Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки Многие компании, еще недавно боровшиеся за право войти в список системообразующих предприятий, предъявляют к нему все больше претензий.

с чего всё началось

Некоторые компании желают выйти из списка системообразующих в условиях пандемии из-за возникших неудобств. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Так, представители организаций жалуются на необходимость готовить еженедельные отчеты с финансовыми, операционными и HR-показателями для властей всех уровней.

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