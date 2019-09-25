Политика

ИнтерфаксИнтерфакс«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
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с чего всё началось

«Ъ» узнал о послании Владимира Путина мировым лидерам

Из послания же Владимира Путина следует, что даже без Договора о РСМД Россия готова договариваться со странами НАТО о неких верификационных мерах.
Коммерсантъвчера в 17:01

Подробнее о событии

Путин предложил мировым лидерам наложить мораторий на развертывание РСМД

Коммерсантъ02:15

«Коммерсантъ» узнал о послании Путина НАТО с предложением по ракетам

РБКвчера в 18:04

Владимир Путин предложил странам НАТО ввести мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности в Европе

Эхо Москвы03:01

Стало известно о послании Путина странам НАТО

Lenta.ruвчера в 18:44

«Коммерсантъ» сообщил о письме Путина лидерам НАТО с предложением по ракетам

Ведомостивчера в 18:43

Путин разослал главам государств письма о планах России по размещению ракет

URA.Ruвчера в 18:08

СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО

РИА Новости00:33
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Экономика

Индекс S&P 500 упал на новостях об импичменте президента США

Индекс S&P 500 на закрытии торгов снизился на 0,84% до 2966,6 пункта, показав максимальное дневное падение за месяц, сообщает Reuters.
Ведомости вчера в 21:00
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Названы имена участников от России на «Детском Евровидении-2019»

Стало известно, кто будет представлять Россию на "Детском Евровидении" в этом году. Отборочный тур прошел в Москве.
Piter.tv 02:40
Происшествия

На юге Турции взорвался автобус с полицейскими

В турецкой провинции Адана совершено нападение на пути следования автобуса с полицейским спецназом.
REGNUM 02:04
Происшествия

Вооруженные молотком бандиты отняли у москвича рюкзак с 20 млн рублей

В Москве неизвестные отняли у мужчины рюкзак, в котором находилось 19,825 млн рублей.
Известия 02:07
Общество

Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР

В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия вчера в 14:32
Общество

Более 50 тыс. россиян попадут под сокращения

К концу сентября потерять работу могут почти 52 тысячи россиян. Такие сокращения прогнозируют в Росстате.
Газета.Ru 02:36
Происшествия

ГП выявила случаи укрывательства преступлений при лесных пожарах

Генпрокуратура России обнаружила случаи укрывательства преступлений в лесной отрасли местными надзорными органами.
RT на русском 02:36
Общество

Моника Беллуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой прической

54-летняя итальянская актриса и модель Моника Белуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой неожиданной для публики прической – коротким каре.
RuNews24.ru вчера в 07:41
Происшествия

В Москве побывавший в канализации мужчина сбежал из больницы в трусах

В Москве мужчину вернули в больницу после побега в одних трусах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Известия 03:16
Политика

Израиль назвал виновного в атаках на Саудовскую Аравию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран несет ответственность за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Lenta.ru вчера в 13:06
Политика

Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов

Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Путешествия

Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета вчера в 12:08
Теннис

Кузнецова проиграла Свитолиной в третьем круге турнира в Ухане

Советский спорт 02:05
Общество

В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости

Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
Политика

Лавров провел краткие переговоры с Зеленским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Происшествия

Отряд воина-шамана прекратил поход на Москву и Путина

Чита.Ру 01:45
Политика

Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым через силовиков

Президент Украины Владимир Зеленский, будучи в 2014 году руководителем студии «Квартал 95», пытался через украинское МВД принести извинения главе Чечни Рамзану Кадырову, кадры с которым были использованы в юмористической передаче.
REGNUM 02:07
Происшествия

В Челябинской области нашли пограничника с простреленной головой

Сотрудник пограничного управления ФСБ региона застрелен из табельного оружия В Брединском районе Челябинской области нашли тело 34-летнего сотрудника пограничного управления ФСБ по региону.
АиФ Челябинск 01:36
Политика

Борис Джонсон отказался оставаться в США на ночь

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что вернется домой ночью во вторник после выступления на Генассамблее ООН в США.
Газета.Ru вчера в 10:52
Авто

Власти Германии оштрафовали Daimler на 870 миллионов евро

Немецкая прокуратура оштрафовала Daimler на 960 миллионов долларов (около 61 млрд рублей) за «халатность» в ходе расследования дизельного скандала.
SpeedMe вчера в 09:40
Кино

«Дылду» Кантемира Балагова выдвинули на «Оскар» от России

Кубань 24 02:36
Политика

На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия 23 сентября в 20:06
Игры

Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare

Cyber.sports.ru 01:50
Футбол

Жардим рассказал о важности Головина для «Монако»

Ранее Головин заявил, что победа над «Ниццей» может стать переломным моментом для «Монако».
RT на русском 01:42
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли поставила ультиматум Брэду Питту

Как стало известно, Анджелина Джоли поставила своего экс-супруга, бракоразводный процесс с которым она начала еще в 2016-м, перед выбором: или Брэд Питт прекращает всякие отношения со своим новоявленным приятелем Канье Уэстом, или же она запретит бывшему мужу видеться с их шестью биологическими и приемными детьми.
7Дней.ру вчера в 11:00
Экономика

В России создадут новый сервис на случай отключения от SWIFT

«Ростелеком» планирует запустить аналог SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи) для платежей бизнеса, альтернативный уже существующему решению ЦБ.
Известия вчера в 17:34
Транспорт

Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине

Крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин» официально начал работу в Пекине, сообщает издание China daily.
Ведомости вчера в 22:36
Общество

Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в заведениях в жилых домах

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который позволяет региональным властям ввести запрет на продажу алкоголя в заведениях, расположенных в многоквартирных домах, на основании решения собственников.
РБК вчера в 12:17
Футбол

Гвардиола встал на защиту Бернарду Силвы в скандале с твитом о Менди

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не считает, что твит полузащитника «горожан» Бернарду Силву был расистским.
Sport24.ru 02:40
Энергетика

Мировые цены на нефть незначительно снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 24 сентября, снижаются.
RT на русском вчера в 01:08
Как работают Яндекс.Новости?
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