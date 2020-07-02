Экономика
Газета.Ru«Ъ»: ряд компаний хотят покинуть список системообразующих
Некоторые компании желают выйти из списка системообразующих в условиях пандемии из-за возникших неудобств. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Так, представители организаций жалуются на необходимость готовить еженедельные отчеты с финансовыми, операционными и HR-показателями для властей всех уровней.
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с чего всё началось
Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки Многие компании, еще недавно боровшиеся за право войти в список системообразующих предприятий, предъявляют к нему все больше претензий.Коммерсантъвчера в 18:00
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Политика
Песков: Кремль не устроит регионам с низкой явкой «разбор полётов»
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что завершившееся 1 июля общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ продемонстрировало очень достойную явку избирателей.
News.ru 05:54
Культура
Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин
Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
Общество
Жители Волгоградской области в ходе опроса 1 июля выступили за возврат московского времени
В ходе опроса об исчислении времени, который прошел в области 1 июля - одновременно с голосованием о поправках к конституции, немногим более 34% выступили за то, чтобы осталось местное время, сообщил в четверг ТАСС первый заместитель председателя облдумы Сергей Булгаков.
ТАСС 06:10
Политика
Памфилова объяснила изменение данных по голосованию в Коми
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова объяснила технической ошибкой ситуацию с отображением информации о предварительных итогах голосования по поправкам к Конституции в Коми.
RT на русском 06:12
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru 30 июня в 12:39
Политика
В Кремле сочли триумфальными итоги голосования по Конституции
В Кремле не ожидала, что на фоне пандемии, сложной экономической ситуации и дачного сезона будут такие высокие показатели явки на голосовании по поправкам в Конституцию.
Дождь 06:06
Происшествия
Пропавшую неделю назад в Саратове девочку-подростка нашли живой
Пропавшую без вести 16-летнюю Анастасию Мельникову нашли живой.
FreeNews-Volga 05:34
Экономика
Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов»
Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов».
Lenta.ru вчера в 21:00
Шоу-бизнес
Дочь Сергея Бодрова впервые выступила в роли ведущей
Ольга провела церемонию закрытия кинофестиваля «Зеркало» zerkalo.space и olyabodrova Дочь Сергея Бодрова Ольга впервые выступила в роли ведущей на церемонии закрытия кинофестиваля «Зеркало» вместе с Юрием Колокольниковым.
ВладТайм 04:47
Культура
Мультсериал «Бивис и Батт-Хед» получит перезапуск
Сроки реализации пока обозначены не были. "Бивис и Батт-Хед" появились на экранах в 1992-м.
Российская газета 03:51
Общество
ЦИК назвала статистику по досрочному голосованию россиян
До дня голосования 1 июля проголосовали 58,5 млн россиян или 54% от всех участников голосования, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в информационном центре, передает корреспондент РБК.
РБК 05:27
Политика
МИД Китая дал оценку итогам голосования по поправкам к Конституции РФ
Уважение выбора пути развития страны, совершенного российскими гражданами при голосовании по поправкам к Конституции РФ, от лица Китая выразил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 2 июля в ходе брифинга.
ИА Красная Весна 05:26
Общество
ФСБ изъяла у россиян 77 единиц оружия и 103 килограмма тротила
ФедералПресс 03:32
Происшествия
Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
Интерфакс 30 июня в 06:10
Политика
Голосование: Путин победил, но ненцы пошли против Кремля
Почти 54% избирателей НАО даже при существующей процедуре голосования высказались против поправок.
Свободная Пресса 01:29
Политика
Госсовет Турции обсудил превращение собора Святой Софии в мечеть
Государственный совет Турции обсудил возможное изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть.
РБК 06:02
Происшествия
В небе над Ростовом-на-Дону едва не столкнулись два самолёта
Airbus A-320 вылетел в Москву из Ростова-на-Дону по расписанию. Однако курс набора высоты пересёкся с курсом рейса Осло — Дубаи.
REGNUM 06:20
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Политика
В Кремле обратили внимание на инцидент с журналистом Френкелем
Инцидент, произошедший с журналистом Давидом Френкелем на избирательном участке в Петербурге, должен быть расследован, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
BFM.ru 06:18
Культура
Кинофестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в апреле организаторы сообщили, что «Кинотавр» перенесли на осень из-за пандемии.
Кубань 24 05:34
Наука
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу
Lenta.ru 05:52
Политика
Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Наука
Кости древнего носорога обнаружены в пещере в Крыму
Как сообщалось, несколько тонн костей древних животных, живших в Крыму до наступления ледникового периода, найдены в пещере, обнаруженной при строительстве шоссе "Таврида" возле поселка Зуя в Белогорском районе Крыма летом 2018 года.
Интерфакс - Россия 03:47
Общество
Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»
Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:13
Здоровье
Прикамье переходит на второй этап коронавирусного режима
Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ Ирина Брагина отметила, что специалисты ведомства проанализировали динамику эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в регионе и считают возможным согласовать снятие ограничительных мер, соответствующих второму этапу.
REGNUM 06:17
Происшествия
Суд Шри-Ланки освободил россиян, задержанных по делу о сборе жуков
Суд Шри-Ланки изменил меру пресечения двоим россиянам, задержанным по делу ученого Александра Игнатенко, обвиняемого в сборе редких насекомых.
Вести.Ru 04:56