Политика
ТАССБерлин получил послание Путина по РСМД
Правительство ФРГ получило послание президента России Владимира Путина с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и изучит его вместе с партнерами по НАТО и ЕС.
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с чего всё началось
Из послания же Владимира Путина следует, что даже без Договора о РСМД Россия готова договариваться со странами НАТО о неких верификационных мерах.Коммерсантъвчера в 17:01
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Происшествия
Генерала МВД обвинили в вымогательстве 100 миллионов рублей
Как считает следствие, Мельников вместе с подельниками предложил бизнесмену избежать уголовной ответственности и потребовал за это 100 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:46
Космос
Новое исследование усложняет теорию возникновения кратера на Луне
ГЛАС.RU вчера в 10:07
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк составила завещание
Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания 06:01
Политика
Правительство Украины утвердило законопроект о рынке земли
Кабинет министров Украины утвердил законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
Взгляд.ру 07:37
Политика
Лавров провел переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский провели краткие переговоры в рамках Генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 23:24
Шоу-бизнес
В интервью Собчак Лобода рассказала об отношениях с лидером Rammstein
В интервью Ксении Собчак певица Светлана Лобода впервые рассказала о своих отношениях с лидером немецкой группы Rammstein.
АиФ Санкт-Петербург 06:20
Политика
Зеленский опубликовал фото с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Twitter совместное фото с американским лидером Дональдом Трампом.
РБК 09:11
Здоровье
Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар
Известия вчера в 08:09
Киберспорт
Подписчики PS Plus бесплатно получат The Last of Us и MLB The Snow 19
Подписчики сервиса PS Plus в октябре 2019 года бесплатно получат игры The Last of Us и MLB The Snow 19.
REGNUM 03:56
Гаджеты
Xiaomi представила Mi Mix Alpha с экраном во весь смартфон
Китайская корпорация Xiaomi представила концепт смартфона, экран которого занимает практически всю площадь гаджета.
Мойка78 03:34
Культура
Мединский опроверг наличие «культурного норматива» для школьников
Ранее в интернете опубликовали список обязательных для ознакомления учащихся произведений искусства в разных областях.
Говорит Москва 05:41
Футбол
Дубль Головина принёс «Монако» победу в матче с «Ниццей»
Metaratings вчера в 16:53
Происшествия
Похититель картины Куинджи получил три года колонии
Ранее представитель гособвинения запросил для Чуприкова четыре года колонии, учитывая «особо дерзкий характер преступления».
РБК 08:46
Политика
Геращенко назначили заместителем Авакова
Напомню, это тот самый Геращенко, который в 2014 году занимал пост советника главы МВД Авакова (из-за их, кхе-кхе, сомнительной близости Геращенко тогда называли "ручным бегемотиком Авакова", но это всё конечно злословы придумали).
ИА REX 09:00
Политика
Климкин оценил роль Украины в импичменте Трампа
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал новости о начале процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, заявив, что у Киева "не очень веселые перспективы".
Российская газета 09:16
Политика
Россия не собирается расширять список поставщиков газа на Украину
Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Россия не планирует изменять законодательство и разрешать экспорт газа на Украину кому-либо, кроме «Газпрома».
Суть событий вчера в 15:18
Спорт
Шубенков ответил Ласицкене на слова об отъезде из России
Нева Спорт вчера в 09:07
Авто
Новая автомобильная марка появится в России
В рамках нового проекта планируется выпускать конкурентоспособные и одновременно доступные автомобили.
Tvoe-avto.com вчера в 10:43
Авто
Honda презентовала кроссовер Breeze – аналог Honda CR-V
Представленный новый среднеразмерный кроссовер Honda Breeze создан на базе актуального Honda CR-V и по сути является его перелицованной версией.
Tvoe-avto.com 08:49
Происшествия
Где в России чаще всего пропадают дети
В списки пропавших без вести несовершеннолетних в России ежегодно попадают более 10 тысяч детей.
ТВ Центр 23 сентября в 13:48
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк сделала первое заявление после слухов о болезни матери
В начале сентября появились неутешительные известия о том, что Анастасия Заворотнюк оказалась в больнице после поездки в Европу.
Телепрограмма вчера в 10:01
Шоу-бизнес
Бывший муж Заворотнюк рассказал о тяжелых родах экс-супруги
Бывший муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк бизнесмен Дмитрий Стрюков рассказал о тяжелых родах экс-супруги, пишет «СтарХит».
Вечерняя Москва 04:45
Общество
Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на публике в ЮАР
Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи появился на публике во время турне родителей по Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом 25 сентября сообщает Associated Press.
REGNUM 07:13
Происшествия
Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Футбол
«Луч» вытеснил «Динамо» из Кубка России
Московский клуб «Динамо» проиграл в матче 1/16 финала владивостокскому «Лучу», выступающему в Футбольной национальной лиге, и вылетел из Кубка России.
Известия 07:48
Авто
Представлен обновленный внедорожник Nissan Patrol 2020
Японская компания Nissan представила обновленный Nissan Patrol.
Автоновости дня вчера в 07:52
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Транспорт
По Крымскому мосту прошел тестовый поезд
Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.
Вести.Ru вчера в 08:15
Происшествия
Суд продлил срок домашнего ареста студенту ВШЭ Жукову
Басманный районный суд Москвы продлил домашний арест студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, обвиняемому в призывах к экстремизму в интернете.
РБК 07:44