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Газета.RuГазета.Ru

«Ъ»: ряд компаний хотят покинуть список системообразующих

Некоторые компании желают выйти из списка системообразующих в условиях пандемии из-за возникших неудобств. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Так, представители организаций жалуются на необходимость готовить еженедельные отчеты с финансовыми, операционными и HR-показателями для властей всех уровней.В источнике
С чего всё началось

Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки

Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки Многие компании, еще недавно боровшиеся за право войти в список системообразующих предприятий, предъявляют к нему все больше претензий.
Коммерсантъ18:00
Подробнее о событии

Российские компании испугались последствий господдержки

Lenta.ru03:57

СМИ узнали о жалобах системообразующих компаний на бюрократизм

РБК04:32

Многие компании и предприятия, которые вошли в список системообразующих, предъявляют к нему всё больше претензий

Эхо Москвы05:06

Компании могут выйти из списка системообразующих из-за требований по отчетности

Коммерсантъ05:59

Из-за требований по отчетности компании начали задумываться о выходе из списка системообразующих

Интерфакс03:10

Почему предприятия, ставшие системообразующими, хотят отказаться от этого статуса

Znak.com01:50

«Коммерсантъ»: из-за отчетов компании могут выйти из списка системообразующих

Ведомости21:44
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Жители Волгоградской области поддержали переход на московское время

Большинство жителей Волгоградской области высказались за переход региона на московское время в ходе опроса, который проводился там 1 июля — одновременно с голосованием по поправкам к Конституции.
RT на русском06:44
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СМИ: Sony хочет купить Leyou — она владеет авторами The Wolf Among Us 2 и Warframe

Sony всерьёз заинтересована в покупке гонконгского холдинга Leyou, которому принадлежат парой видных студии: Digital Extremes — авторы Warframe Splash Damage — авторы Gears Tactics и РС-версии Halo: The Master Chief Collection Athlon Games — со-разработчик The Wolf Among Us 2 и MMORPG по «Властелину колец», а также партнёр и издатель новой Telltale.
Игромания.ру06:51
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Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы в 2020 году

Подчеркивается, что выполнение мероприятий, имеющих отношение к проведению сборов и призыву запасников, должно обеспечиваться органами исполнительной власти регионов и правительством государства.
Evo-rus.com02:20
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Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»

Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости06:13
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На Украине задержан радикал, подозреваемый в избиении члена «Партии Шария»

Винница, Украина, 2 июля 2020, 14:23 — REGNUM В Виннице правоохранители задержали главаря местной ячейки «Национальных дружин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрея Вербецкого, сообщил популярный украинский блогер и политик Анатолий Шарий 2 июля в своём telegram-канале.
REGNUM07:23
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Nord Stream 2 посчитала ущерб от новых санкций США

Дополнительные со стороны США санкции против газопровода «Северный поток-2» заблокирует около €700 млн инвестиций в завершение строительства, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора проекта компании Nord Stream 2 AG.
Rambler News Serviceвчера в 07:12
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МИД Китая дал оценку итогам голосования по поправкам к Конституции РФ

Уважение выбора пути развития страны, совершенного российскими гражданами при голосовании по поправкам к Конституции РФ, от лица Китая выразил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 2 июля в ходе брифинга.
ИА Красная Весна05:26
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