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«Ъ»: россияне не могут вернуть деньги за купленные сертификаты в Zara и Levi’s

Российские потребители столкнулись с массовым отказом торговых сетей в возврате средств за купленные подарочные карты и сертификаты.
Коммерсантъ
Проблемы возникли у покупателей Zara, Bershka, Oysho, Mothercare и Levi`s, приостановивших работу в России.
Коммерсантъ
Председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов говорит, что число обращений с жалобами на невозможность вернуть средства за сертификаты в последние месяцы растет.
Коммерсантъ
С проблемами использования подарочных сертификатов столкнулись и клиенты X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», «Карусель»).
Фонтанка.Ру

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«Ъ»: россияне не могут вернуть деньги за купленные сертификаты в Zara и Levi’s
Газета.Ru04:46
У потребителей возникли сложности с возвратом сертификатов
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