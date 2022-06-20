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«Ъ»: российским нефтяникам захотели сократить выплаты по топливному демпферу

Правительство России хочет скорректировать размер выплат нефтяникам из бюджета по топливному демпферу, узнал «Коммерсантъ
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Lenta.ru
Конкретного плана у Минфина по изменению демпфера пока нет, но рассматривается несколько вариантов.
Коммерсантъ
В Минэнерго отметили, что демпфер эффективно работает на сдерживание роста топливных цен на внутреннем рынке: за последние несколько месяцев рост конечных розничных цен был гораздо ниже уровня инфляции.
Коммерсантъ
Как напоминает старший аналитик "Петромаркета" Мария Арье, Минфин за январь—май уже заплатил по демпферу 1,067 трлн руб., что на 57,5% превышает уровень выплат за весь прошлый год.
Агентство нефтегазовой информации

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«Ъ»: российским нефтяникам захотели сократить выплаты по топливному демпферу
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