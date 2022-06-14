Белоруссия подготовила заявку на членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), это предложение уже одобрено совмином этой страны, заявил во вторник специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов.
Вооруженные силы ДНР и РФ в ходе разминирования и зачистки катакомб на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе регулярно находят по одному-два бойца батальона «Азов», которые не сдались в плен 20 мая.
Около 30 раз российские частные самолеты и вертолеты пролетели через воздушное пространство ЕС после введения санкций в отношении России, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные ресурсов по отслеживанию полетов.