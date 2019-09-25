Политика

ИнтерфаксИнтерфакс«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
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с чего всё началось

«Ъ» узнал о послании Владимира Путина мировым лидерам

Из послания же Владимира Путина следует, что даже без Договора о РСМД Россия готова договариваться со странами НАТО о неких верификационных мерах.
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Подробнее о событии

В Германии получили послание Путина о моратории на размещение РСМД в Европе

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РЕН ТВ09:44

Берлин подтвердил, что получил обращение Путина по РСМД

Life.ru09:30

Германия отчиталась о послании Путина

Lenta.ru10:27

Путин предложил мировым лидерам наложить мораторий на развертывание РСМД

Коммерсантъ02:15

Путин разослал главам государств письма о планах России по размещению ракет

URA.Ruвчера в 18:08

«Коммерсантъ» узнал о послании Путина НАТО с предложением по ракетам

РБКвчера в 18:04
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Армия и оружие

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РЕН ТВ 06:43
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Экономика

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Президент России Владимир Путин назвал причиной снижения в России инфляции «подкрутку» Центробанком макроэкономических показателей в ожидании прихода в экономику 700 млрд рублей.
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Экс-руководитель Danske Bank в Эстонии найден мертвым

Эстонская полиция в среду обнаружила тело экс-гендиректора местного филиала Danske Bank Айвара Рехе.
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Общество

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Илона Маска пригласили на экономический форум в Краснодар

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В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасна сушеная и копченая рыба

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Мужская сборная России по волейболу не смогла переиграть национальную команду Словении, уступив со счетом 1:3 в четвертьфинальном матче чемпионата Европы.
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К 2022 году в России появятся дроны для перевозки больших грузов

По словам Разроева, беспилотник будет пользоваться спросом в нефтегазовой отрасли, где с легкостью сможет заменить вертолеты доставки.
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СК начал обыски в Москве и Петербурге из-за мошенничества в медцентрах

На территории Москвы и Санкт-Петербурга проводятся около 40 обысков в рамках дела о мошенничестве, связанном с постановкой ложных диагнозов медцентрами, сообщается на сайте Следственного комитета России.
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Путешествия

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Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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«При посадке самолёта Boeing-767, выполнявшего рейс из вьетнамского Камраня, загорелась правая стойка шасси», — сказал источник.
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