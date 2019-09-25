Политика

ИнтерфаксИнтерфакс«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
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с чего всё началось

«Ъ» узнал о послании Владимира Путина мировым лидерам

Из послания же Владимира Путина следует, что даже без Договора о РСМД Россия готова договариваться со странами НАТО о неких верификационных мерах.
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Источник в МИД: предложение о моратории по РСМД носит глобальный характер

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Коммерсантъ02:15

Путин разослал главам государств письма о планах России по размещению ракет

URA.Ruвчера в 18:08

Стало известно о послании Путина странам НАТО

Lenta.ruвчера в 18:44

«Коммерсантъ» сообщил о письме Путина лидерам НАТО с предложением по ракетам

Ведомостивчера в 18:43

Владимир Путин предложил странам НАТО ввести мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности в Европе

Эхо Москвы03:01

«Коммерсантъ» узнал о послании Путина НАТО с предложением по ракетам

РБКвчера в 18:04
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 06:18, Вашингтон
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