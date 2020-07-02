Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Ъ»: ряд компаний хотят покинуть список системообразующих

Некоторые компании желают выйти из списка системообразующих в условиях пандемии из-за возникших неудобств. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Так, представители организаций жалуются на необходимость готовить еженедельные отчеты с финансовыми, операционными и HR-показателями для властей всех уровней.
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с чего всё началось

Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки

Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки Многие компании, еще недавно боровшиеся за право войти в список системообразующих предприятий, предъявляют к нему все больше претензий.
Коммерсантъвчера в 18:00

Подробнее о событии

Из-за требований по отчетности компании начали задумываться о выходе из списка системообразующих

Интерфакс03:10

Многие компании и предприятия, которые вошли в список системообразующих, предъявляют к нему всё больше претензий

Эхо Москвы05:06

Российские компании испугались последствий господдержки

Lenta.ru03:57

СМИ узнали о жалобах системообразующих компаний на бюрократизм

РБК04:32

Почему предприятия, ставшие системообразующими, хотят отказаться от этого статуса

Znak.com01:50

«Коммерсантъ»: из-за отчетов компании могут выйти из списка системообразующих

Ведомостивчера в 21:44

Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки

Коммерсантъвчера в 18:00
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Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube

Известия 30 июня в 19:38
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Шоу-бизнес

18-летняя дочь Бориса Немцова Дина объявила о помолвке

Наследница усопшего политического и государственного деятеля Бориса Немцова и телеведущей Екатерины Одинцовой 18-летняя Дина Немцова объявила о том, что выходит замуж.
Территория новостей 03:19
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Шоу-бизнес

39-летняя Саша Зверева через пять дней после родов вышла из декрета

Саша Зверева выходит из декрета на пятый день после родов Так, старшей дочери Василисе в этом году исполняется 17 лет, а сыну Макару — 12.
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Шоу-бизнес

Анна Седокова поздравила Яниса Тимму с днем рождения

Анна Седокова поздравила Яниса Тимму с днем рождения Баскетболист Янис Тимма отмечает день рождения.
Экспресс газета 02:49
Общество

В Петербурге подтверждены смерти 25 мужчин и 20 женщин от коронавируса

В Северной столице 2 июля зарегистрировано еще 45 случаев смерти от коронавируса.
Петербургский дневник 05:02
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Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
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Политика

Поправки к Конституции поддержали 77,92% россиян

Результаты следующие: поправки к Конституции России поддержали 77,92% голосовавших, против выступили 21,27%.
Woman.ru 03:26
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Общество

В Свердловской области явка на голосование по поправкам превысила 49%

Парламентская газета вчера в 10:42
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Общество

На Пушкинской площади в Москве проходит акция против поправок к Конституции

Коммерсантъ вчера в 11:51
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Авто

Mercedes-Benz GLS стал самым бесполезным внедорожником для города

Автоновости дня 01:21
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Шоу-бизнес

Дана Борисова рассказала Милонову о зависимости Элджея и Ивлеевой

По мнению Даны, тест на наличие запрещенных веществ в крови не смогут пройти популярный рэпер Элджей, а также его возлюбленная Настя Ивлеева.
iReactor 30 июня в 10:37
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Шоу-бизнес

Жена парализованного Алексея Янина снялась в откровенном клипе

Несколько лет назад актер Алексей Янин пережил инсульт, после которого так и не восстановился полностью.
Территория новостей 03:36
Происшествия

Военный эксперт приговорен к семи годам колонии по делу о госизмене

Городской суд Петербурга признал виновным в госизмене военного эксперта Владимира Неелова.
BFM.ru 05:40
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Общество

Бизнес оценил потери от бесплатного интернета

При расширении эксперимента на мобильных операторов недополученная выручка составит, по оценкам бизнеса, уже от 110 млрд до 160 млрд руб. ежегодно.
Коммерсантъ вчера в 18:00
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Кино

Вышел трейлер фильма «Сборщик налогов» с Шайа Лабафом

Главную роль в картине исполнил американский актёр Шайа Лабаф.
News.ru 05:51
Шоу-бизнес

Актриса Марго Робби рассказала о работе в кино

Марго отметила, что во все времена ее любимым режиссером был и остается Квентин Тарантино.
RuNews24.ru 03:58
Игры

Разработчики Cyberpunk 2077 сообщили о технических ограничениях игры

Разработчик сказал, что ПК-версия Cyberpunk 2077 будет поддерживать только компонент интерфейса программирования приложений DirectX 12, и что игру можно будет запустить только на операционных системах Windows 7 и Windows 10.
REGNUM 02:04
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Политика

Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского

Газета.Ru 02:28
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Кино

Режиссер Кристофер Нолан запрещает актерам сидеть на съемках

Pravda.Ru 30 июня в 08:14
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Здоровье

За сутки на Дону выявили 95 новых случаев коронавируса

Молодые люди среди новых случаев инфицирования составляют лишь 13,7% В данный момент в Ростовской области COVID-19 болеют 3476 человек.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 03:46
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Общество

Россия начала экспортировать лекарство для лечения коронавируса

Россия начала экспорт препарата «Авифавир» для лечения коронавируса в Белоруссию.
РБК 04:00
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Политика

МИД Китая дал оценку итогам голосования по поправкам к Конституции РФ

Уважение выбора пути развития страны, совершенного российскими гражданами при голосовании по поправкам к Конституции РФ, от лица Китая выразил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 2 июля в ходе брифинга.
ИА Красная Весна 05:26
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Шоу-бизнес

Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли

Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 30 июня в 11:52
Спорт

World Athletics отказала предоставлять отсрочку ВФЛА по выплате штрафа

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказала Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в отсрочке выплаты штрафа за действия прошлого руководства организации, которое участвовало в фальсификации документов по делу Данила Лысенко.
Metaratings 05:20
Происшествия

На Кубани подтверждён 61 новый случай заражения коронавирусом

Краснодар, 1 июля 2020, 10:52 — REGNUM 61 новый случай заражения коронавирусом подтверждён на территории Краснодарского края за минувшие сутки, об этом 1 июля сообщили в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 03:52
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Культура

Кинофестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в апреле организаторы сообщили, что «Кинотавр» перенесли на осень из-за пандемии.
Кубань 24 05:34
Происшествия

В России в небе едва не столкнулись Airbus A320 и Boeing 777

В небе над Ростовом-на-Дону едва не столкнулись два пассажирских самолета — Airbus A320 и Boeing 777. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 05:24
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Шоу-бизнес

Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус

Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ вчера в 05:40
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Здоровье

На Среднем Урале выявлено ещё 256 носителей коронавируса

В Свердловской области зафиксировали коронавирус ещё у 256 жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
REGNUM вчера в 04:54
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Политика

«Голос» критически оценил прошедшее голосование по поправкам

Наблюдатели оценивали голосование на соответствие российским конституционным и международным стандартам, которые в кратком виде сформулировали в «Матрикуле общероссийского голосования».
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