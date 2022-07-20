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«Ъ»: российские больницы могут остаться без ремонта медоборудования

Российские больницы могут столкнуться со вторичным дефицитом медтехники.
Lenta.ru
Как сообщили в профильной ассоциации производителей IMEDA, трудности возникли из-за постановления правительства №311 от 9 марта 2022 года, согласно которому, для вывоза широкого спектра аппаратуры необходимо разрешение Минпромторга.
Накануне.Ru
«Даже если ведомство готово выдать нам разрешительные документы, вывоз медтехники не согласовывает таможенная служба»,— отмечает он.
Коммерсантъ
Чтобы исправить ситуацию, по мнению IMEDA, нужно внести поправки в постановления №311 и 312 и вывести из-под запрета вывоз медтехники для ремонта, техобслуживания или замены.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Производители медтехники попросили вывести ее из-под запрета на вывоз из России
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Российские больницы могут остаться без ремонта медоборудования
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