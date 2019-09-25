Политика
Интерфакс«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Читать в источнике
Оценить156
с чего всё началось
Из послания же Владимира Путина следует, что даже без Договора о РСМД Россия готова договариваться со странами НАТО о неких верификационных мерах.Коммерсантъвчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 04:51, Вашингтон
Транспорт
МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости
МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости как минимум до ранее установленных значений в 10 км/ч, заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин в эфире «Авторадио» в среду, 25 сентября.
Известия 04:08
Происшествия
Рабочий стал жертвой обрушения породы на шахте под Оренбургом
Во время выполнения работ погиб проходчик шахтостроительного управления Гайского горно-обогатительного комбината.
Вести.Ru 00:49
Политика
Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента
Президент США Дональд Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента, назвав "охотой на ведьм" решение демократов "уволить" главу государства, сообщает The Associated Press.
Российская газета вчера в 22:07
Политика
Матвиенко переизбрана на пост председателя Совета Федерации
RT на русском 03:23
Политика
Путин и Мадуро проводят переговоры в Кремле
Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле двустороннюю встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, который накануне прибыл Россию с рабочим визитом.
ТАСС 04:40
Политика
Зеленский не попал в список выступающих в главном зале ГА ООН
Известия вчера в 09:47
Культура
Минкульт назвал ошибкой «Культурный норматив» с хитами Beatles и Queen
Ранее на сайте Минкультуры появился список песен популярных российских и зарубежных исполнителей – Владимира Высоцкого, Виктора Цоя, групп «Машина времени», The Beatles, Nirvana, ABBA, Queen и других – которые Минкульт предлагает для ознакомления школьникам в рамках программы «Культурный норматив».
Культуромания вчера в 12:15
Космос
Первую межзвездную комету назвали в честь крымского астронома
Изначально комета получила название C/2019 Q4 (Borisov), однако после того, как научное сообщество окончательно признало ее прилетевшей от другой звезды, это имя изменили на 2I/Борисов, где 2 — порядковый номер объекта, I — обозначение, что он является межзвездным, а «Борисов» — фамилия первооткрывателя.
Московский Комсомолец 04:12
Происшествия
Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела
В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 04:05
Происшествия
На складе боеприпасов в Донецке возник пожар
Вести.Ru 04:11
Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Политика
Джонсон прервал визит в Нью-Йорк и срочно вылетел в Лондон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свой визит в Нью-Йорк, где участвовал в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, и вернулся в Лондон, сообщил телеканал Sky News.
Коммерсантъ 03:58
Кино
Вышел трейлер полнометражного фильма «Во все тяжкие»
Как сообщал «Югополис», осенью на онлайн-сервисе Netflix выйдет полнометражный фильм по сериалу «Во все тяжкие».
Югополис вчера в 12:16
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Спартак»
Собака.ru вчера в 23:31
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Спорт
Конгресс IAAF продлил отстранение российских легкоатлетов
Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлил решение об отстранении от участия в соревнованиях Всероссийской федерации легкой атлетики.
Московский Комсомолец 03:54
Общество
Росстат: до конца сентября сократят около 50 тысяч россиян
Более 50 тысяч россиян могут потерять работу до конца сентября — из-за сокращения штата или ликвидации фирмы.
Вести.Ru 02:42
Экономика
Названы российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
Армия и оружие
В России началось серийное производство американской винтовки AR-15
Российская компания ORSIS начала серийное производство полуавтоматической винтовки AR-15 американского образца, сообщили в пресс-службе компании.
Вести.Финанс 04:05
Армия и оружие
США и НАТО провели испытания атомной бомбы
В августе проведены успешные испытания модификации атомной бомбы B61, сообщило Национальное управление ядерной безопасности при минэнерго США.
Взгляд.ру вчера в 21:09
Политика
Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым через силовиков
Президент Украины Владимир Зеленский, будучи в 2014 году руководителем студии «Квартал 95», пытался через украинское МВД принести извинения главе Чечни Рамзану Кадырову, кадры с которым были использованы в юмористической передаче.
REGNUM 02:07
Экономика
Банки увеличили размер кредитов пенсионерам на 20%
По статистике Объединенного кредитного бюро, по сравнению с 2018 годом средний размер потребкредита больше всего вырос именно в категории граждан старше 60 лет (на 15,4%, до 177,1 тыс. руб.).
РБК вчера в 17:00
Политика
Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»
16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.
REGNUM вчера в 09:54
Авто
Сбербанк хочет запустить сервис по продаже автомобилей
В ближайшее время Сбербанк может запустить сервис по продаже новых и б/у машин.
Новые автомобили вчера в 06:27
Политика
На Украине предложили способ заработать на «плохой России»
«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
RT на русском 01:38
Гаджеты
Apple выпустила обновления iOS 13.1, iPadOS 13.1 и tvOS 13
Apple выпустила три новых обновления iOS 13.1, iPadOS 13.1 и tvOS 13.
MobiDevices 04:12
Шоу-бизнес
Алибасов трогательно поздравил Федосееву-Шукшину с днем рождения
25 сентября свой 81-й день рождения отмечает советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина.
Телепрограмма вчера в 23:16
Шоу-бизнес
Кристина Асмус отреагировала на слухи о разводе с Харламовым
Российская актриса Кристина Асмус в своем Instagram-аккаунте прокомментировала слухи о разводе с мужем Гариком Харламовым.
МИР 24 04:08