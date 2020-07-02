Экономика
Газета.Ru«Ъ»: ряд компаний хотят покинуть список системообразующих
Некоторые компании желают выйти из списка системообразующих в условиях пандемии из-за возникших неудобств. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Так, представители организаций жалуются на необходимость готовить еженедельные отчеты с финансовыми, операционными и HR-показателями для властей всех уровней.
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с чего всё началось
Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки Многие компании, еще недавно боровшиеся за право войти в список системообразующих предприятий, предъявляют к нему все больше претензий.Коммерсантъвчера в 18:00
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Старые советские тягачи обновят для нужд российской армии
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На Пушкинской площади в Москве проходит акция противников поправок
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Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
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"Газпром" вернул польской компании PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за газ после пересмотра стоимости голубого топлива с 1 ноября 2014 года.
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Президент Татарстана Рустам Минниханов в 2019 году заработал 8,8 млн рублей, годом ранее его доход составил 8,5 млн рублей.
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Дана Борисова рассказала Милонову о зависимости Элджея и Ивлеевой
По мнению Даны, тест на наличие запрещенных веществ в крови не смогут пройти популярный рэпер Элджей, а также его возлюбленная Настя Ивлеева.
iReactor 30 июня в 10:37
Политика
В Кремле назвали «триумфом» результаты голосования по Конституции
В Кремле голосование по поправкам к Конституции назвали «триумфом».
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Пьянич расплакался на вечеринке в честь перехода в «Барселону»
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Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
Культура
Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин
Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
Экономика
Инвестиции в российскую недвижимость упали до минимума за 12 лет
"Основное падение объемов ожидаемо пришлось на второй квартал, в котором было закрыто сделок лишь на $491 млн, что стало наименьшим значением для соответствующих периодов за всю современную историю рынка, а также квартальным минимумом с октября-декабря 2008 года", - говорится в сообщении.
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Три очка в кармане: Ярослав Ракицкий оценил пенальти в ворота «Зенита»
Напомним, что после победы над «Тамбовом» «Зенит» оторвался от идущего в турнирной таблице «Локомотива» на 11 очков.
Петербургский дневник 06:42
Происшествия
Столкновения самолетов удалось избежать в небе над Ростовом-на-Дону
В небе над Ростовом-на-Дону удалось предотвратить столкновение лайнеров авиакомпаний S7 и Emirates.
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Футбол
Наталья Игнашевич: мой посыл был – сломать стереотипы о жёнах футболистов
Супруга главного тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича Наталья Игнашевич прокомментировала скандальную реакцию, связанную со словами жены защитника «Зенита» Игоря Смольникова Екатерины в документальном фильме Игнашевич «Нефутбольные истории», который вышел на «Матч ТВ».
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На автомобиль безопасности добавили радужные наклейки
На Mercedes AMG GT-R Берндта Майландера добавили радужные наклейки и надпись #WeRaceAsOne в рамках новой кампании Формулы 1 по борьбе с COVID-19 и осуждением расизма и неравенства.
F1news.ru 06:00
Политика
Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии
По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
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СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
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Интернет
Большое обновление WhatsApp стало доступно для установки
В рамках последнего большого обновления мессенджера WhatsApp интернет-пользователи смогу установить новые тёмные темы, добавить анимированные стикеры и другие возможности, предложенные в стабильной версии.
Дни24 07:05
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Джонни Депп может сыграть Джокера в новом фильме о Бэтмене
Алтапресс вчера в 22:10
Происшествия
Сын экс-сенатора, сбивший сотрудника ГИБДД в Москве, получил два года колонии
Никулинский суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима сына бывшего сенатора от Амурской области Амира Галлямова, Тимура по делу о наезде на сотрудника ГИБДД в мае минувшего года.
Интерфакс 07:17
Религия
Захвативший монастырь опальный священник выдвинул условие РПЦ
Захвативший монастырь опальный священник выдвинул условие РПЦ.
Piter.tv 06:19