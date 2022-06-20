В Минэнерго отметили, что демпфер эффективно работает на сдерживание роста топливных цен на внутреннем рынке: за последние несколько месяцев рост конечных розничных цен был гораздо ниже уровня инфляции.
Президент России Владимир Путин неслучайно выбрал день рождения главы Китая Си Цзиньпина для переговоров, пишет профессор государственного управления в колледже Клермонт Маккенна Минсин Пей для издания Bloomberg.
Все желающие покупать продовольствие и удобрения из России могут это делать совершенно свободно, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом заседания в Люксембурге глав МИД стран ЕС.