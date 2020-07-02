Экономика
Газета.Ru«Ъ»: ряд компаний хотят покинуть список системообразующих
Некоторые компании желают выйти из списка системообразующих в условиях пандемии из-за возникших неудобств. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Так, представители организаций жалуются на необходимость готовить еженедельные отчеты с финансовыми, операционными и HR-показателями для властей всех уровней.
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с чего всё началось
Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки Многие компании, еще недавно боровшиеся за право войти в список системообразующих предприятий, предъявляют к нему все больше претензий.Коммерсантъвчера в 18:00
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Общество
Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа
В начале июня Росавиация предложила Роспотребнадзору, который регулирует снятие ограничений, связанных с коронавирусом, частично открыть международное авиасообщение 15 июля.
РБК 07:11
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Происшествия
Подозреваемый в госизмене курский полицейский обжаловал арест
Бывший начальник отделения МВД Золотухинского района Курской области Дмитрий Борзенков, подозреваемый в госизмене, обжаловал свой арест.
Известия 03:24
Происшествия
На Тверской улице в Москве из-за пожара ограничено движение
На Тверской улице в Москве из-за пожара в здании ограничено движение в сторону области.
RT на русском 07:31
Общество
Вспышка бубонной чумы произошла в Западной Монголии
Неподалеку от российской границы произошла вспышка смертельно опасного для человека заболевания – бубонной чумы.
Сусанин 04:58
Общество
Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»
Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:13
Интернет
Большое обновление WhatsApp стало доступно для установки
В рамках последнего большого обновления мессенджера WhatsApp интернет-пользователи смогу установить новые тёмные темы, добавить анимированные стикеры и другие возможности, предложенные в стабильной версии.
Дни24 07:05
Происшествия
Столкновения самолетов удалось избежать в небе над Ростовом-на-Дону
В небе над Ростовом-на-Дону удалось предотвратить столкновение лайнеров авиакомпаний S7 и Emirates.
Газета.Ru 07:26
Политика
В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию
В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Российская газета 05:55
Гаджеты
Новый Galaxy Note 20 случайно показала компания Samsung
На российском и украинском официальных сайтах компания Samsung показала рендеры смартфона, который является моделью линейки Galaxy Note20.
Соловей.Инфо 06:17
Общество
Кабмин выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест
Более 4 миллиардов рублей правительство предоставит регионам на создание временных рабочих мест.
Российская газета 05:43
Шоу-бизнес
Костенко устроила скандал из-за решения суда по алиментам Тарасова
ФАН 30 июня в 22:47
Происшествия
Суд Шри-Ланки освободил россиян, задержанных по делу о сборе жуков
Суд Шри-Ланки изменил меру пресечения двоим россиянам, задержанным по делу ученого Александра Игнатенко, обвиняемого в сборе редких насекомых.
Вести.Ru 04:56
Армия и оружие
Китай впервые испытает палубный истребитель F-31 в воздухе в 2021 году
Военнослужащие Китая планируют впервые провести испытания палубной версии истребителя FC-31 в воздухе в 2021-м году.
iReactor 07:05
Происшествия
Российский полицейский изнасиловал студентку и пустился в бега
В Татарстане задержали бывшего полицейского, три месяца находившегося в розыске за изнасилование 16-летней студентки.
Lenta.ru 05:58
Армия и оружие
В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия
В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия.
Piter.tv 01:20
Политика
Путин поблагодарит россиян за участие в голосовании по Конституции
Президент России Владимир Путин найдет способ поблагодарить россиян за участие в голосовании по поправкам к Конституции.
Lenta.ru 06:32
Происшествия
Пропавшая в Саратове девушка нашлась в Челябинской области
Шестнадцатилетняя девушка, которая ушла из дома в Саратове шесть дней назад и пропала, найдена живой в Челябинской области, сообщило в четверг управление СК РФ по Саратовской области.
РИА Новости 06:38
Шоу-бизнес
Пригожин сравнил артистов в России с крепостными
Фото: Instagram prigozhin_iosif В интервью изданию «Современник» Йосиф Пригожин сравнил работу артистов в России с крепостными.
ВладТайм 03:19
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 90 человек
По информации Роспотребнадзора на четверг, 2 июня, прирост инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки в Ростовской области составил 90 человек.
Kursk.com 04:14
Политика
Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
Газета.Ru 02:28
Авто
Рестайлинговый Volkswagen Tiguan представлен официально
Компания Volkswagen обновила Tiguan: кроссовер получил пару новых модификаций – подзаряжаемую гибридную и «горячую».
FormaCar 04:40
Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила новой нефтяной войной
Если Ангола и Нигерия не смогут соблюдать свои обязательства в рамках ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, Саудовская Аравия развяжет против них ценовую войну.
Lenta.ru 06:32
Политика
Госсовет Турции принял решение о соборе Святой Софии за 20 минут
Госсовет (Высший административный суд) Турции на заседании 2 июля вынес вердикт, что решение о том, будет ли собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле превращен из музея в мечеть, вынесут в течение максимум 15 дней.
Российская газета 06:55
Экономика
Новая мера поддержки предполагает выделение 6 500 рублей на каждого
Размер субсидии составит 15 тысяч рублей плюс по 6,5 тысяч на каждого сотрудника.
Vologda-poisk.ru 04:53
Общество
Жители Волгоградской области поддержали переход на московское время
Большинство жителей Волгоградской области высказались за переход региона на московское время в ходе опроса, который проводился там 1 июля — одновременно с голосованием по поправкам к Конституции.
RT на русском 06:44