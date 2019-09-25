Политика
Интерфакс«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
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с чего всё началось
Из послания же Владимира Путина следует, что даже без Договора о РСМД Россия готова договариваться со странами НАТО о неких верификационных мерах.Коммерсантъвчера в 17:01
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Nissan представил обновленный Patrol
Компания Nissan представила обновлённый Patrol.
Motor вчера в 07:42
Политика
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Общество
Илона Маска пригласили на экономический форум в Краснодар
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США могут сделать предложение Турции по поставкам ЗРК Patriot
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Политика
На Украине предложили способ заработать на «плохой России»
«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
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