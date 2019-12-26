Услугу смогут предоставлять гражданам компании, получившие статус специализированной организации и включенные в государственный реестр МВД (он будет опубликован на сайте ГИБДД). Осматривать транспортные средства и проверять документы у владельца машины будет ответственный сотрудник автосалона.

с чего всё началось

Постановление выступит в силу 1 января 2020 года вместе с законом "О государственной регистрации транспортных средств". Новые правила дают россиянам возможность получить свидетельство о регистрации автомобиля и государственные регистрационные знаки прямо в автосалоне.

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