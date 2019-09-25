Политика
Интерфакс«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
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с чего всё началось
Из послания же Владимира Путина следует, что даже без Договора о РСМД Россия готова договариваться со странами НАТО о неких верификационных мерах.Коммерсантъвчера в 17:01
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Экономика
Индекс S&P 500 упал на новостях об импичменте президента США
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Названы имена участников от России на «Детском Евровидении-2019»
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На юге Турции взорвался автобус с полицейскими
В турецкой провинции Адана совершено нападение на пути следования автобуса с полицейским спецназом.
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Вооруженные молотком бандиты отняли у москвича рюкзак с 20 млн рублей
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Общество
Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР
В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
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RuNews24.ru вчера в 07:41
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Известия 03:16
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Израиль назвал виновного в атаках на Саудовскую Аравию
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран несет ответственность за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Lenta.ru вчера в 13:06
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета вчера в 12:08
Теннис
Кузнецова проиграла Свитолиной в третьем круге турнира в Ухане
Советский спорт 02:05
Общество
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Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
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Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
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Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым через силовиков
Президент Украины Владимир Зеленский, будучи в 2014 году руководителем студии «Квартал 95», пытался через украинское МВД принести извинения главе Чечни Рамзану Кадырову, кадры с которым были использованы в юмористической передаче.
REGNUM 02:07
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В Челябинской области нашли пограничника с простреленной головой
Сотрудник пограничного управления ФСБ региона застрелен из табельного оружия В Брединском районе Челябинской области нашли тело 34-летнего сотрудника пограничного управления ФСБ по региону.
АиФ Челябинск 01:36
Политика
Борис Джонсон отказался оставаться в США на ночь
Британский премьер Борис Джонсон заявил, что вернется домой ночью во вторник после выступления на Генассамблее ООН в США.
Газета.Ru вчера в 10:52
Авто
Власти Германии оштрафовали Daimler на 870 миллионов евро
Немецкая прокуратура оштрафовала Daimler на 960 миллионов долларов (около 61 млрд рублей) за «халатность» в ходе расследования дизельного скандала.
SpeedMe вчера в 09:40
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
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Жардим рассказал о важности Головина для «Монако»
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Шоу-бизнес
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Как стало известно, Анджелина Джоли поставила своего экс-супруга, бракоразводный процесс с которым она начала еще в 2016-м, перед выбором: или Брэд Питт прекращает всякие отношения со своим новоявленным приятелем Канье Уэстом, или же она запретит бывшему мужу видеться с их шестью биологическими и приемными детьми.
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«Ростелеком» планирует запустить аналог SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи) для платежей бизнеса, альтернативный уже существующему решению ЦБ.
Известия вчера в 17:34
Транспорт
Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине
Крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин» официально начал работу в Пекине, сообщает издание China daily.
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Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в заведениях в жилых домах
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РБК вчера в 12:17
Футбол
Гвардиола встал на защиту Бернарду Силвы в скандале с твитом о Менди
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не считает, что твит полузащитника «горожан» Бернарду Силву был расистским.
Sport24.ru 02:40
Энергетика
Мировые цены на нефть незначительно снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 24 сентября, снижаются.
RT на русском вчера в 01:08