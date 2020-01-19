Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги

Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант". Издание подчеркивает, что серьезных изменений в ней не ожидается.
Читать в источнике
Комментировать1427
с чего всё началось

Премьер-министр как консервативный инвестор

Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.
Коммерсантъ19 января в 12:40

Подробнее о событии

«Коммерсант» раскрыл доходы премьера Мишустина и его жены

URA.Ru19 января в 13:05

«Ъ»: доходы семьи Мишустина связаны с инвестированием заработанного в бизнесе

ТАСС19 января в 14:34

«Ъ» опубликовал данные о доходах Мишустина и его жены

РИА Новости19 января в 14:02

Опубликована декларация доходов Мишустина и его жены

Московский Комсомолец19 января в 13:20

Активы семьи нового премьер-министра России Михаила Мишустина составляют сотни миллионов рублей

Эхо Москвы20 января в 06:00

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

RT на русском19 января в 12:53

Премьер-министр как консервативный инвестор

Коммерсантъ19 января в 12:40
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:26, Ашберн
Политика

В России объявлен новый состав правительства

Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.
REGNUM 00:49
Общество

Коллекторов предложили допустить до взыскания долгов по ЖКХ

Коллекторским агентствам могут разрешить взыскивать долги россиян по услугам ЖКХ, пишет 22 января «Коммерсант» со ссылкой на новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности.
Известия вчера в 21:19
Кино

Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра

Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Известия вчера в 13:35
Происшествия

Боец MMA Александр Емельяненко задержан за пьяное хулиганство в Анапе

Анапский городской суд арестовал на семь суток бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко, который в нетрезвом виде буянил на базе отдыха «Спорт» в пригороде Анапы, сообщил источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ вчера в 14:54
Общество

Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Коммерсантъ вчера в 06:37
Авто

Изменения в регистрации авто стали для водителей новой ловушкой

Эксперты издания Autonews рассказали читателям, как работает нововведение по регистрации новых автомобилей в салонах, а также, почему владельцам рекомендуют везти машину в МРЭО на эвакуаторе.
Рамблер 20 января в 03:27
Политика

Путин утвердил состав нового правительства

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин представил сегодня президенту Владимиру Путину обновленный состав правительства.
Газета.Ru вчера в 14:23
Политика

Киев выступил против разведения сил по линии разграничения в Донбассе

Разведение сил по всей линии разграничения в Донбассе считают неприемлемым украинские власти, 21 января заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает «Интерфакс-Украина».
REGNUM вчера в 20:12
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости вчера в 06:07
Политика

В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Интерфакс вчера в 13:16
Игры

Игры серии Half-Life временно стали бесплатными в Steam

CyberSport.ru вчера в 14:46
Армия и оружие

В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР Алексея «Грина»

Life.ru 20 января в 21:26
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в тепловом коллекторе в Улан-Удэ

ТАСС вчера в 22:27
Общество

Минприроды выступило против монополии «Ростеха» на рынке отходов

Почему Минприроды против "Ростеха" В письме Кобылкин ссылается на данные Минпромторга, согласно которым в бизнесе, связанном с обращением с отходами, доля организаций малого предпринимательства достигает 82,5%.
РБК вчера в 23:00
Общество

Синоптики ЕС предсказали «розовый» февраль в Европейской части России

Зарубежные синоптики прогнозируют, что температура воздуха в предстоящем феврале в Европе может на 6–8 градусов превысить климатическую норму, а Европейская часть России находится в зоне, которая отмечена розовым цветом — там ожидается превышение нормы на уровне 1,5–4 градусов.
Известия 00:00
Общество

В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время

Представитель Роспотребнадзора отметила, что меры защиты зимой от клещей остаются прежними.
РБК вчера в 22:01
Футбол

Кокорин в первом матче за «Зенит» сделал хет-трик

Футболист Александр Кокорин в своем первом матче за петербургский "Зенит" сделал хет-трик.
Ruposters.ru вчера в 10:44
Происшествия

Появилось видео спасения рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине

В интернете появилась видеозапись эвакуации рыбаков, которые уплыли на оторвавшейся льдине в залив Мордвинова в среду, 22 января.
Известия 00:55
Происшествия

В Волгограде полиция задержала лжеюристов, обманувших 50 человек

Полицейские задержали в Волгограде группу лжеюристов, которые заключали фиктивные договоры об оказании юридических услуг, в результате чего пострадали 50 человек на 30 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 00:26
Экономика

Стали известны доходы членов нового правительства России

Стали известны доходы членов нового состава правительства России. Данные опубликовала газета «Коммерсантъ».
Lenta.ru вчера в 18:09
Политика

Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы и закон о бюджете Пенсионного фонда для реализации послания президента Федеральному собранию, сообщается на сайте кабмина в среду.
РИА Новости 01:16
Здоровье

Школа закрылась на карантин по гриппу в Петропавловске

В среду, 22 января, в Петропавловске-Камчатском на карантин закрыта школа № 32, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в мэрии краевого центра.
Камчатка-Информ вчера в 18:42
Общество

Опрос: более половины россиян не считают упорный труд гарантией успеха

Более половины россиян не связывают упорный труд с жизненным успехом.
RT на русском вчера в 22:05
Финансы

К февралю евро получит очередной удар: рубль пойдет вверх

Рубль укрепился к доллару с начала января на 0,33%, а по отношению к евро подорожал даже на 1,05%.
Российская газета 20 января в 22:00
Общество

Доступ к сайтам госуслуг и органов власти с марта станет бесплатным

С первого марта интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении портала госуслуг и сайтов всех органов власти в стране.
РИА Новости вчера в 06:51
Общество

Свежие фотографии Шумахера выставили на продажу

Вечерняя Москва вчера в 23:15
Политика

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
РИА Новости 20 января в 17:49
Политика

Пушков сравнил украинских депутатов в ПАСЕ с собаками разных пород

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил депутатов Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы с собаками.
Аргументы и Факты вчера в 18:39
Футбол

«Наполи» обыграл «Лацио» и вышел в полуфинал Кубка Италии

Нева Спорт 00:32
Политика

Максим Решетников назначен на пост министра экономического развития

Экс-губернатор Пермского края Максим Решетников назначен на пост министра экономического развития вместо Максима Орешкина.
ФАН вчера в 13:13
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное