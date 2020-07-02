Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Ъ»: ряд компаний хотят покинуть список системообразующих

Некоторые компании желают выйти из списка системообразующих в условиях пандемии из-за возникших неудобств. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Так, представители организаций жалуются на необходимость готовить еженедельные отчеты с финансовыми, операционными и HR-показателями для властей всех уровней.
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с чего всё началось

Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки

Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки Многие компании, еще недавно боровшиеся за право войти в список системообразующих предприятий, предъявляют к нему все больше претензий.
Коммерсантъвчера в 18:00

Подробнее о событии

Компании могут выйти из списка системообразующих из-за требований по отчетности

Коммерсантъ05:59

Почему предприятия, ставшие системообразующими, хотят отказаться от этого статуса

Znak.com01:50

Многие компании и предприятия, которые вошли в список системообразующих, предъявляют к нему всё больше претензий

Эхо Москвы05:06

Российские компании испугались последствий господдержки

Lenta.ru03:57

Из-за требований по отчетности компании начали задумываться о выходе из списка системообразующих

Интерфакс03:10

СМИ узнали о жалобах системообразующих компаний на бюрократизм

РБК04:32

«Коммерсантъ»: из-за отчетов компании могут выйти из списка системообразующих

Ведомостивчера в 21:44
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«Сегодня правительство рассмотрит выделение 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест», — сказал Мишустин.
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Как прошел матч между клубами «Локомотив» и «Оренбург»

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Кремль потребовал расследовать нападение на журналиста Давида Френкеля

Кремль призвал расследовать инцидент с нападением полицейского на журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля на избирательном участке.
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Политика

Путин поблагодарит россиян за участие в голосовании по Конституции

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Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

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Мультсериал «Бивис и Батт-Хед» получит перезапуск

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Происшествия

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ЦИК объяснила первые результаты голосования по Конституции в Коми

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев объяснил первые результаты голосования по поправкам в Конституцию в Республике Коми.
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Прокуратурой обжалован оправдательный приговор убийце

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Мишустин прокомментировал итоги голосования по Конституции

Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал итоги голосования по поправкам к Конституции.
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Глава исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch Росс Янг авторитетно заявил, что ни один из сетевых источников не в силах подтвердить, что линейка iPhone 12 Pro получит 120-герцевые дисплеи.
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Большинство жителей Волгоградской области высказались за переход региона на московское время в ходе опроса, который проводился там 1 июля — одновременно с голосованием по поправкам к Конституции.
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Происшествия

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В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
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В СФ оценили сроки принятия законов в связи с поправками в Конституцию

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Сотни слонов погибли в Ботсване при загадочных обстоятельствах

В африканской Ботсване при загадочных обстоятельствах погибли 350 слонов, передает телеканал Sky News со ссылкой на директора службы по охране природы базирующейся в Великобритании благотворительной организации National Park Rescue Найла Маккенна.
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Посольство России прокомментировало случаи чумы в Монголии

Власти Монголии сразу приняли необходимые меры после выявления на западе страны двух случаев заболевания чумой, причин для беспокойств нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Улан-Баторе.
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