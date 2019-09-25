Политика
Газета.RuСодержание послания Путина странам НАТО раскрыли СМИ
Президент России Владимир Путин направил представителям ряда стран, в том числе и членам НАТО, послание о неразмещении ракет в Европе и других регионах. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
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с чего всё началось
Из послания же Владимира Путина следует, что даже без Договора о РСМД Россия готова договариваться со странами НАТО о неких верификационных мерах.Коммерсантъвчера в 17:01
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Lenta.ru вчера в 17:45
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Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
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РИА Новости вчера в 21:13
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Путь «Тоттенхэма» в Кубке английской лиги оказался недолгим.
Евро-футбол.ру вчера в 16:50
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Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha
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Ferra вчера в 09:01
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В Кремле осудили отказ США выдать визы российской делегации в ООН
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Российская газета вчера в 06:58
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Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета вчера в 12:08
Политика
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Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко рассказал о том, как Украине стоит обернуть в свою пользу транзит газа с Россией.
Газета.Ru вчера в 23:15
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ОАЭ впервые отправит космонавта на МКС
Телеканал 360° вчера в 10:54
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 18:45
Общество
МВД поддержало идею о снижении ненаказуемого порога скорости
Ненаказуемый порог превышения скорости может быть изменен в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
Российская газета вчера в 15:52
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Трамп превысил регламент выступления в ООН и не упомянул Россию
Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН превысил регламент.
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С 1 июня 2019 года медучреждения во всех регионах России проводят диспансеризацию населения в вечерние часы и в выходные дни.
МТВ онлайн 23 сентября в 11:09
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Спорт-Экспресс вчера в 14:01
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РИА Новости 23 сентября в 13:30
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Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
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Павел Устинов пообещал поддерживать фигурантов «московского дела»
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Кинолента «Тайна печати дракона», созданная совместно Россией и Китаем, стала лидером российского проката: за минувшие выходные фильм собрал 179,3 млн рублей.
Inc-news.ru вчера в 13:48
Технологии
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Чалова включили в топ-7 игроков вне пределов ведущих чемпионатов
Портал 90min.com составил список из семи луших игроков, выступающих вне пределов топовой пятёрки европейских чемпионатов.
Metaratings вчера в 17:05