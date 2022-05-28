Газета.Ru«Ъ»: россияне не могут вернуть деньги за купленные сертификаты в Zara и Levi’sРоссийские потребители столкнулись с массовым отказом торговых сетей в возврате средств за купленные подарочные карты и сертификаты.КоммерсантъПроблемы возникли у покупателей Zara, Bershka, Oysho, Mothercare и Levi`s, приостановивших работу в России.КоммерсантъПредседатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов говорит, что число обращений с жалобами на невозможность вернуть средства за сертификаты в последние месяцы растет.КоммерсантъС проблемами использования подарочных сертификатов столкнулись и клиенты X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», «Карусель»).Фонтанка.РуЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuКрасный Север (ЯНАО)REGNUMФАНKadara.ruАфиша DailyLife.ruПодробнее о событии«Ъ»: россияне не могут вернуть деньги за купленные сертификаты в Zara и Levi’sГазета.Ru04:46У потребителей возникли сложности с возвратом сертификатовКоммерсантъ17:45Самое цитируемое«Коммерсант»: у потребителей в РФ возникли трудности с возвратом средств за купленные сертификаты и подарочные картыNews.ru01:41«Ъ»: Zara, Bershka и Levi`s задолжали россиянам десятки миллионовURA.Ru18:39Россияне остались с подарочными картами магазинов, которые нельзя вернутьМосковский Комсомолец20:38Россияне остались с подарочными картами магазинов, которые нельзя вернутьLife.ru20:23Ушедшие из России бренды задолжали покупателям около 10 млн рублейФАН00:57Показать ещёОценить72Поделиться