Политика
Интерфакс«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
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с чего всё началось
Из послания же Владимира Путина следует, что даже без Договора о РСМД Россия готова договариваться со странами НАТО о неких верификационных мерах.Коммерсантъвчера в 17:01
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Общество
В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости
Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
Происшествия
МВД предотвратило массовое убийство в одной из школ Кирова
Сотрудники правоохранительных органов в сентябре 2019 года пресекли массовое убийство с использованием взрывчатки и холодного оружия в одной из школ Кирова, сообщил заместитель начальника антиэкстремистского главка МВД РФ Владимир Макаров.
Интерфакс вчера в 05:32
Политика
Российской делегации на Генассамблее ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru вчера в 04:04
Происшествия
На юге Турции прогремел взрыв на пути следования автобуса с полицией
Взрыв самодельной бомбы на пути следования автобуса с полицейским спецназом произошел в провинции Адана на юге Турции, несколько человек получили ранения, заявил губернатор провинции Махмут Демирташ в среду.
РИА Новости 01:40
Финансы
Беспрецедентное укрепление гривны: Украина побила сразу три рекорда
Финансовый аналитик Василий Невмержицкий в комментарии «Вестям» отмечает, что в этом году Украина побила сразу три рекорда, которые обеспечили масштабные валютные притоки.
REGNUM вчера в 03:25
Общество
МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений
МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Политика
Трамп поставил ультиматум по помощи Украине
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет выделять деньги Украине пока европейские страны не выполнят его условия, передает Reuters.
Газета.Ru вчера в 09:52
Кино
Финальный сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми»
Стоит отметить, что «Игра престолов» завоевала четвертую в своей истории «Эмми» как лучший драматический сериал – рекордное число побед в самой престижной номинации премии.
RuNews24.ru 23 сентября в 04:13
Театры
Пласидо Доминго разорвал контракт с «Метрополитен Опера»
Испанский тенор Пласидо Доминго отказался от выступлений в «Метрополитен Опера». Об этом говорится в заявлении пресс-службы театра.
Известия 00:50
Общество
В Британии разорилась туркомпания Thomas Cook
Британская туристическая компания Thomas Cook, признанная старейшей в мире, сделала объявление о разорении и эвакуирует своих британских клиентов обратно на родину.
Gazeta.SPb 22 сентября в 22:21
Происшествия
Горняк погиб в результате обрушения на шахте под Оренбургом
Порода обрушилась на руднике под Оренбургом, погиб рабочий, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 23:53
Космос
Углеводородное царство Титана
В общем, в одном только море Кракена (а на Титане есть другие моря, озера, реки, даже сжиженно-газовые «болота») содержится углеводородов гораздо больше, чем вообще есть углеводородных ресурсов на Земле.
АПН 23 сентября в 16:30
Общество
Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР
В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия вчера в 14:32
Транспорт
«Ямал» подтвердил проблемы с SSJ100
Авиакомпания «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили данные о семи случаях перегрузки на самолетах Sukhoi Superjet 100 (SSJ100).
Телеканал 360° вчера в 07:52
Политика
В администрации США пытались не допустить встречу Трампа и Зеленского
Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа пытались не допустить проведение телефонного разговора, а также встречи американского лидера и его украинского коллеги Владимира Зеленского, в связи с тем, что Трамп мог использовать рычаги давления и потребовать у Киева порочащую информацию о своем политическом оппоненте.
Известия 00:49
Футбол
Петербург примет финал Лиги чемпионов-2021
Piter.tv вчера в 13:51
Общество
До конца сентября работы могут лишиться почти 52 тысячи россиян
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян, следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Коммерсантъ вчера в 22:39
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
В ходе новой волны губернаторских отставок возможна замена 11 руководителей, говорится в подготовленном компанией «Минченко консалтинг» очередном рейтинге политической устойчивости губернаторов.
Ведомости вчера в 17:00
Политика
Более 50% россиян назвали рост цен самой острой проблемой
Более половины сограждан (59%) самой острой проблемой считают рост цен, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Интерфакс вчера в 23:07
Кино
Фильм «Дылда» выдвинули от России на «Оскар»
Москва 24 вчера в 13:09
Политика
Макрон заявил о прогрессе по ситуации на Украине
Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил о прогрессе по ситуации на Украине.
RT на русском вчера в 23:07
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия 22 сентября в 22:35
Единоборства
Емельяненко постарается максимально продлить бой с Кокляевым
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко в интервью «СЭ» сообщил, что не будет стараться быстро нокаутировать стронгмена Михаила Кокляева.
Спорт-Экспресс вчера в 14:10
Политика
Зеленский в ООН заявил о потере Украиной более 15% ВВП
Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что его страна лишилась более 15% ВВП после воссоединения Крыма с Россией, а также из-за конфликта в Донбассе.
ТАСС вчера в 20:28
Футбол
Головин забил первый мяч в сезоне за «Монако»
Полузащитник "Монако" Александр Головин открыл счет в матче седьмого тура чемпионата Франции против "Ницци".
Газета.Ru вчера в 15:35
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета вчера в 07:57
Гаджеты
Вышла iOS 13.1 с исправленными смайлами
В новой версии ОС исправили некоторые ошибки и добавили новые функции, которые отсутствовали в iOS 13. Основное внимание уделили смайлам.
ITZine.ru 01:15
Политика
Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости 23 сентября в 16:45
Происшествия
В Анапе 11 полицейских наказали по делу об изнасиловании волейболистки
Известия 23 сентября в 11:06
Гаджеты
Xiaomi представила необычный смартфон Xiaomi Mi MIX Alpha
В продажу Mi Mix Alpha поступит в декабре по цене около $2800, а вот сколько компания планирует выпустить таких смартфонов неизвестно.
Astera вчера в 05:54