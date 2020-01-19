Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги

Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант". Издание подчеркивает, что серьезных изменений в ней не ожидается.
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с чего всё началось

Премьер-министр как консервативный инвестор

Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.
Коммерсантъ19 января в 12:40

Подробнее о событии

Активы семьи нового премьер-министра России Михаила Мишустина составляют сотни миллионов рублей

Эхо Москвы20 января в 06:00

«Ъ»: доходы семьи Мишустина связаны с инвестированием заработанного в бизнесе

ТАСС19 января в 14:34

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

RT на русском19 января в 12:53

Опубликована декларация доходов Мишустина и его жены

Московский Комсомолец19 января в 13:20

«Коммерсант» раскрыл доходы премьера Мишустина и его жены

URA.Ru19 января в 13:05

«Ъ» опубликовал данные о доходах Мишустина и его жены

РИА Новости19 января в 14:02

Премьер-министр как консервативный инвестор

Коммерсантъ19 января в 12:40
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Политика

Виталий Мутко не вошел в состав нового российского правительства

Помимо Мутко, должности вице-премьеров покинули Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев и Дмитрий Козак.
Sputnik Абхазия вчера в 12:48
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Завершена психиатрическая экспертиза историка Соколова

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Русскоязычные священники покорили пением жюри французского «Голоса»

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До девяти выросло число жертв нового типа коронавируса в Китае

В Китае число умерших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, выросло с шести до девяти человек, сообщил замглавы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь на пресс-конференции.
Интерфакс вчера в 22:19
Общество

Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Коммерсантъ вчера в 06:37
Шоу-бизнес

Кредитор Виталины отверг слухи о неадекватности Джигарханяна

На сайте судов общей юрисдикции города Москвы уже появилось сообщение, что ООО ПКФ «Орди» и Юрий Растегин подали в Кунцевский районный суд иски к Виталине «о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору».
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Шоу-бизнес

Феофилактова намекнула на воссоединение с ливанским бизнесменом

Позже выяснилось, что восточный красавец, который принимает участие в нежных фотосессиях — ливанский бизнесмен и кинопродюсер Маджид Гиагиа.
Wday.ru 01:01
Футбол

Юный российский футболист прошёл просмотр в «Манчестер Юнайтед»

RT на русском 00:37
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Опрос: более половины россиян не считают упорный труд гарантией успеха

Более половины россиян не связывают упорный труд с жизненным успехом.
RT на русском вчера в 22:05
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова сообщила о своей свадьбе

Балерина Анастасия Волочкова сделала громкое заявление о своей свадьбе. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Москва 24 вчера в 04:05
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости вчера в 06:07
Политика

Объявлен состав нового российского правительства

Владимир Путин назначил министром иностранных дел в новом правительстве Сергей Лаврова. Эту должность Лавров занимает с 2004 года.
Суть событий вчера в 12:34
Происшествия

Жену арестованного за избиение детей битой россиянина отправили в СИЗО

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО местную жительницу Татьяну Бердникову, обвиняемую в систематическом избиении шестилетней падчерицы.
Lenta.ru 00:20
Здоровье

Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода

Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
Известия вчера в 18:28
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия вчера в 12:53
Общество

Мишустин поручил подготовить поправки в бюджет

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 11 февраля подготовить поправки в бюджет для реализации послания президента, сообщается на сайте кабмина в среду, 22 января.
Известия 01:15
Происшествия

Задержан глава Пенсионного фонда Красноярского края

В Красноярском крае задержан глава регионального отделения Пенсионного фонда РФ Денис Майборода, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 04:35
Политика

Лукашенко назван самым популярным зарубежным политиком у россиян

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в беседе с газетой «Известия» рассказал, кто является самым популярным зарубежным политиком у россиян.
RT на русском 00:13
Шоу-бизнес

Елизавета II забрала у Меган Маркл все подаренные украшения

Елизавета II лишила жену принца Гарри Меган Маркл всех подаренных ей украшений из-за решения пары отказаться от королевского титула.
Политика Сегодня вчера в 06:08
Политика

США намерены ограничить въезд в страну гражданам Белоруссии и Киргизии

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может расширить список стран, на которые распространяется ограничение на въезд в страну, сообщает 21 января Politico со ссылкой на два информированных источника.
Известия вчера в 22:27
Политика

Путин назначил новое правительство

Президент России Владимир Путин изменил структуру правительства и назначил его новый состав.
Банки.ру вчера в 12:15
Кино

«Холоп» стал вторым по сборам в истории российского кинопроката

News.ru 19 января в 15:24
Общество

Онколог усомнился в возникновении рака из-за полетов и смартфонов

Немецкие медицинские специалисты определили и назвали некоторые другие возможные причины развития раковых заболеваний, о которых многие даже и не подозревают.
Ugpressa.ru вчера в 01:59
Армия и оружие

В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР Алексея «Грина»

Life.ru 20 января в 21:26
Общество

«Ъ»: долги россиян по ЖКХ смогут взыскивать коллекторы

Коллекторские агентства будут допущены до работы с долгами россиян за жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru вчера в 21:16
Политика

Путин назвал важнейшую задачу нового правительства

Российский лидер отметил, что важнейшей задачей для министров станет повышение благосостояния и укрепление государственности.
РЕН ТВ вчера в 12:10
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Российская газета вчера в 18:10
Политика

Заявку на митинг против конституционной реформы 1 февраля отозвали

По сведениям «Новой газеты», заявка на проведение 1 февраля акции против внесения изменений в Конституцию отозвана из мэрии Москвы.
Новая газета вчера в 14:51
Армия и оружие

Число пострадавших военных США при ударе Ирана может превышать 11

На прошлой неделе CENTCOM подтвердило, что 11 американских военных пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке.
РИА Новости вчера в 21:19
Спорт

Матыцин стал министром спорта России

Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.
Sport24.ru вчера в 12:18
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