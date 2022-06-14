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«Ъ»: российским производителям молочной продукции перестало хватать упаковки из картона

Производители молочной продукции в России пожаловались на нехватку картона для упаковки и попросили помощи у властей для снижения остроты проблемы.
Lenta.ru
Источники издания утверждают, что в общей сложности в стране не хватает около 30 процентов картона.
Lenta.ru
Выпускать некоторую продукцию в пластиковой или стеклянной упаковке невозможно из-за особенностей технологии производства.
АБН
Чтобы уменьшить количество проблем, компании отказываются от части ассортимента в картонной упаковке.
Lenta.ru

Подробнее о событии

«Ъ»: российским производителям молочной продукции перестало хватать упаковки из картона
Lenta.ru03:01
Производители молочной продукции столкнулись с дефицитом пищевой упаковки
АБН02:50
Производители продуктов жалуются на нехватку картона для упаковки
Adindex.ru02:42
Производители испытывают нехватку картона для пищевой упаковки
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