Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Ъ»: ряд компаний хотят покинуть список системообразующих

Некоторые компании желают выйти из списка системообразующих в условиях пандемии из-за возникших неудобств. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Так, представители организаций жалуются на необходимость готовить еженедельные отчеты с финансовыми, операционными и HR-показателями для властей всех уровней.
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с чего всё началось

Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки

Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки Многие компании, еще недавно боровшиеся за право войти в список системообразующих предприятий, предъявляют к нему все больше претензий.
Коммерсантъвчера в 18:00

Подробнее о событии

Компании могут выйти из списка системообразующих из-за требований по отчетности

Коммерсантъ05:59

СМИ узнали о жалобах системообразующих компаний на бюрократизм

РБК04:32

Почему предприятия, ставшие системообразующими, хотят отказаться от этого статуса

Znak.com01:50

Российские компании испугались последствий господдержки

Lenta.ru03:57

Из-за требований по отчетности компании начали задумываться о выходе из списка системообразующих

Интерфакс03:10

Многие компании и предприятия, которые вошли в список системообразующих, предъявляют к нему всё больше претензий

Эхо Москвы05:06

«Коммерсантъ»: из-за отчетов компании могут выйти из списка системообразующих

Ведомостивчера в 21:44
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Раскрыта загадка появления аномальных частиц нейтрино из космоса

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Происшествия

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Российская газета 07:48
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Политика

Удовлетворенность работой Зеленского на Украине снизилась до 36%

Деятельностью Владимира Зеленского на посту президента Украины довольны только 36% жителей страны, передает РИА "Новости" со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
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Политика

Песков: Путин оперативно подпишет указ о поправках в Конституцию

Президент Владимир Путин оперативно подпишет указ о внесении принятых на голосовании поправок в Конституцию после официального подведения Центризбиркомом итогов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 06:36
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Общество

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
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Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»

Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:13
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Здоровье

Вирусолог усомнился в повторном введении режима самоизоляции в России

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Общество

В Минобрнауки рассказали о праве вузов перенести начало учебного года

«Первое — уже сегодня по законодательству университеты по решению учёного совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев», — цитирует Афанасьева ТАСС.
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Игра Call of Duty: Modern Warfare получила масштабное обновление

REGNUM 30 июня в 02:53
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Индия может предпочесть американские F-35 российским Су-57

Нью-Дели, 2 июля 2020, 11:36 — REGNUM Индия может отказаться от приобретения российских истребителей Су-57 Super Sukhoi и отдать предпочтение американским F-35.
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Общество

Посольство России прокомментировало вспышку бубонной чумы в Монголии

В ноябре 2019 года в районе Внутренняя Монголия на севере Китая было зафиксировано четыре случая заражения бубонной чумой.
Известия 08:06
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Мэр Якутска проголосовала против поправок

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Стало известно расписание следующего сезона Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал расписание Лиги чемпионов на сезон-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
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Мишустин прокомментировал итоги голосования по Конституции

Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал итоги голосования по поправкам к Конституции.
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Новая мера поддержки предполагает выделение 6 500 рублей на каждого

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Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
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С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
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Шведы сделали важное открытие об иммунитете к коронавирусу

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По итогам прошлого года российский рэппер попал в топ Forbes долларовых миллионеров моложе 40 лет.
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