Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Ъ»: ряд компаний хотят покинуть список системообразующих

Некоторые компании желают выйти из списка системообразующих в условиях пандемии из-за возникших неудобств. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Так, представители организаций жалуются на необходимость готовить еженедельные отчеты с финансовыми, операционными и HR-показателями для властей всех уровней.
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с чего всё началось

Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки

Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки Многие компании, еще недавно боровшиеся за право войти в список системообразующих предприятий, предъявляют к нему все больше претензий.
Коммерсантъвчера в 18:00

Подробнее о событии

Компании могут выйти из списка системообразующих из-за требований по отчетности

Коммерсантъ05:59

СМИ узнали о жалобах системообразующих компаний на бюрократизм

РБК04:32

Почему предприятия, ставшие системообразующими, хотят отказаться от этого статуса

Znak.com01:50

Российские компании испугались последствий господдержки

Lenta.ru03:57

Из-за требований по отчетности компании начали задумываться о выходе из списка системообразующих

Интерфакс03:10

Многие компании и предприятия, которые вошли в список системообразующих, предъявляют к нему всё больше претензий

Эхо Москвы05:06

«Коммерсантъ»: из-за отчетов компании могут выйти из списка системообразующих

Ведомостивчера в 21:44
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Общество

Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа

В начале июня Росавиация предложила Роспотребнадзору, который регулирует снятие ограничений, связанных с коронавирусом, частично открыть международное авиасообщение 15 июля.
РБК 07:11
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Происшествия

Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
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Политика

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
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Политика

Лукашенко заявил о победе над эпидемией коронавируса в Белоруссии

ТАСС 06:08
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Происшествия

Подозреваемый в госизмене курский полицейский обжаловал арест

Бывший начальник отделения МВД Золотухинского района Курской области Дмитрий Борзенков, подозреваемый в госизмене, обжаловал свой арест.
Известия 03:24
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Происшествия

На Тверской улице в Москве из-за пожара ограничено движение

На Тверской улице в Москве из-за пожара в здании ограничено движение в сторону области.
RT на русском 07:31
Общество

Вспышка бубонной чумы произошла в Западной Монголии

Неподалеку от российской границы произошла вспышка смертельно опасного для человека заболевания – бубонной чумы.
Сусанин 04:58
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Общество

Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»

Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:13
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Политика

На Украине задержан радикал, подозреваемый в избиении члена «Партии Шария»

REGNUM 07:23
Интернет

Большое обновление WhatsApp стало доступно для установки

В рамках последнего большого обновления мессенджера WhatsApp интернет-пользователи смогу установить новые тёмные темы, добавить анимированные стикеры и другие возможности, предложенные в стабильной версии.
Дни24 07:05
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Происшествия

Столкновения самолетов удалось избежать в небе над Ростовом-на-Дону

В небе над Ростовом-на-Дону удалось предотвратить столкновение лайнеров авиакомпаний S7 и Emirates.
Газета.Ru 07:26
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Политика

В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Российская газета 05:55
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Гаджеты

Новый Galaxy Note 20 случайно показала компания Samsung

На российском и украинском официальных сайтах компания Samsung показала рендеры смартфона, который является моделью линейки Galaxy Note20.
Соловей.Инфо 06:17
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Общество

Кабмин выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

Более 4 миллиардов рублей правительство предоставит регионам на создание временных рабочих мест.
Российская газета 05:43
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Шоу-бизнес

Костенко устроила скандал из-за решения суда по алиментам Тарасова

ФАН 30 июня в 22:47
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Происшествия

Суд Шри-Ланки освободил россиян, задержанных по делу о сборе жуков

Суд Шри-Ланки изменил меру пресечения двоим россиянам, задержанным по делу ученого Александра Игнатенко, обвиняемого в сборе редких насекомых.
Вести.Ru 04:56
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Армия и оружие

Китай впервые испытает палубный истребитель F-31 в воздухе в 2021 году

Военнослужащие Китая планируют впервые провести испытания палубной версии истребителя FC-31 в воздухе в 2021-м году.
iReactor 07:05
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Происшествия

Российский полицейский изнасиловал студентку и пустился в бега

В Татарстане задержали бывшего полицейского, три месяца находившегося в розыске за изнасилование 16-летней студентки.
Lenta.ru 05:58
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Армия и оружие

В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия

В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия.
Piter.tv 01:20
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Политика

Путин поблагодарит россиян за участие в голосовании по Конституции

Президент России Владимир Путин найдет способ поблагодарить россиян за участие в голосовании по поправкам к Конституции.
Lenta.ru 06:32
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Происшествия

Пропавшая в Саратове девушка нашлась в Челябинской области

Шестнадцатилетняя девушка, которая ушла из дома в Саратове шесть дней назад и пропала, найдена живой в Челябинской области, сообщило в четверг управление СК РФ по Саратовской области.
РИА Новости 06:38
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Шоу-бизнес

Пригожин сравнил артистов в России с крепостными

Фото: Instagram prigozhin_iosif В интервью изданию «Современник» Йосиф Пригожин сравнил работу артистов в России с крепостными.
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Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 90 человек

По информации Роспотребнадзора на четверг, 2 июня, прирост инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки в Ростовской области составил 90 человек.
Kursk.com 04:14
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Политика

Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского

Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
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Общество

«Союзмультфильм» не сможет снять продолжение «Карлсона»

Газета.Ru 06:33
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Авто

Рестайлинговый Volkswagen Tiguan представлен официально

Компания Volkswagen обновила Tiguan: кроссовер получил пару новых модификаций – подзаряжаемую гибридную и «горячую».
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Энергетика

Саудовская Аравия пригрозила новой нефтяной войной

Если Ангола и Нигерия не смогут соблюдать свои обязательства в рамках ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, Саудовская Аравия развяжет против них ценовую войну.
Lenta.ru 06:32
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Политика

Госсовет Турции принял решение о соборе Святой Софии за 20 минут

Госсовет (Высший административный суд) Турции на заседании 2 июля вынес вердикт, что решение о том, будет ли собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле превращен из музея в мечеть, вынесут в течение максимум 15 дней.
Российская газета 06:55
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Экономика

Новая мера поддержки предполагает выделение 6 500 рублей на каждого

Размер субсидии составит 15 тысяч рублей плюс по 6,5 тысяч на каждого сотрудника.
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Общество

Жители Волгоградской области поддержали переход на московское время

Большинство жителей Волгоградской области высказались за переход региона на московское время в ходе опроса, который проводился там 1 июля — одновременно с голосованием по поправкам к Конституции.
RT на русском 06:44
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