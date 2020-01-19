Экономика
Газета.Ru«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги
Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант". Издание подчеркивает, что серьезных изменений в ней не ожидается.
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Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.Коммерсантъ19 января в 12:40
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АТОР, ссылаясь на экспертов авиаотрасли, пояснила, что успешная проверка позволит россиянам полететь на отдых в Египет уже в конце апреля — начале мая.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о новой работе Юрия Чайки, передаёт РИА Новости.
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Американская компания SpaceX завершила испытания аварийного отделения пилотируемого корабля Crew Dragon от ракеты-носителя Falcon 9.