уходе Ананидзе

RT на русском 05:08
Политика

В Кремле рассказали о встрече Путина с Джонсоном в Берлине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине.
RT на русском 04:18
Авто

Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage

Компания Honda начала продажи нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре прошлого года.
Новые автомобили 19 января в 23:04
Футбол

«Сочи» объявил о переходе Кокорина

Газета.Ru 02:51
Происшествия

При пожаре в жилом доме в Томской области погибли 11 человек

При пожаре в одноэтажном деревянном доме в Томской области погибли 11 человек, сообщает МЧС.
BFM.ru вчера в 23:00
Армия и оружие

Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники

РИА Новости вчера в 21:18
Теннис

Рублёв вышел во второй круг Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублёв в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) обыграл австралийца Кристофера О’Коннела.
News.ru 04:49
Финансы

Подсчитан эффект на экономику России от плана Путина

Экономисты подсчитали эффект от повышения социальных расходов в рамках плана президента России Владимира Путина, озвученного в ходе послания Федеральному собранию.
Lenta.ru 05:12
Происшествия

Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Известия 04:33
Общество

В АТОР рассказали, когда на курорты Египта полетят первые рейсы

АТОР, ссылаясь на экспертов авиаотрасли, пояснила, что успешная проверка позволит россиянам полететь на отдых в Египет уже в конце апреля — начале мая.
News.ru 04:10
Политика

Песков: об идее дать право входа в РФ регионам других стран не слышал

На вопрос об отношении к идее предоставления права регионам Украины и Белоруссии присоединяться к России, пресс-секретарь президента РФ Александр Песков ответил, что не знаком с этим предложением, сообщает 21 января телеканал Рен-ТВ.
Красная весна 04:58
Общество

Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать Алену Водонаеву на сумму в 100 млн рублей за оскорбление граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.
REGNUM 04:31
Политика

В Кремле рассказали, как Медведев уходил в отставку

Российское правительство во главе с премьером Дмитрием Медведевым 15 января само отправилось в отставку на фоне оглашенных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию инициатив, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Вестник Кавказа 04:58
Происшествия

Злая кошка два дня продержала на кухне жительницу Архангельска

Жительница Архангельска два дня не могла покинуть кухню в собственной квартире. Из помещения ее не выпускала кошка.
Российская газета 05:12
Политика

Bloomberg: Силуанов останется только главой Минфина

Исполняющий обязанности первого вице-премьера и министра финансов Антон Силуанов войдет в состав нового правительства Михаила Мишустина, при этом останется только главой Минфина.
Газета.Ru 05:33
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.
РИА Новости вчера в 20:13
Здоровье

Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до шести человек

"По состоянию на 20 января число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Ухани достигло 258, 25 человек уже выписаны из больницы, шесть человек скончались", - заявил чиновник в эфире Центрального телевидения Китая.
РИА Новости 04:51
Политика

Клишас рассказал о принципах голосования по поправкам в Конституцию

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию будет построено на принципах прозрачности, понятности и доступности, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по поправкам Андрей Клишас.
РИА Новости 04:54
Политика

Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле

Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
РИА Новости 03:55
Шоу-бизнес

Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке

Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
ТВ Центр вчера в 01:09
Политика

Песков прокомментировал переход Чайки на новую работу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о новой работе Юрия Чайки, передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты 05:28
Космос

SpaceX взорвала Falcon 9 в рамках испытаний корабля Crew Dragon

Американская компания SpaceX завершила испытания аварийного отделения пилотируемого корабля Crew Dragon от ракеты-носителя Falcon 9.
SM News 19 января в 10:55
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное